Discussão do artigo "Algoritmo de otimização caótica — Chaos optimization algorithm (COA): Continuação"
Novo artigo Algoritmo de otimização caótica — Chaos optimization algorithm (COA): Continuação foi publicado:
No artigo anterior, nos familiarizamos com o método de otimização caótica e analisamos parte dos métodos que compõem o algoritmo. Neste artigo, finalizaremos a análise dos métodos restantes e passaremos diretamente ao teste do algoritmo em funções de teste.
O método de otimização caótica, nesta implementação, utiliza caos determinístico para explorar o espaço de soluções. O princípio-chave é a aplicação de três diferentes mapeamentos caóticos, logístico, sinusoidal e tent mapping, para a geração de sequências que possuem propriedades de pseudoaleatoriedade e ergodicidade. O algoritmo opera em três fases: busca caótica inicial, refinamento da solução pelo método do gradiente ponderado e busca local final com estreitamento adaptativo da região.
Gostaria de chamar a atenção para a visualização do funcionamento do algoritmo: a combinação da diversidade dos métodos de busca aplicados gera um efeito visual incomum.
Autor: Andrey Dik