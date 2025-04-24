AI Gold Sniper MT5

5

SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL:

MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real):https://www.mql5.com/en/signals/2329380
IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real):https://www.mql5.com/en/signals/2340132

Canal de Forex EA Trading no MQL5:Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5.

APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares!

Depois disso, o preço subirá para 499 dólares.

O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram.


O AI Gold Sniper aplica o mais recente modelo GPT-4o (GPT-4o da OpenAI) na negociação de XAU/USD, concebido com base numa estrutura algorítmica multicamada, integrando processamento de dados não estruturado. e análise de mercado cruzado para otimizar as decisões de negociação. O GPT-4o integrado no AI Gold Sniper utiliza redes neuronais convolucionais (CNN) e redes recorrentes (RNN) para analisar simultaneamente séries de dados históricos de preços, flutuações macroeconómicas (taxas de juro, inflação), sinais técnicos em múltiplos períodos e dados noticiosos em tempo real através do processamento de linguagem natural (PLN). O mecanismo de Aprendizagem por Reforço Profundo permite ao EA adaptar-se dinamicamente às mudanças do mercado, avaliando as interações multidimensionais entre o XAU/USD e índices relacionados (Índice do Dólar Americano, rendimentos de títulos do Tesouro dos EUA, preços do petróleo bruto). É aplicado um modelo de meta-aprendizagem estocástico para equilibrar a estratégia de curto prazo com base na análise de sentimento de fontes financeiras e a tendência de longo prazo proveniente da análise fundamentalista. O sistema é verificado através de backtesting de Monte Carlo com 99% de fiabilidade num conjunto de dados de múltiplos períodos, demonstrando a capacidade de minimizar o drawdown (<5%) e otimizar o índice de Sharpe (>2,3) em condições de mercado voláteis.
O EA utiliza stop loss para todas as ordens e não utiliza nenhum método de negociação perigoso: sem grid, sem martingale... O AI Gold Sniper é um dos EAs que utilizei e negociei com contas de gestão de fundos durante muitos anos. Lancei oficialmente a versão mais otimizada do EA.O período de negociação não é importante para o EA. No entanto, recomendo ainda que deixe o período H1 para que o EA possa utilizar os dados de todos os períodos, de H1 para baixo, como parâmetros.
O preço limitado de 299 dólares é válido apenas para as primeiras 10 vendas. Após as primeiras 10 vendas, o preço aumentará em 100 dólares. O preço final do AI Gold Sniper é de 1999 dólares.

Algumas funcionalidades:

- Não utilize métodos de negociação perigosos: Sem grid, sem martingale... apenas uma negociação

- A ordem é sempre protegida por Stop Loss

- EA optimizado com definições padrão - Fácil de utilizar

- Filtro de tempo inteligente para evitar quedas, subidas e gaps inesperados...

...

Versão MT4:https://www.mql5.com/en/market/product/111082
A estratégia foi testada retroactivamente e mostrou-se estável de 2003 a 2024, utilizando cada tick baseado em ticks reais no MT4, com uma qualidade de tick de 100% da Dukascopy. As negociações ao vivo estão a correr bem em diversas corretoras.

Gold Trading AI é um EA que funciona com XAUUSD (GOLD). Consultor totalmente automático.

- CONFIGURAÇÃO DO EA:

Símbolo XAUUSD
Período H1
Teste a partir de 2003
Configurações Configuração padrão
Corretoras Qualquer
Depósito mínimo $200/0,01 lote
Depósito Recomendado $500/0,01 lote (Para drawdown de aproximadamente 10%)
Recursos

- Sem Martingale, Sem Grid

- A ordem é sempre protegida por Stoploss

- Fácil de utilizar com defa
Comentários 35
Scripture
9
Scripture 2025.12.27 14:57 
 

I love this EA. I wish I had had it earlier. Thank you very much Ho Tuan Thang

Alireza Kalamati
610
Alireza Kalamati 2025.12.24 10:00 
 

I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.

provanet
111
provanet 2025.12.22 11:43 
 

I bought this Expert Advisor who was very intrigued by the history of long-term signals and the excellent results shown. I decided to give the seller full confidence and I'm really excited to follow his path in 2026. I can't wait to start in January and see how it will behave in the following months: I will update the review with the actual results. The premises are really interesting Merry Christmas to all

