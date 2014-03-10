Como se tornar um provedor de sinais para MetaTrader 4 e MetaTrader 5
Você quer distribuir seus sinais de negociação e ser pago por isso? Registre-se no site MQL5.com como vendedor, especifique sua conta de negociação e ofereça aos traders uma assinatura para copiar suas negociações. A solução é simples, o esforço é mínimo.
- Acesso a um grande público
Todo o mercado de milhões de usuários de MetaTrader 4 e MetaTrader 5 está a seu serviço. Você tem acesso a todo o público de potenciais assinantes de seus sinais de uma só vez.
- Sistema de cópia de negociações integrado
O serviço "Sinais" está integrado diretamente na plataforma MetaTrader, permitindo a cópia de negociações sem a necessidade de fundos ou configurações adicionais. A assinatura dos sinais é fácil e conveniente, até mesmo para iniciantes, sem a preocupação de lidar com problemas técnicos ou falta de suporte.
- Sistema de pagamento pronto
Com o nosso serviço, você pode facilmente receber pagamentos pelos sinais que vende. Aceitamos pagamentos de usuários por meio de cartões de crédito e carteiras em sistemas de pagamento populares. Após a dedução da taxa de serviço, os fundos são transferidos para a conta interna do vendedor, onde ele pode retirá-los de maneira conveniente a qualquer momento. Além disso, o serviço suporta renovação automática de assinaturas, facilitando ainda mais o processo de pagamento para seus clientes.
Registro como vendedor
Para se tornar um vendedor, siga um simples procedimento de registro. É totalmente automático e não leva mais de cinco minutos.
Vá para a seção "Vendedor" do seu perfil, leia e aceite os termos:
Para confirmar sua identidade, é necessário tirar uma foto recente de um dos documentos propostos e carregá-la. É importante que a foto seja tirada recentemente e que não seja uma cópia digitalizada do documento. Certifique-se de que a qualidade da foto seja aceitável e que o documento esteja completamente visível nela, com todas as informações facilmente legíveis.
Na próxima etapa, tire uma foto com o mesmo documento em mãos, conforme mostra a ilustração.
A verificação dos seus documentos será concluída em apenas alguns minutos. Assim que for finalizada, você receberá uma notificação por meio de mensagens privadas no site, e-mail e SMS. Além disso, após a confirmação do registro, um ícone correspondente será exibido ao lado do seu nome em seu perfil.
Criando um sinal
Abra a seção "Sinais" e clique em "Criar sinal".
No formulário que se abre, preencha os seguintes campos:
- Nome do sinal.
- Modo de acesso ao sinal: privado para monitoramento ou público para venda.
- Número da conta.
- Senha de investidor da conta. Essa senha permite que você se conecte à conta no modo somente leitura, sem acesso à negociação. Você não precisa especificar uma senha mestra. Sua conta permanece completamente segura.
- Nome do servidor da corretora. Digite o nome da empresa ou servidor e selecione a opção apropriada na lista.
- Custo da assinatura mensal. Somente sinais provenientes de contas reais são elegíveis para pagamento.
Após inserir todos os dados, clique em "Adicionar", e seu sinal ficará disponível para ser assinado. Ele exibirá todo o histórico de negociação da conta, bem como várias estatísticas e gráficos baseados nela, para que os assinantes em potencial possam avaliar sua experiência.
