Moedas / EURUSD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EURUSD: Euro vs US Dollar
1.17809 USD 0.00311 (0.26%)
Setor: Moeda Base: Euro Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EURUSD para hoje mudou para -0.26%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 1.17503 USD para 1 EUR e o máximo foi 1.18484 USD.
Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs dólar americano. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Euro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EURUSD Notícias
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR/USD Hoje Previsão 18/9: Correção ou impulso? (Gráfico)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
- EUR: Cheap below 1.180 – ING
- EUR/USD Forecast 18/09: Pulls Back Before FOMC (Video)
- EUR/USD bounces up as the US Dollar's recovery loses steam
- Euro holds steady above 1.1800 ahead of ECB’s Lagarde speech
- Forex Today: The BoE is seen holding its policy rate
- EUR/USD briefly surges after Fed cuts rates
- EUR/USD holds near 1.1850 as traders await Fed decision, Powell press conference
- EUR/USD steady near four-year highs as Fed decision looms
- Forex Hoje 17/09: Mercados se estabilizam diante Fed
- EUR pulls back from Tuesday’s multiyear high – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 17/09: Euro Rises to 4-Year High (Chart)
- ECB wage tracker signals softer pressures ahead – BBH
- EUR/USD: Level to watch is 1.1955 – UOB Group
- EUR/USD breaks out of range – Société Générale
- EUR/USD Forecast Today 17/09: Attempts a Breakout (Video)
- EUR: Range break-out – ING
EURUSD on the Community Forum
- Erros, bugs, perguntas (31839)
- EURUSD - Tendências, Previsões e Implicações (Parte 1) (23041)
- EURUSD - Tendências, Previsões e Implicações (Parte 2) (18881)
- EURUSD - Tendências, Previsões e Implicações (Parte 3) (10091)
- Cursos absolutos (1125)
- Scalp_net (724)
- Envelope 2.11 (533)
- Sinal EURUSD (231)
- Rompendo o apartamento da manhã - quais pares? (226)
- Concurso de atenção! Adivinhe a taxa de câmbio EURUSD em 13.11.2014 e obtenha até $67,5 e pelo menos $18 (196)
- Estratégias de administração do dinheiro. Martingale. (183)
- "Indicador de movimento "milagre", "digital" de "grupo (178)
Aplicativos de negociação para EURUSD
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Scalp Unscalp é um sistema de scalping bidirecional de curto prazo que tenta extrair lucros rapidamente com entradas altamente precisas. Sinal ao vivo do Scalp Unscalp em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 199 USD Sem grid, sem martingale. Cada operação é realizada de forma independente Stop loss fixo disponível, com sistema virtual de trailing stop dinâmico Painel de negociação interativo e configurações precisas de tamanho de lote Recomendado Gráfico: EURUSD, GBPUSD
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (116)
We proudly present our cutting-edge robot, the Big Forex Players EA designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the biggest Banks (positions are sent from our database t
HTTP EA (How To Trade Pro) — robô de negociação MT5 sem martingale nem grid, com fechamento diário de posições. Desenvolvido por trader profissional com mais de 25 anos de experiência. Última cópia pelo preço atual! Depois, o preço aumentará em $100. O expert utiliza ordens pendentes, mantém apenas uma operação por ativo, sempre aplica stop-loss e take-profit e fecha posições diariamente. Funciona com os seguintes instrumentos financeiros: Pares de moedas Criptomoedas Metais Índices Ações Opera
EA New Player
Vitali Vasilenka
4.67 (9)
EA New Player — Consultor de Negociação de Nova Geração Uma oferta especial está em vigor no início das vendas: primeiras 10 cópias — $299, próximas 20 cópias — $500. O EA New Player é um consultor de negociação exclusivo para MT5, desenvolvido com base em 7 estratégias de negociação clássicas diferentes. O consultor foi criado sem o uso de inteligência artificial, utilizando apenas ferramentas de análise técnica comprovadas. Sua principal característica é a transparência da lógica, configuraçõ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
MT5 EezeOrder
Tawanda Tinarwo
3.75 (4)
Open Multiple Trades on MT5 in 1 click at one price. Enter the Symbol you want to trade Enter the Lot size Specify the number of trades you want to open Choose from a dropdown list whether you want to buy, sell, sell limit, sell stop, buy limit, buy stop If they are pending orders, state the number of pips away from the current price that you want to set the trades. Once you are done, click Ok and see the script open your trades in an instant What to Always Note Check the minimum stop levels f
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
O Captador de Tendências: A Estratégia do Captador de Tendências com Indicador de Alerta é uma ferramenta versátil de análise técnica que auxilia os traders na identificação de tendências de mercado e potenciais pontos de entrada e saída. Apresenta uma Estratégia dinâmica do Captador de Tendências, adaptando-se às condições do mercado para uma representação visual clara da direção da tendência. Os traders podem personalizar os parâmetros de acordo com suas preferências e tolerância ao risco. O
FREE
Faixa diária
1.17503 1.18484
Faixa anual
1.01772 1.19185
- Fechamento anterior
- 1.1812 0
- Open
- 1.1810 2
- Bid
- 1.1780 9
- Ask
- 1.1783 9
- Low
- 1.1750 3
- High
- 1.1848 4
- Volume
- 59.405 K
- Mudança diária
- -0.26%
- Mudança mensal
- 0.74%
- Mudança de 6 meses
- 8.95%
- Mudança anual
- 5.82%
18 setembro, quinta-feira
07:10
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
08:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
08:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
09:45
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
16:30
EUR
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh