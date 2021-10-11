알고리즘 트레이딩 기사를 작성하고 200달러를 받으세요!

기사를 작성하고 알고리즘 트레이딩이 발전하도록 기여해 보세요. 여러분의 트레이딩 및 프로그래밍 경험을 공유해 주시면 $200를 지급해 드립니다. 또한 인기 있는 MQL5.com 웹사이트에 글을 게시하면 전문적인 커뮤니티에서 여러분의 브랜드를 홍보할 수 있는 좋은 기회가 됩니다. 수천 명의 트레이더들이 여러분의 작품을 읽어 볼 것입니다. 비슷한 생각을 가진 사람들과 아이디어를 논의하고 새로운 경험을 쌓고 여러분이 가진 지식을 수익화 할 수 있습니다.





수요가 많은 주제는 무엇일까요?

저희는 알고리즘 트레이딩 및 이와 관련된 모든 것에 대한 기사를 게시합니다:

트레이딩 전략 개발

지표 생성

전략 테스트 및 최적화

그래픽 인터페이스 및 트레이딩 패널 디자인



데이터베이스 작업

외부 서비스와의 통합

머신 러닝



주요 요구 사항 중 하나는 기사에 설명된 아이디어의 실제의 적용 가능성과 MQL5에서의 구현입니다. 어떤 기사가 수요가 많은지 파악하는 가장 좋은 방법은 이전의기사들을 확인하는 것입니다. 또한 포럼에서 여러분이 생각하고 있는 주제에 대해 토론할 수 있습니다: MQL5.com에서 저자가 되어 보세요. 궁금한 점이 있으면 언제든지 문의해 주세요.





중요 요구 사항



1. 개요 승인. 글을 작성하기 전에 먼저 글의 개요를 작성하고 핵심 사항과 내용을 간략하게 요약하는 것이 좋습니다. 그런 다음 모더레이터에게 보내 승인을 받습니다. 승인을 받으면 아이디어에 대한 자세한 설명을 진행하세요.

2. 구조 검토. 글에 이 세 가지 중요한 구성 요소가 포함되어 있는지 확인하세요:

글에서 해결하고자 하는 트레이딩 문제 또는 과제를 명확히 해야 합니다(포인트 A, 시작). 트레이더가 기사에서 찾을 수 있는 해결책(포인트 B, 결론) 독자를 A 지점에서 B 지점으로 안내하는 단계와 설명을 자세히 설명하여 글의 핵심 내용을 구성합니다.

3. 콘텐츠 개발. 글의 최소 길이는 5페이지, 페이지당 1800자이어야 합니다. 통계 섹션을 확인하여 여러분의 현재 진행 상황을 모니터링하세요. 저희는 표절 및 AI가 생성한 글에 대해 엄격한 정책을 유지하고 있습니다. 고유하고 독창적인 콘텐츠만 허용됩니다.

4. 텍스트 품질을 확인합니다. 글을 제출하기 전에 자동 맞춤법 검사를 실행하세요. Microsoft Word 또는 ChatGPT 등과 같은 도구를 사용할 수 있습니다.







편리한 게시 시스템



저희는 MQL5.com에 이미 게시된 1,500개 이상의 기사를 통해 저자와 함께 일한 경험을 바탕으로 사용자 친화적인 게시 시스템을 만들 수 있었습니다. 전체 프로세스는 사용자에게 필요한 사항을 명확하고 상세하게 설명하는 단계로 나뉩니다. 각 단계마다 유용한 팁과 권장 사항이 제공됩니다.









1. 카테고리 및 요금제

시작하려면 기사 섹션으로 이동하여 "새로운 기사 추가"를 누릅니다. 첫 번째 단계에서는 기사의 제목을 선택하고 기사가 속할 카테고리를 선택하고 하위 섹션의 대략적인 구조를 설명해야 합니다.











개요는 앞으로 작성할 글의 중추적인 역할을 하므로 이를 통해 여러분의 아이디어를 쉽게 정리할 수 있습니다. 기본적으로 새 문서 템플릿에는 서론과 결론이 이미 포함되어 있습니다. 글의 섹션 이름은 여러분이 적절하다고 생각되는 대로 지정할 수 있습니다.

먼저 첫 번째 섹션(서론과 결론 사이)의 섹션명을 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 후속 섹션도 같은 방식으로 추가해야 합니다. 섹션의 순서를 재정렬하려면 섹션 제목의 오른쪽에 있는 화살표를 사용합니다.











이 단계에서 생성하는 섹션의 형식은 헤더로 지정됩니다. 앵커 링크를 만들 수 있습니다. 개요를 마무리하고 기사의 작업 제목을 추가한 후 '기사 만들기'를 클릭하여 다음 단계로 진행됩니다.





2. 이미지 및 텍스트

기사의 시각적인 부분은 독자의 눈에 가장 먼저 띄는 경우가 많습니다. 고품질 일러스트레이션은 인식을 크게 향상시키고 자료의 매력을 높입니다. 이미지를 추가할 때는 다음 가이드라인을 따르세요:

모든 이미지의 품질이 우수한지 확인해야 합니다. PNG 형식이 가장 좋습니다. 적절한 화질의 GIF 형식도 허용됩니다. 스크린샷에는 JPG를 사용하지 마세요.

이미지 너비는 750픽셀을 넘지 않아야 합니다. 이미지가 클수록 저장 시 자동으로 크기가 조정되어 화질이 눈에 띄게 떨어집니다.

필요한 크기로 스크린샷을 찍습니다 . 그래픽 편집기에서 큰 이미지의 크기를 조정하면 품질이 저하되는 경우가 많으므로 크기를 조정하지 마세요.