Produtos recomendados
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
CalcWave
Mohit Kumar
Experts
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
EA Forex Scalping é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para três pares principais de moedas: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Sinais Apenas 1 cópia restante de 10 a este preço. Próximo preço: $699.99 Disponível para MT4 e MT5 Não utiliza: grid, martingale, IA, rede neural ou arbitragem. Cada operação possui um Stop Loss (SL) rígido e pré-definido, diferente para cada par. Os lucros são protegidos com Trailing Stop. Este EA está rodando em contas reais há mais de 6 meses Permite ajuste para
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Dois Expert Advisors, Um Preço: Impulsionando o Seu Sucesso!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert em um Expert Advisor   Live signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Preço final: 5.000 $ Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1120 $ Bem-vindo ao Petróleo Brent O consultor especialista da Brent Oil é uma potência, projetada para dominar os voláteis mercados de energia com precisão e agilidade. O petróleo Bren
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
GoldPowerV2
Armel Tacdol Del Rosario
Experts
Gold PowerV2  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold and any forex pairs. It is very Conservative strategy and you may start with the minimum of $1000 capital. The operation is based on opening orders using the RSI indicator, thus the EA works according to the "Follow Trend" strategy, which means following the trend. It is also opening buy/sell limit strategy which is very effective in trading Gold (optional). There is also Percentage of profit strategy which you can set fro
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Dc Invest Matrix One Gold Enhanced
Danh Chinh Luu
Experts
Here’s an in- depth performance analysis in English for the DC Invest Matrix One Gold Enhanced bot , tested from January 1, 2025 to May 12, 2025 , using: Initial capital : $ 1,000 Fixed lot size : 0.1 lots per trade All trades have SL & TP No martingale or grid strategy used General Performance Metric Value Interpretation Total Net Profit $ 6,841.08 Strong profit, + 684% in ~ 4.5 months. Gross Profit $ 40,409.16 Bot captured large upward moves. Gross Loss -$ 33,568.08 Still high, but control
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Commision AI
Phung Van Linh
Experts
===============Features================= Low initial capital from just $500, trading 3000-5000 orders/month Automatic trading to balance and preserve capital Switch between lot trading and profit trading Orders, stops, and limits based on market fluctuations, no holding losses, clean orders Fast and efficient trading, quick wins, demo version available for trial Option to close individual orders or based on total profit Option to limit the number of buy orders and sell order
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Ele se concentra em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa com base em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise
Samurai WIN
Anton Zarubin
Experts
Samurai WIN: Consultor Especialista Automatizado para MetaTrader 5 Faça o mercado trabalhar para você com um algoritmo inteligente baseado em uma estratégia de fuga comprovada. Transforme sua conta de trading em um samurai disciplinado e sem emoções, que não conhece fadiga, medo ou ganância. O Samurai WIN é mais do que um simples consultor; é o seu guerreiro pessoal de trading, travando batalhas nos mercados financeiros com precisão fria e calculista. [ Русский ]  -   [ English ]  -  [ 中文 ]  -
Master Grid PRO
Cesar Napoleon Guio Martinez
Experts
MasterGridPro is an advanced Expert Advisor designed for automated trading based on an pending-order grid strategy. Unlike typical grid systems, MasterGridPro places BUY and SELL pending orders above and below the current market price, dynamically covering market ranges while continuously securing profits from winning positions. The system is designed not only to capture price swings but also to protect capital through built-in risk management, daily profit targets, and customizable trading sess
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MT5 Arbor Nova
Rudy Tanureja
Experts
Note   : - Merry Christmas 25 December 2025 & Happy New Year 1 January 2026. -  40% off until end of year. Normal introductory price is 450 USD. - Live signal   is   here .  The live signal is live! I’m now expanding to additional accounts on regulated brokers across different regions to offer you more consistent, verifiable performance data over time. - Beside your investment of Arbor, you need to register to DeepSeek and top up min 5 dollar for having your own api key. Don't worry this 5 doll
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Experts
