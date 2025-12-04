MQL5 Experts
Termos de Referência
Olá, tive acesso a um trader bem lucrativo e ao seu histórico, pelas entradas, abertura e fechamento das posições dá pra perceber que é EA. Gostaria de saber se é possivel
o desenvolvimento desse operacional. Converti o historico em indicador que é só arrastar para o gráfico que irá aparecer, como também segue a planilha em excel;
o desenvolvimento desse operacional. Converti o historico em indicador que é só arrastar para o gráfico que irá aparecer, como também segue a planilha em excel;
Respondido
1
Classificação
Projetos
142
51%
Arbitragem
8
13% / 75%
Expirado
21
15%
Livre
2
Classificação
Projetos
1
0%
Arbitragem
0
Expirado
1
100%
Livre
3
Classificação
Projetos
1
0%
Arbitragem
1
0% / 0%
Expirado
0
Livre
4
Classificação
Projetos
618
33%
Arbitragem
35
37% / 49%
Expirado
10
2%
Ocupado
5
Classificação
Projetos
8
0%
Arbitragem
7
14% / 86%
Expirado
0
Livre
6
Classificação
Projetos
469
39%
Arbitragem
101
41% / 24%
Expirado
77
16%
Carregado
Publicou: 2 códigos
7
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
8
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
9
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
10
Classificação
Projetos
3
0%
Arbitragem
3
67% / 33%
Expirado
0
Livre
Informações sobre o projeto
Orçamento
300 - 500 USD
Cliente
Pedidos postados9
Número de arbitragens0