모든 이미지가 선명하고 관련성이 있는 이미지인지 확인합니다. 불필요하고 관련 없는 요소를 모두 제외하여 독자들이 이미지의 목적을 즉시 이해할 수 있도록 해야 합니다. 어수선한 그래픽이나 복잡한 순서도는 피하세요.

텍스트에 이미지를 삽입하려면 편집기의 도구 모음에서 이미지 버튼을 사용합니다.



초보 작성자가 흔히 저지르는 또 다른 실수는 적절한 서식 없이 원시 코드를 글에 삽입하는 것입니다. 또한 외부 소스에서 텍스트를 복사할 때 클립보드에 과도한 서식 지정 태그가 포함될 수 있습니다.

여러분은 문서 작성의 두 번째 단계에서 구체적인 서식 지정에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 텍스트와 관련한 추가 정보는 MQL5.community - 사용자 메모에서 확인할 수 있습니다.











이 지침을 읽은 후 "이미지 및 텍스트 사용 규칙을 읽었습니다" 상자에 체크하고 "저장"을 클릭합니다.





3. 서식 지정

많은 작성자가 글의 가독성은 잊은 채 자신의 인사이트를 공유하기 위해 서두릅니다. 아무리 흥미로운 콘텐츠라도 제대로 된 서식이 아니라면 지루해질 수 있습니다. 적절한 서식은 독자의 주의를 끌기 위한 핵심 요소입니다.

독자는 일반적으로 기사를 처음 접할 때 제목과 비주얼을 간단히 살펴보고 핵심 사항을 파악합니다. 그런 다음 관심이 있는 경우에만 더 자세한 읽기를 진행합니다. 따라서 서식을 올바르게 지정하는 것은 필수적인 과정 입니다. 세 번째 단계에서는 텍스트를 단락으로 구성하는 방법 더 나은 구성을 위해 목록이나 표를 사용하는 경우와 이미지와 캡션의 서식을 지정하는 방법을 배웁니다.











서식 지정 가이드라인을 숙지한 후 확인란을 다시 선택하고 '저장'을 클릭합니다.





글에 링크를 사용하여 독자가 추가적인 정보에 액세스하거나 하위 섹션 간에 원활하게 이동할 수 있도록 하세요. 링크를 추가하는 것은 쉬워 보이지만 미묘한 차이가 있을 수 있습니다. 링크에 의미 있는 도구 설명을 작성하는 방법과 앵커 링크를 효과적으로 사용하는 방법은 여러분이 글의 초안을 작성하기 전에 네 번째이자 마지막 단계에서 다룹니다.











가이드라인을 읽은 후 마지막으로 확인란을 선택하고 '저장'을 클릭합니다. 이제 기본 제공 편집기를 배우는 데 시간을 들이지 않고 바로 글쓰기를 시작할 수 있습니다.

5. 기사

드디어 핵심인 기사 작성에 도달했습니다. 이제 기사를 올바르게 작성하는 방법을 알았으니 콘텐츠에 온전히 집중할 수 있습니다.

가능하다면 기사의 아이콘과 표지 이미지를 업로드하세요. 이러한 시각 자료는 기사 목록에 표시되며 사람들의 관심을 끌 수 있습니다. 아이콘은 60x60 픽셀 크기의 PNG 이미지여야 하며 표지는 1200x628 픽셀이어야 합니다. 적합한 이미지가 없는 경우 저희가 만들어 드립니다. 댓글 섹션에서 아이디어를 자유롭게 공유해 주세요.











글에 대한 설명을 추가합니다. 이는 필수 요건입니다. 나중에 언제든지 텍스트를 수정할 수 있지만 이 단계에서 신중하게 접근해야 합니다. 잘 작성된 설명은 독자들이 글을 열어보도록 유도할 수 있습니다. 완료 비율은 단계를 진행하면서 업데이트됩니다. 기사가 게시되면 조회수가 100%에 달성됩니다. 하지만 그 전에 검토를 위해 보내주세요.

검토 중

텍스트를 작성하고 매력적인 일러스트로 풍성하게 꾸미면 기사가 세련되고 준비된 것처럼 보입니다. '검토를 위해 보내기'를 클릭하여 검토를 위해 운영자에게 보냅니다. 운영자에게 알림이 전송될 것입니다.











'코멘트' 섹션에서 진행자의 피드백을 기다립니다. 여기에서 커뮤니티와의 관련성, 그래픽 요소, 오류 수정, 결제 등 글에 대한 모든 질문에 대해 논의할 수 있습니다.





게시

문제가 해결되면 글이 게시됩니다. 프로필에 MetaQuotes ID가 지정되어 있는 경우 관련 푸시 알림이 모바일로 전송됩니다. 프로필 설정에 대한 자세한 내용은 "MQL5.community - 사용자 가이드"를 참조하세요.

게시된 글은 포럼의 자동매매 및 전략 테스트 전용 섹션인 포럼, 라이브러리에서 확인할 수 있습니다. 또한 게시글은 MQL5.com에서 지원하는 11개 언어로 번역되어 전 세계 트레이더들이 이용할 수 있습니다. 가장 흥미로운 기사에 번역의 우선순위를 둡니다.

결제

저희는 문서 작성자의 노고를 높이 평가합니다. MQL5.community에 게시되는 모든 문서는 저희가 저자에게 평균 $200 가량 지급하는 유료입니다. MQL5.community 결제 시스템에서 수익금을 인출하거나 사용하는 방법은 "MQL5.community Payment System"를 참조하세요.

이 글을 통해 여러분의 많은 궁금증이 해소되기를 바랍니다. 여러분의 매력적인 콘텐츠가 많은 호응을 얻을 수 있기를 기대합니다. 오늘 글쓰기를 시작해 보세요!



