USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc
0.79194 CHF 0.00029 (0.04%)
Setor: Moeda Base: US Dollar Moeda de lucro: Swiss Franc
A taxa do USDCHF para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.79038 CHF para 1 USD e o máximo foi 0.79284 CHF.
Veja a dinâmica do par de moedas Dólar americano vs franco suíço. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar americano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.79038 0.79284
Faixa anual
0.78289 0.92006
- Fechamento anterior
- 0.7922 3
- Open
- 0.7917 3
- Bid
- 0.7919 4
- Ask
- 0.7922 4
- Low
- 0.7903 8
- High
- 0.7928 4
- Volume
- 645
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- -0.76%
- Mudança de 6 meses
- -10.36%
- Mudança anual
- -6.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh