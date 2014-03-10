MetaTrader 5 / Negociação
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
preview
Como se tornar um provedor de sinais para MetaTrader 4 e MetaTrader 5

Como se tornar um provedor de sinais para MetaTrader 4 e MetaTrader 5

MetaTrader 5Negociação |
23 226 703
MetaQuotes
MetaQuotes

Você quer distribuir seus sinais de negociação e ser pago por isso? Registre-se no site MQL5.com como vendedor, especifique sua conta de negociação e ofereça aos traders uma assinatura para copiar suas negociações. A solução é simples, o esforço é mínimo.

  • Acesso a um grande público
    Todo o mercado de milhões de usuários de MetaTrader 4 e MetaTrader 5 está a seu serviço. Você tem acesso a todo o público de potenciais assinantes de seus sinais de uma só vez.

  • Sistema de cópia de negociações integrado
    O serviço "Sinais" está integrado diretamente na plataforma MetaTrader, permitindo a cópia de negociações sem a necessidade de fundos ou configurações adicionais. A assinatura dos sinais é fácil e conveniente, até mesmo para iniciantes, sem a preocupação de lidar com problemas técnicos ou falta de suporte.

  • Sistema de pagamento pronto
    Com o nosso serviço, você pode facilmente receber pagamentos pelos sinais que vende. Aceitamos pagamentos de usuários por meio de cartões de crédito e carteiras em sistemas de pagamento populares. Após a dedução da taxa de serviço, os fundos são transferidos para a conta interna do vendedor, onde ele pode retirá-los de maneira conveniente a qualquer momento. Além disso, o serviço suporta renovação automática de assinaturas, facilitando ainda mais o processo de pagamento para seus clientes.


Registro como vendedor

Para se tornar um vendedor, siga um simples procedimento de registro. É totalmente automático e não leva mais de cinco minutos.

Vá para a seção "Vendedor" do seu perfil, leia e aceite os termos:

Para se registrar, abra a seção "Vendedor" em seu perfil


Para confirmar sua identidade, é necessário tirar uma foto recente de um dos documentos propostos e carregá-la. É importante que a foto seja tirada recentemente e que não seja uma cópia digitalizada do documento. Certifique-se de que a qualidade da foto seja aceitável e que o documento esteja completamente visível nela, com todas as informações facilmente legíveis.

Na próxima etapa, tire uma foto com o mesmo documento em mãos, conforme mostra a ilustração.

Para verificar sua identidade, envie uma foto do documento e sua selfie com o documento em mãos


A verificação dos seus documentos será concluída em apenas alguns minutos. Assim que for finalizada, você receberá uma notificação por meio de mensagens privadas no site, e-mail e SMS. Além disso, após a confirmação do registro, um ícone correspondente será exibido ao lado do seu nome em seu perfil.

Após a confirmação do registro, aparecerá um ícone ao lado do seu nome


Criando um sinal

Abra a seção "Sinais" e clique em "Criar sinal".

Adicionar um novo sinal

No formulário que se abre, preencha os seguintes campos:

  • Nome do sinal.
  • Modo de acesso ao sinal: privado para monitoramento ou público para venda.
  • Número da conta.
  • Senha de investidor da conta. Essa senha permite que você se conecte à conta no modo somente leitura, sem acesso à negociação. Você não precisa especificar uma senha mestra. Sua conta permanece completamente segura.
  • Nome do servidor da corretora. Digite o nome da empresa ou servidor e selecione a opção apropriada na lista.
  • Custo da assinatura mensal. Somente sinais provenientes de contas reais são elegíveis para pagamento.

Especifique os detalhes da conta para criar um sinal

Após inserir todos os dados, clique em "Adicionar", e seu sinal ficará disponível para ser assinado. Ele exibirá todo o histórico de negociação da conta, bem como várias estatísticas e gráficos baseados nela, para que os assinantes em potencial possam avaliar sua experiência.

Como você pode ver, não há nada complicado, basta se registrar, enviar dados de identificação e definir um sinal de venda. Assim, você já se torna um vendedor de sinais, que uma grande variedade de traders que usam o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5 poderão assinar.

