Desenvolvimento de operacional baseado em Histórico de operações MQL5 Experts

Termos de Referência

Olá, tive acesso a um trader bem lucrativo e ao seu histórico, pelas entradas, abertura e fechamento das posições dá pra perceber que é EA. Gostaria de saber se é possivel

o desenvolvimento desse operacional. Converti o historico em indicador que é só arrastar para o gráfico que irá aparecer, como também segue a planilha em excel;

Arquivos anexados: CSV posicoesteste31n.csv 358.5 Kb EX5 Historico.ex5 562.5 Kb