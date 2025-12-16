Discussão do artigo "Algoritmo de otimização caótica — Chaos optimization algorithm (COA): Continuação"

Novo artigo Algoritmo de otimização caótica — Chaos optimization algorithm (COA): Continuação foi publicado:

Continuação do estudo do algoritmo de otimização caótica. A segunda parte do artigo é dedicada aos aspectos práticos da implementação do algoritmo, ao seu teste e às conclusões.

No artigo anterior, nos familiarizamos com o método de otimização caótica e analisamos parte dos métodos que compõem o algoritmo. Neste artigo, finalizaremos a análise dos métodos restantes e passaremos diretamente ao teste do algoritmo em funções de teste. 

O método de otimização caótica, nesta implementação, utiliza caos determinístico para explorar o espaço de soluções. O princípio-chave é a aplicação de três diferentes mapeamentos caóticos, logístico, sinusoidal e tent mapping, para a geração de sequências que possuem propriedades de pseudoaleatoriedade e ergodicidade. O algoritmo opera em três fases: busca caótica inicial, refinamento da solução pelo método do gradiente ponderado e busca local final com estreitamento adaptativo da região.

Gostaria de chamar a atenção para a visualização do funcionamento do algoritmo: a combinação da diversidade dos métodos de busca aplicados gera um efeito visual incomum.

Autor: Andrey Dik

