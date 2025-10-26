Argos Rage
- Experts
- Aleksandar Prutkin
- Versão: 1.3
- Atualizado: 26 novembro 2025
- Ativações: 20
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado
Com o Argos Rage, é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real.
Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado.
|
Timeframe: M30
|Após adquirir o Argos Rage, você terá a possibilidade de receber o Argos Fury gratuitamente.
Basta entrar em contato comigo após a compra.
Argos Rage utiliza a DeepSeek AI para avaliar estrutura, ritmo e pressão do mercado – gerando negociações apenas quando as probabilidades estão alinhadas.
Isso garante mais oportunidades do que o Argos Fury, mantendo ainda assim proteção inteligente em fases de incerteza.
Enquanto o Argos Fury se concentra em estruturas claras de reversão, o Argos Rage amplia o escopo de negociação.
Ele foi projetado para traders que desejam mais setups, mais variação – sem perder o controle de uma estratégia bem definida.
DeepSeek AI Integrada
O modelo de IA integrado avalia dinamicamente as condições de mercado.
Ele entende quando a volatilidade muda, quando a liquidez se acumula e quando o momentum se torna negociável.
Pontos fortes da IA:
- Interpreta pressão e estrutura sem limites fixos de indicadores
- Adapta seus níveis de confiança à fase atual do mercado
- Reavalia negociações ativas para evitar sinais fracos de continuação
|Sistema de IA
|Tempo de entrada
|Lógica adaptativa
|Interpretação do mercado
|Flexibilidade de resposta
|Argos Rage
|Excelente
|Alta
|Nível profundo
|Muito alta
|Argos Fury
|Muito bom
|Média
|Zonas estratégicas
|Média
|EA Genérico
|Médio
|Baixa
|Baseado em indicadores
|Baixa
(Comparação interna de desempenho – simulação de mercado real)
Camadas Estratégicas
Argos Rage opera com um modelo lógico multicamadas:
- Mapeamento de impulso – identificando quebras de momentum de curto prazo
- Equilíbrio estrutura–momentum – filtrando sinais através de zonas de pressão
- Confirmação contextual – verificando cada negociação através de várias camadas de lógica
Por que o Argos Rage é diferente
Este EA não depende de padrões gráficos rígidos. Ele reage à verdadeira natureza do mercado. Combinando estratégia e inteligência artificial,
Argos Rage torna-se um sistema inteligente, rápido e adaptável – pronto para aproveitar as oportunidades quando elas surgem.
- Não apenas detecção de padrões – mas interpretação de mercado
- Lida eficazmente com fases calmas e voláteis
- Evita repetição de sinais fracos através de lógica de aprendizado adaptativa
Para traders que querem inteligência, velocidade e maior variedade – o Argos Rage entrega exatamente isso.
Para quem é o Argos Rage?
Este EA é ideal para aqueles que:
- Preferem uma abordagem mais flexível e orientada por oportunidades
- Querem decisões guiadas por IA sem automação excessiva
- Buscam o complemento ou alternativa perfeita ao Argos Fury
Thank you for this EA , very profitable High recommend. very nice orders management, very low risk.