JUNTAR-SE


Também recomendamos a leitura dos seguintes artigos:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/591

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Outros artigos do autor

Últimos Comentários | Ir para discussão (703)
Francisco Javier
Francisco Javier | 26 jul. 2024 em 15:24
Olá

Você poderia programar meu PC via controle remoto para esse patch?
zulhasnan ahmad
zulhasnan ahmad | 28 jun. 2025 em 01:54
Oi, chefe, quero comprar seu painel heiken ashi, mas estou com um problema no banco australiano anti-fraude mql5

Posso usar o método PayPal?

Meu e-mail: ### excluído pelo Moderador #####

Agradecimentos


Carl Schreiber
Carl Schreiber | 28 jun. 2025 em 06:01
zulhasnan ahmad painel heiken ashi, mas estou com um problema no banco australiano anti-fraude mql5

Posso usar o método PayPal?

Meu e-mail: ### excluído pelo Moderador #####

Agradecimentos


Descreva ao Service Desk o seu problema de forma detalhada (nomeando o banco, etc.), talvez a MQ entre em contato com o banco ou procure outro método de pagamento, pois o PayPal não pode mais ser usado.

Rashid Umarov
Rashid Umarov | 28 jun. 2025 em 06:21
Todos os métodos de pagamento disponíveis são mostrados na página de recarga. O suporte técnico não poderá ajudá-lo a pagar de forma particular por qualquer outro método.
Fernando Carreiro
Fernando Carreiro | 17 nov. 2025 em 00:32
@Ahmad Muslih # Por favor, diga-me por que a mensagem "Confirme seu número de telefone para se tornar um vendedor" aparece quando eu crio um sinal. Como faço para receber o código? Digitei meu número em meu perfil, mas não sei mais qual é.

Para poder criar um sinal, você precisa primeiro se registrar como vendedor. Os sinais só podem ser criados em contas reais, não em contas de demonstração nem em contas de centavos. Leia as instruções nas regras do sinal.

Além disso, se não conseguir receber a confirmação em seu telefone celular, talvez seja necessário encontrar um provedor de serviços alternativo. Para alterar o número, entre em contato com a central de atendimento e siga as instruções.

Usar MetaTrader 5 como um provedor de sinal para o MetaTrader 4 Usar MetaTrader 5 como um provedor de sinal para o MetaTrader 4
Análise e exemplos de técnicas de como a análise de negociação pode ser realizada na plataforma MetaTrader 5, mas executada pelo MetaTrader 4. O artigo irá mostrar-lhe como criar provedor de sinais simples em seu MetaTrader 5, e conectá-lo a vários clientes, mesmo executando MetaTrader 4. Além disso, você vai descobrir como você pode acompanhar os participantes do Campeonato de negociação automatizada na sua conta real do MetaTrader 4.
MQL5-RPC. Chamadas de procedimento remoto de MQL5: Acesso de serviço da Web e analisador XML-RPC ATC para diversão e lucro MQL5-RPC. Chamadas de procedimento remoto de MQL5: Acesso de serviço da Web e analisador XML-RPC ATC para diversão e lucro
Este artigo descreve o framework MQL5-RPC que possibilita Chamadas de procedimento remoto do MQL5. Ele começa com o básico do XML-RPC, implementação do MQL5 e segue dois exemplos de utilização real. O primeiro exemplo é usando um serviço web externo e o segundo é um cliente para simples serviço XML-RPC ATC 2011 Analyzer. Se você está interessado em como implementar e analisar estatísticas diferentes do ATC 2011 em tempo real, este artigo é para você.
Análise de Regressão Múltipla. Gerador de Estratégia e Tester in One Análise de Regressão Múltipla. Gerador de Estratégia e Tester in One
O artigo fornece uma descrição dos modos de uso da análise de regressão múltipla para desenvolvimento dos sistemas de negócio. Ele demonstra o uso da análise de regressão para automação da busca de estratégia. é dado neste exemplo uma equação de regressão gerada e integrada em um EA sem necessitar alta proficiência em programação.
Criando Consultores Especialistas em minutos usando a árvore EA: Parte Um Criando Consultores Especialistas em minutos usando a árvore EA: Parte Um
EA Tree é o primeiro construtor do Consultor Especialista do MetaTrader MQL5 com recurso de arrastar e soltar. Você pode criar um MQL5 complexo usando uma interface gráfica do usuário muito fácil de usar. Na árvore EA, Consultores Especialistas são criados por ligação de caixas juntas. As caixas podem conter funções MQL5, indicadores técnicos, indicadores personalizados ou valores. Usando as "três caixas", o EA Tree gera o código MQL5 do Expert Advisor.