Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM

Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se!



Principais Características do Projeto Mad Turtle:

Aprendizado de Máquina Real

Este Expert Advisor (EA) não se conecta a nenhum site GPT ou similar.

Os modelos são implementados usando a biblioteca ONNX integrada ao MT5.

Durante a primeira inicialização, você verá uma mensagem do sistema correspondente que não pode ser falsificada. CLICK

Consulte: ONNX (Open Neural Network Exchange).

Segurança do Depósito

Não utiliza estratégias de pré-rolagem, micro-scalping ou negociações em faixas estreitas com amostras estatísticas pequenas;

Não utiliza estratégias perigosas como grades (grids) ou martingale;

Nem qualquer outra estratégia que possa operar por longos períodos e perder todo o lucro ou até mesmo o depósito em um único dia.

Exclusividade

O EA é baseado na minha engenharia de características exclusiva ( feature engineering ), com um método de treinamento personalizado usando recompensas e penalidades, filtragem em cascata de meta-modelos e vários métodos de ensemble.

Os modelos são treinados em formato de negociação 24 horas completas, em timeframes grandes (H4), mantendo posições de várias horas a vários dias.

Eles geram lucro estável e consistente em pips, não em lotes.

Verificação:

Estatísticas dos Sinais:

> Sinal antigo WT: 4,4 milhões de pips em 1250 operações, aproximadamente 3500 pips por operação (captura).

> Novo sinal ICM: 127 mil pips em 103 operações, cerca de 1200 pips por operação (captura).

Isso significa: Baixa carga sobre o depósito, já que não há necessidade de usar lotes grandes. Alta resistência a perdas, pois a relação lucro/prejuízo é aproximadamente equilibrada. Para perder o lucro acumulado com o mesmo lote, seria necessário um número consecutivo de perdas equivalente a vários intervalos diários.

Quanto mais tempo você gera lucro, menor a chance de perdê-lo. Essa é a principal singularidade da estratégia: pagamento aqui e agora.

Compare essas estatísticas com outros sinais e entenderá como este EA se diferencia dos demais.





Ideia e Objetivo do Projeto

O objetivo principal do projeto Mad Turtle é criar uma ferramenta que gere lucro mais interessante que o rendimento bancário, sem sobrecarregar ou arriscar seu depósito e sem perturbar seu sono.

Sem jogos de multiplicação de depósito nem sonhos de milhões — apenas uma abordagem de longo prazo para traders sérios que entendem o valor de estratégias seguras.

Este é um projeto em constante evolução. Ao participar, você pode influenciar as atualizações e compartilhar suas ideias — boas ideias serão implementadas.



Para Quem Não é Recomendado

Para evitar feedback negativo, este produto não é recomendado para usuários que:

Esperam lucros rápidos e querem transformar 500 em 50.000 rapidamente;

Interferem frequentemente nas operações do EA sem paciência, quebrando o equilíbrio risco/recompensa e depois culpando o EA pelos resultados;

Alteram manualmente coeficientes ou limites dos modelos, gerando perdas e atribuindo comportamento incorreto ao EA.

Este EA possui um modo totalmente automático recomendado para uso. A lista de modelos e configurações disponíveis internamente é destinada a traders experientes para testes pessoais, não para uso em contas reais. Use apenas as configurações recomendadas pelo desenvolvedor.



Sinais

WT: https://www.mql5.com/en/signals/2323073

ICM: https://www.mql5.com/en/signals/2335965

Canal Turtle: www.mql5.com/en/channels/mad_turtle

Após anexar o EA ao gráfico, você receberá um convite para o chat privado.



O que Saber Antes de Comprar

Este EA é baseado em modelos multiclasse, o que significa que cada um contém 2 a 4 submodelos: alguns para BUY, outros para SELL (2x2). Esses modelos se apoiam mutuamente, mas não são espelhados como em estratégias lineares — eles se comportam de forma diferente.

Devido à forte tendência de alta de longo prazo do ouro em timeframes maiores, os modelos treinados em BUY tiveram mais exemplos positivos durante o treinamento, por isso costumam ter desempenho superior aos modelos SELL.

Alguns modelos possuem classes SELL que funcionam apenas no modo “ONLY CLOSE”, ou seja, não abrem novas posições, apenas fecham as existentes.

Alguns modelos SELL foram bem treinados, mas atualmente não são recomendados oficialmente, pois não há sinais de reversão na tendência de alta de longo prazo do ouro.

Observe que isso se refere a crescimento global de longo prazo, não a flutuações curtas. Nos últimos 20 anos, o ouro valorizou cerca de 1000%, com apenas 3 anos de quedas significativas.

O Stop Loss (SL) é parte essencial da estratégia. Você verá que os sinais incluem várias ativações de SL — isso ocorre porque o EA atua no momento presente e não mantém posições perdedoras.

Esta não é uma estratégia de grade que gera 1 dólar por dia. Com esta estratégia, você pode obter o lucro de um mês em um único dia ou passar por um período difícil com vários SL seguidos.

Você pode entrar no projeto durante uma fase ruim — e tudo bem. Recomendo avaliar a estratégia em longo prazo, não após 1–2 semanas.

Os modelos buscam extrair o máximo lucro de cada posição. Portanto, não há trailing stop nem realização rápida de lucros. Mesmo quando parece que o modelo poderia ter fechado com lucro mas não o fez, isso não é motivo para interferir.

Cada entrada de mercado envolve risco. Realizar lucros cedo distorce negativamente a relação risco/recompensa. Pequenos lucros frequentes criam uma ilusão de estabilidade, mas um ou dois SL podem apagar tudo. A paciência é a chave para máxima eficiência.

O ouro é um ativo caro, e mesmo uma operação de 0,01 lote requer um depósito mínimo. Para saldos menores, considere usar contas cent — este EA é compatível com contas cent.



Transparência do Projeto

Todos os sinais são publicados sem impulsionamento prévio.

Sem manipulação de depósitos, saques ou linhas ocultas de patrimônio.

As informações do período de treinamento são publicadas abertamente nas primeiras páginas dos comentários.

Quando novos modelos são adicionados e, posteriormente, identifico sobreajuste, anuncio abertamente e movo o modelo para oculto.

Alguns novos modelos apresentam agrupamento sazonal anual, mas apenas os verificados permanecem no conjunto principal.

Sem esquemas: sem backtests falsos ou avaliações falsas, apenas feedbacks reais com sinais e resultados reais.

Este projeto não promete lucro — é apenas uma tentativa de criar uma ferramenta estável.



Política de Preços

A opção de aluguel foi temporariamente removida. Se você alugou anteriormente e sua licença expirou, envie-me uma mensagem e eu a renovarei.

Para proteger os interesses de compradores e vendedores, o preço aumentará gradualmente a cada 10 compras. Depois disso, a opção de compra será removida, restando apenas o aluguel anual.



