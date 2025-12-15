Meta Updates
João Vitor: Os metadados frequentemente apresentam diversos problemas relacionados ao layout e ao desempenho, mas agora estão afetando a tela. Todas as minhas telas estão pretas e isso persiste mesmo após 2 ou 3 atualizações. O texto não aparece nos botões e alguns elementos Wingdings não funcionam. Por que vocês não adicionam uma opção para instalar apenas as versões estáveis em vez das versões beta? Isso está prejudicando meu indicador de desempenho e, pior ainda, não consigo ver o que mudou; não tenho acesso às atualizações. Ainda não encontrei notas sobre o caminho da atualização. Talvez eu não tenha pesquisado o suficiente, a barreira do idioma é complicada (PT_BR), mas estamos recebendo inúmeras reclamações.
Tenho contas em 3 corretoras (Forex) diferentes e, em todas, só recebo atualizações oficiais (a última foi build 5430). Agora, para quem acessa a partir do servidor MetaQuotes-Demo (não sei se é o seu caso), não tem como evitar as atualizações beta.
