Argos Rage

4.58

Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado

Com o Argos Rage, é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real.
Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado.


Live Signal
Timeframe: M30
Alavancagem: mín. 1:20
Depósito: mín. $100
Ativos: XAUUSD, EURUSD
Broker: qualquer
Após adquirir o Argos Rage, você terá a possibilidade de receber o Argos Fury gratuitamente.
Basta entrar em contato comigo após a compra.

Argos Rage utiliza a DeepSeek AI para avaliar estrutura, ritmo e pressão do mercado – gerando negociações apenas quando as probabilidades estão alinhadas.
Isso garante mais oportunidades do que o Argos Fury, mantendo ainda assim proteção inteligente em fases de incerteza.

Enquanto o Argos Fury se concentra em estruturas claras de reversão, o Argos Rage amplia o escopo de negociação.
Ele foi projetado para traders que desejam mais setups, mais variação – sem perder o controle de uma estratégia bem definida.

DeepSeek AI Integrada

O modelo de IA integrado avalia dinamicamente as condições de mercado.
Ele entende quando a volatilidade muda, quando a liquidez se acumula e quando o momentum se torna negociável.

Pontos fortes da IA:

  • Interpreta pressão e estrutura sem limites fixos de indicadores
  • Adapta seus níveis de confiança à fase atual do mercado
  • Reavalia negociações ativas para evitar sinais fracos de continuação
Sistema de IA Tempo de entrada Lógica adaptativa Interpretação do mercado Flexibilidade de resposta
Argos Rage Excelente Alta Nível profundo Muito alta
Argos Fury Muito bom Média Zonas estratégicas Média
EA Genérico Médio Baixa Baseado em indicadores Baixa

(Comparação interna de desempenho – simulação de mercado real)

Camadas Estratégicas

Argos Rage opera com um modelo lógico multicamadas:

  • Mapeamento de impulso – identificando quebras de momentum de curto prazo
  • Equilíbrio estrutura–momentum – filtrando sinais através de zonas de pressão
  • Confirmação contextual – verificando cada negociação através de várias camadas de lógica

Por que o Argos Rage é diferente

Este EA não depende de padrões gráficos rígidos. Ele reage à verdadeira natureza do mercado. Combinando estratégia e inteligência artificial,
Argos Rage torna-se um sistema inteligente, rápido e adaptável – pronto para aproveitar as oportunidades quando elas surgem.

  • Não apenas detecção de padrões – mas interpretação de mercado
  • Lida eficazmente com fases calmas e voláteis
  • Evita repetição de sinais fracos através de lógica de aprendizado adaptativa

Para traders que querem inteligência, velocidade e maior variedade – o Argos Rage entrega exatamente isso.

Para quem é o Argos Rage?

Este EA é ideal para aqueles que:

  • Preferem uma abordagem mais flexível e orientada por oportunidades
  • Querem decisões guiadas por IA sem automação excessiva
  • Buscam o complemento ou alternativa perfeita ao Argos Fury
Comentários 28
Bruno Dos Reis Silva
496
Bruno Dos Reis Silva 2025.12.24 02:35 
 

Thank you for this EA , very profitable High recommend. very nice orders management, very low risk.

De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.12.17 11:08 
 

I have been using this for a full month now, during mid November a had a few losses, but it has since recovered the losses and running at a profit. Risk is relatively low, excellent feedback and assistance from the author.

Luis Corso
466
Luis Corso 2025.12.14 12:25 
 

After using the EA for a couple of weeks, I can confirm that it works well. It hasn't made many trades, but I must admit it hasn't had any losses! At the moment, I have high expectations for the EA. Based on my experience, I recommend it! Additionally, the developer has been very attentive to my messages and has consistently supported me with all my questions!