Visão Geral AMO AI é um Consultor Especializado (Expert Advisor) avançado que utiliza uma arquitetura de rede neural profunda de 7 camadas combinada com algoritmos de inteligência artificial para análise automatizada do mercado. O sistema processa dados de mercado por meio de várias camadas analíticas para identificar oportunidades de negociação com base em padrões técnicos e no comportamento do mercado. Arquitetura Técnica Rede Neural: arquitetura de aprendizado profundo de 7 camadas Motor de
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experts
**Bitcoin Striker M5X** é um robô de trading **exclusivamente otimizado para BTCUSD no período M5**.   Ele combina níveis de SL/TP baseados em ATR, lógica de tendência via RSI, velas Heikin-Ashi e um filtro adaptativo de Choppiness. Mantém **apenas uma posição por vez**, reduzindo o risco e simplificando a gestão da conta. > ️ Atenção: usar em outros instrumentos pode provocar resultados imprevisíveis. **Como começar**   1. Ative *Algo Trading* no MT5.   2. Abra o gráfico **BTCUSD M5**.  
Open lock MT5
Sergey Likho
5 (4)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 4 is available here The algorithm of the EA uses counter transactions and a large number of open positions, therefore, need to use it on a hedge account
The Real Trader
Chan Dararith
Experts
The Real Trader is an EA using real trader strategy. Swing Trading 100%. Never Get lose again in Gold trading. We have cracked the code to make profit for you. Just sit and let the EA do there Job. Timeframe: H4 (only) Instrument: Gold,XAUUSD (only) Spread doesn't matter but ECN is preffered SL and TP Ready for every position It is Swing Trading expected to open trade 1 or 2 position a week Result may a bit different base on your broker performence excutive  ****If you 're using broker that hav
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experts
Bem-vindo(a) ao       O GoldSKY EA   é um programa de negociação intraday de alto desempenho para XAUUSD (ouro). Desenvolvido por nossa equipe, ele foi projetado para…       Contas correntes, contas comerciais financiadas e chamadas comerciais!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
Sem exageros e sem riscos desnecessários. Com rebaixamento mínimo: One Man Army é um sistema de trading multimoeda desenvolvido tanto para trading pessoal quanto para trading em empresas Prop. Ele segue uma estratégia de scalping baseada em correções e reversões de curto e médio prazo, operando através de ordens limitadas pendentes. Este robô de trading não adivinha a direção do mercado — ele entra nas melhores zonas de preço com alta precisão. Exatamente do jeito que você gosta. Agora, vamos ao
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experts
Preço: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Troca de Regime + GPT5 com Modelos Ocultos de Markov (HMM) ENEA mt5 é um algoritmo de negociação totalmente automatizado e de última geração que combina o poder da inteligência artificial na forma do ChatGPT-5 com a análise estatística precisa de um Modelo Oculto de Markov (HMM). Ele monitora o mercado em tempo real, identificando até mesmo estados de mercado complexos e difíceis de detectar (regimes) e ajustando dinamicamente sua estraté
Mais do autor
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Advanced Hedge MT4
Ho Tuan Thang
4.63 (46)
Experts
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $50! After that, the price will be raised to $200. EA with the idea of ​​using the "High Risk - High Reward" strategy. You should use the EA with the same capital as my trading signal, withdraw profits regularly and only use lot size 0.01 no matter the capital. - REAL SIGNAL: Coming soon Real operation monitoring as well as my other products can be found here:     https://www.mql5.com/en/users/tuanthang/seller IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase
Advanced Hedge
Ho Tuan Thang
4.46 (13)
Experts
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $99! After that, the price will be raised to $200. EA with the idea of ​​using the "High Risk - High Reward" strategy. You should use the EA with the same capital as my trading signal, withdraw profits regularly and only use lot size 0.01 no matter the capital. The strategy was Back-tested Stable from 2016 to 2021 using every tick based on real ticks in MT5 using Dukascopy Real Ticks 100% tick quality. Live trading is going well on many different brokers - REAL SI
Quantum HFT Prop Firm
Ho Tuan Thang
4.92 (111)
Experts
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $99! After that, the price will be raised to $199. HFT  Propfirm Challenge Performance Monitor Account Number: 44787199 Server: ICMarketsSC-Demo04 Password: quantum123 You will get BONUS  worth $399 after you pass the HFT Prop Firm challenge round Quantum HFT Prop Firm is the EA is designed to pass the competition of HFT Prop Firms.  Please be aware that this Expert Advisor (EA) should not be used with a real account. Its sole purpose is to assist in passing
Filtro:
Scripture
9
Scripture 2025.12.27 14:57 
 

