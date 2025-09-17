CotaçõesSeções
Moedas / EURUSD
EURUSD: Euro vs US Dollar

1.17809 USD 0.00311 (0.26%)
Setor: Moeda Base: Euro Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EURUSD para hoje mudou para -0.26%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 1.17503 USD para 1 EUR e o máximo foi 1.18484 USD.

Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs dólar americano. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Euro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
1.17503 1.18484
Faixa anual
1.01772 1.19185
Fechamento anterior
1.1812 0
Open
1.1810 2
Bid
1.1780 9
Ask
1.1783 9
Low
1.1750 3
High
1.1848 4
Volume
59.405 K
Mudança diária
-0.26%
Mudança mensal
0.74%
Mudança de 6 meses
8.95%
Mudança anual
5.82%
18 setembro, quinta-feira
07:10
EUR
Discurso de Lagarde, Presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
08:00
EUR
Discurso de Luis de Guindos, Vice-presidente do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
09:45
EUR
Discurso de Schnabel , Membro da Comissão Executiva do BCE
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
EUR
Discurso de Nagel, Vice-presidente do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
16:30
EUR
Discurso de Mauderer, Membro do Conselho Executivo do BBk
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh