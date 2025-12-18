Melhorias do Calendário Econômico do MT5
Obrigado.
Marcelo, esse problema com o calendário econômico está ocorrendo na build 5430 (última versão oficial) e em diferentes corretoras?
Oi meu amigo Vinicius obrigado por responder.... A resposta é 95% de chances de ser sim....por que o site do calendário econômico do MT5 na hora que estou operando não baixas ( chega ) os dados.... Já tentei fazer a jogada do https://www.forexfactory.com/calendar
usando o ICS para ter mais de uma via para baixar o calendário econômico mais não funcionou... então tenho que apelar para o Investing.
- www.forexfactory.com
Ainda com esse problema?
Meu calendário dentro do MetaTrader não atualiza por nada, mesmo com as atualizações chegando normalmente no calendário Web, já abri até chamado com a corretora eles simplesmente falaram que está funcionando tudo normal.
Já testei em computadores diferentes, builds diferentes, redes diferentes e nada.
Boa noite, tudo tranquilo?
Boa noite... hoje percebi que meu calendário além de não carregar minha boleta parou de funcionar depois da atualização da versão 5478.... reclamei com corretora e nem ele s sabem informar.... pra mim isso é dedo da <EDITADO>.
Inclusive estou sem receber atualizações desde o dia 08/09, tentei resolver por todo esse tempo e não encontrei nenhum comentário sobre esse problema, apenas o seu.
Não estou recebendo as atualizações nem pelo aplicativo movel do TraDays, eu abro ele e simplesmente não tem nenhum valor de "Actual", mas se entro no site deles está tudo normal https://www.tradays.com/.
- www.tradays.com
Estranho demais, pois não estou vendo muitas reclamações.
Realmente havia um problema que estava afetando as atualizações no calendar do MetaTrader e Tradays, conforme o https://www.mql5.com/en/forum/502038.
Aparentemente já foi reestabelecido.
- 2025.12.16
- www.mql5.com
Bom dia,
Bom dia.... O Calendario Economico do MT5 voltou a receber dados.... Muito obrigado, ficou otimo.
Bom dia. Tenho notado já alguns dias que os dados econômicos do Calendário do MT5 não estão chegando. Alguém sabe me informar se existe uma forma de resolver esse problema ????
Obrigado.