I love this EA. I wish I had had it earlier. Thank you very much Ho Tuan Thang

Alireza Kalamati
610
Alireza Kalamati 2025.12.24 10:00 
 

I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.12.24 12:05
Thank you so much for your trust and loyalty over these two years. It means a great deal to me. Hearing that you are satisfied, especially with the gold robots, and that you haven't seen such results before, is the highest compliment I could receive.
I am truly honored by your long-term support and will continue to dedicate my utmost effort to maintaining your confidence.
KARMIC
94
KARMIC 2025.12.23 07:18 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.12.24 12:03
Thank you so much for sharing this wonderful start! I'm thrilled that your first trade was a winning one. Wishing you many more successful trades ahead. It's an honor to be part of your trading journey.
Warmly,
Patrick Pham
217
Patrick Pham 2025.12.23 03:54 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.12.23 05:14
Thank you so much for your kind words and for sharing your positive experience. I'm thrilled to hear that the EA has delivered amazing results in your first two weeks. Wishing you continued success in your trading journey. I'm here to support you every step of the way.
provanet
111
provanet 2025.12.22 11:43 
 

I bought this Expert Advisor who was very intrigued by the history of long-term signals and the excellent results shown. I decided to give the seller full confidence and I'm really excited to follow his path in 2026. I can't wait to start in January and see how it will behave in the following months: I will update the review with the actual results. The premises are really interesting Merry Christmas to all

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.12.22 18:30
Thank you so much for your wonderful feedback and for placing your trust in our Expert Advisor. We are truly honored by your confidence and are just as excited as you are to begin this journey together in 2026.
It means a lot to us that you took the time to analyze the long-term performance and decided to join our trading community. We are committed to maintaining the transparency, discipline, and consistency that you observed in the historical signals, and we will be with you every step of the way as you start live trading in January.
infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:05 
 

I’ve been trading Gold for many years and have tested countless EAs, but AI Gold Sniper truly stands out as one of the most precise and intelligent systems I’ve used so far. What impressed me the most is the quality of the entries. The EA does not overtrade, does not chase the market, and clearly waits for high-probability setups. Trades are well-timed, structured, and aligned with real market behavior on XAUUSD. Risk management is handled professionally, and the system remains stable even during volatile market phases. The logic behind the EA feels mature and well thought-out, not experimental or over-optimized. After running it on a live account, I can confidently say that AI Gold Sniper delivers consistent performance exactly as described. It’s a serious tool for serious traders who value precision over hype. Highly recommended.

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:29
Thank you sincerely for your trust in running the EA on a live account and providing such accurate conclusions about consistent performance. Feedback like this is not only praise but also a great source of motivation for us to continue maintaining and developing the product. We wish you continued success with accurate and sustainable transactions. We look forward to accompanying you on your journey ahead! We deeply appreciate you pointing out the core philosophies we've built: patiently waiting for quality setups, avoiding overtrading, and aligning with the actual market behavior of XAUUSD. Your assessment of the system as having a "mature and well-thought-out" logic is exactly what the development team always strives for – creating a serious, stable tool, rather than experimental or over-optimized strategies.
Abraham Hz
159
Abraham Hz 2025.12.18 06:39 
 

This EA looks very promising, based on the trading results shared by the developer, it has a 100% win rate. I'll update again in a month.

.

If there are any failures someday, I hope the developer remains focused on improving this excellent EA to make it even more perfect.

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.12.18 14:37
Thank you for your thoughtful feedback.
I'm pleased to share that the EA's live signal, which is fully transparent, has been active for nearly 10 months and has maintained a 100% win rate. My primary focus remains on its continuous optimization and long-term stability: https://www.mql5.com/en/signals/2329380 .
AI Gold Sniper is a project I've dedicated significant effort to, and my commitment is to ensure it delivers value reliably. I strive to improve it based on real-world results and user input, aiming to contribute positively to the trading community.
zuojingzj
37
zuojingzj 2025.12.16 21:40 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.12.18 13:34
Thank you for your feedback.
Ming Zhe Lu
185
Ming Zhe Lu 2025.12.15 12:51 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:03
Thank you for trusting EA AI Gold Sniper. If you encounter any difficulties during use, please send me a message and I will do my best to assist you promptly.
zhuo wang
46
zhuo wang 2025.12.11 19:48 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:04
Thank you for your feedback. Hopefully, the Gold Sniper AI will be a powerful EA to support you in automated trading alongside manual trading.
aoliao
36
aoliao 2025.12.11 05:26 
 

It's my first time trading with an EA. I bought this EA and chose to trade gold. Could you please tell me how to set the parameters? Thank you!

