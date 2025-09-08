CotaçõesSeções
Moedas / USDCHF
USDCHF: US Dollar vs Swiss Franc

0.79194 CHF 0.00029 (0.04%)
Setor: Moeda Base: US Dollar Moeda de lucro: Swiss Franc

A taxa do USDCHF para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.79038 CHF para 1 USD e o máximo foi 0.79284 CHF.

Veja a dinâmica do par de moedas Dólar americano vs franco suíço. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar americano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
0.79038 0.79284
Faixa anual
0.78289 0.92006
Fechamento anterior
0.7922 3
Open
0.7917 3
Bid
0.7919 4
Ask
0.7922 4
Low
0.7903 8
High
0.7928 4
Volume
645
Mudança diária
-0.04%
Mudança mensal
-0.76%
Mudança de 6 meses
-10.36%
Mudança anual
-6.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh