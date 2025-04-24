AI Gold Sniper MT5
O AI Gold Sniper aplica o mais recente modelo GPT-4o (GPT-4o da OpenAI) na negociação de XAU/USD, concebido com base numa estrutura algorítmica multicamada, integrando processamento de dados não estruturado. e análise de mercado cruzado para otimizar as decisões de negociação. O GPT-4o integrado no AI Gold Sniper utiliza redes neuronais convolucionais (CNN) e redes recorrentes (RNN) para analisar simultaneamente séries de dados históricos de preços, flutuações macroeconómicas (taxas de juro, inflação), sinais técnicos em múltiplos períodos e dados noticiosos em tempo real através do processamento de linguagem natural (PLN). O mecanismo de Aprendizagem por Reforço Profundo permite ao EA adaptar-se dinamicamente às mudanças do mercado, avaliando as interações multidimensionais entre o XAU/USD e índices relacionados (Índice do Dólar Americano, rendimentos de títulos do Tesouro dos EUA, preços do petróleo bruto). É aplicado um modelo de meta-aprendizagem estocástico para equilibrar a estratégia de curto prazo com base na análise de sentimento de fontes financeiras e a tendência de longo prazo proveniente da análise fundamentalista. O sistema é verificado através de backtesting de Monte Carlo com 99% de fiabilidade num conjunto de dados de múltiplos períodos, demonstrando a capacidade de minimizar o drawdown (<5%) e otimizar o índice de Sharpe (>2,3) em condições de mercado voláteis.
Algumas funcionalidades:
- Não utilize métodos de negociação perigosos: Sem grid, sem martingale... apenas uma negociação
- A ordem é sempre protegida por Stop Loss
- EA optimizado com definições padrão - Fácil de utilizar
- Filtro de tempo inteligente para evitar quedas, subidas e gaps inesperados...
|A estratégia foi testada retroactivamente e mostrou-se estável de 2003 a 2024, utilizando cada tick baseado em ticks reais no MT4, com uma qualidade de tick de 100% da Dukascopy. As negociações ao vivo estão a correr bem em diversas corretoras.
- CONFIGURAÇÃO DO EA:
|Símbolo
|XAUUSD
|Período
|H1
|Teste a partir de
|2003
|Configurações
|Configuração padrão
|Corretoras
|Qualquer
|Depósito mínimo
|$200/0,01 lote
|Depósito Recomendado
|$500/0,01 lote (Para drawdown de aproximadamente 10%)
|Recursos
- Sem Martingale, Sem Grid
- Fácil de utilizar com defa
I love this EA. I wish I had had it earlier. Thank you very much Ho Tuan Thang