第一次用EA做交易，我购买了这款EA，我选择交易黄金，麻烦告知一下参数应该怎么设置，谢谢！

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:06
感谢您对EA的信任。我已经给您发送了一条消息，希望能为您提供帮助。我希望在未来的交易旅程中继续陪伴您。 Thank you for your trust in EA. I have sent you a message to assist you. I hope to continue accompanying you on your trading journey for a long time to come.
Sajuahmed
25
Sajuahmed 2025.12.08 15:58 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.12.08 17:43
I am delighted that you have shared your real-world experience after using AI Gold Sniper and AI Gold Trading. Thank you, and I wish you a productive trading day.
Odd Harald Soerhaug
530
Odd Harald Soerhaug 2025.12.02 14:49 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.12.04 12:48
Thank you so much for your honest review, All customers using EA AI Gold Sniper also have the same results as you
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.11.30 13:22 
 

Contrary to the assessments of so-called independent portals, I give this EA 5 stars in all categories. I'm impressed by its precise agreement with the test results (+/- 5 seconds). Please also see the performance in the comments. The EA has been running for me since November 11, 2025, and has shown a 100% win rate. Bravo and happy trading, Markus

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.12.04 12:48
Thank you so much for your honest review, Markus
Fares3D
331
Fares3D 2025.11.29 12:41 
 

I have tried This Ea for a month now and it has been profitable

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.11.29 16:22
Thanks for your feedback bro. For me the profit that the customer earns is always the top priority
kushketty
130
kushketty 2025.11.26 16:41 
 

Firstly support is great and the developer always goes the extra mile to explain and help whenever i have reached out to him.The EA is exceptionally smart and it has made me good profits over the last month plus.No risky trades or over the top trading which is very comforting.I would recommend this EA to anyone who wants minimal involvement in the setup and a plug and play EA.Well done developer keep improving to be the best EA in market !

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:20
Thank you so much kushketty for your wonderful feedback! We are truly delighted to hear about your positive profits and that you find the EA smart and reliable with minimal setup. Your recognition of our support means a great deal to us. We are committed to continuously improving and truly appreciate your recommendation. Thank you for trusting our work.
Sven Stephan Stoewhase
256
Sven Stephan Stoewhase 2025.11.26 12:50 
 

Bought this EA about 2 weeks ago and honestly didn't expect much at first because I've been burned by "AI" products before that turned out to be garbage. But this one actually delivers. Running it on XAUUSD H1 with default settings, nothing changed. So far every single trade has been a winner. Not gonna lie I was skeptical after the first few days because it doesn't trade that often, maybe few times a week. But when it does enter, it picks good spots. The thing I respect most is no martingale or grid nonsense. Just clean entries with proper stop loss. Even though I haven't hit a loss yet, I checked where the SLs are placed and they're reasonable - not those crazy 500 pip stops some EAs use to fake a high winrate. Setup took me like 5 minutes. Attach to chart, done. No complicated settings to figure out. Only reason I was hesitant to post a review this early is because 2 weeks is still a short time. But seeing those green trades stack up with zero red so far... had to share. Will keep running it and see how it handles different market conditions. If you're on the fence just check the live signals first like I did. Support from Ho Tuan Thang btw. is one of the best you can have. Very happy with this purchase 👍

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:19
Thank you so much for this incredibly detailed . We are thrilled to hear that AI Gold Sniper has met your expectations, especially after your past experiences with other products. We truly appreciate you highlighting the core principles we stand by: a clear, non-martingale strategy with sensible risk management. It's also great to know you found the setup straightforward and our support helpful. While you are right that two weeks is a short time in the grand scheme of trading, we are delighted with your initial results. Thank you for taking a chance on us, and we look forward to your continued success.
tsany
515
tsany 2025.11.24 14:01 
 

Hi, Ho Tuan Thang! I believe in AI and in our future with AI! Man, I believe in your AI implementation in trading! Thank you!

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:21
Thank you for your powerful and inspiring 5-star review! We share your belief in the transformative potential of AI and are honored that you trust our implementation of it in trading. Your support and vision mean a great deal to us. We will continue to strive for excellence. Thank you
Zsolt Onodi
215
Zsolt Onodi 2025.11.21 06:17 
 

Thank you for the latest update! EA is performing at 100%.

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.11.21 09:07
Thank you bro, My live signal still maintain 100% win rate: https://www.mql5.com/en/signals/2329380. Same with your results.
Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.11.15 11:35 
 

Excellent EA. I’ve been using it for about three months and it works exactly as described. The developer is very serious and consistently provides updates. One thing I really appreciate is that every time an update comes out, I re-test the performance, and it always gets better. There’s really not much more to say: everything simply flows as it should.

Ho Tuan Thang
49063
Resposta do desenvolvedor Ho Tuan Thang 2025.11.17 11:11
Thank you so much for your honest review. Everyone else's results are exactly the same as yours.
12
Responder ao comentário