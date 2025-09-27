NTRon 2OOO

Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes

Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos.
Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al mercado
que integra datos en tiempo real y análisis contextual en su proceso de toma de decisiones.

  • Análisis de sentimiento en tiempo real de noticias económicas (impulsado por GPT-5)

  • Simulación de desequilibrios del libro de órdenes (DOM) utilizando datos de ticks

La combinación de estos dos componentes proporciona una base sólida para entradas y salidas precisas al incorporar datos de mercado tanto fundamentales como microestructurales.

[Características y Recomendación]

  • Instrumento de Trading: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: 30 minutos (equilibrio óptimo entre velocidad de reacción y calidad de señal)

  • Apalancamiento: mínimo 1:50 (para aprovechar eficazmente los movimientos sin sobreexponer el riesgo)

  • Capital Inicial: desde 230 USD (permite tamaños de lote pequeños con gestión de riesgo conservadora)



[Análisis de Sentimiento de Titulares de Noticias]

El oro reacciona fuertemente a datos macroeconómicos como informes de inflación, cifras de empleo y decisiones sobre tasas de interés en EE. UU.
En lugar de evitar estos períodos como lo hacen muchos sistemas, esta estrategia utiliza activamente el sentimiento derivado de los titulares originales como factor de decisión:

  • Sentimiento positivo para el USD (comentarios agresivos de la Fed, datos económicos sólidos) ->  tendencia corta en XAUUSD

  • Sentimiento negativo para el USD (datos débiles, retórica moderada) ->  tendencia larga en XAUUSD

GPT-5 actúa como un filtro semántico, interpretando los titulares no solo literalmente sino también en su contexto.
Por ejemplo, puede determinar si una frase como "Fed cautelosa con la inflación" debe clasificarse como restrictiva (alcista para el USD, bajista para el Oro) o neutral.

Esto evita que el sistema sea engañado por palabras clave superficiales y permite una evaluación de sentimiento bien fundamentada y de alta calidad.



[Desequilibrio del Libro de Órdenes / Simulación DOM]

Dado que MT4/MT5 proporciona solo datos limitados del libro de órdenes, se implementa una simulación DOM utilizando datos de ticks. Este proceso incluye:

  • Identificación de clústeres de volumen y niveles de precios

  • Detección de acumulaciones notables de interés de compra o venta

  • Reconocimiento de posibles muros de liquidez (niveles de precios con alta concentración de oferta o demanda)

El desafío radica en distinguir entre barreras de liquidez reales y artificiales (muros falsos). Aquí es donde GPT-5 vuelve a jugar un papel crucial: la IA detecta patrones en el flujo de ticks y filtra anomalías para eliminar señales falsas.
Esto permite que el EA reconozca si el mercado está verdaderamente listo para romper un nivel, o si simplemente se trata de un intento de manipulación por parte de grandes operadores para engañar a los traders minoristas.



[Efecto de Sinergia – Por Qué Esta Combinación es Única]

La verdadera fortaleza de este sistema radica en la combinación inteligente de dos enfoques analíticos complementarios.
El análisis de sentimiento proporciona una orientación macroeconómica clara - basada en datos fundamentales, define una predisposición larga o corta.
En paralelo, la simulación DOM analiza el comportamiento del mercado a nivel micro e identifica la intención institucional a través del agrupamiento de ticks.

Ejemplo: Si las noticias indican debilidad del USD - lo cual generalmente es alcista para el oro - y la simulación DOM muestra fuerte actividad compradora en niveles de precios bajos, se genera un escenario largo altamente probable.
Por el contrario, una configuración aparentemente alcista se ignora si las noticias sugieren una predisposición larga, pero el libro de órdenes indica claramente que el dinero inteligente está posicionado en la dirección opuesta.

Esta combinación da como resultado un mecanismo de filtrado en doble capa que reduce significativamente las operaciones falsas, aumenta la precisión y mantiene la estabilidad del drawdown.


[Potencial de Mercado y Singularidad]

Esta estrategia se destaca claramente frente a los enfoques convencionales y es extremadamente rara en esta forma en el mercado.
Mientras que la mayoría de los sistemas dependen únicamente de indicadores técnicos o filtros de noticias estáticos, este Asesor Experto combina dos componentes poderosos:
Un análisis de sentimiento de noticias impulsado por GPT y una simulación DOM basada en datos de ticks (desequilibrio del libro de órdenes).

Este enfoque innovador fusiona tanto la información fundamental como la microestructural del mercado en un solo sistema, abriendo nuevas posibilidades para decisiones de trading precisas y bien fundamentadas.
Especialmente en el trading de XAUUSD, un activo altamente sensible a las noticias y guiado por dinámicas de liquidez, este modelo híbrido demuestra ser
no solo extremadamente estable, sino también claramente enfocado en el éxito sostenible dentro de un entorno de mercado dinámico.



Conclusión:
Esta estrategia de trading combina lo mejor de ambos mundos: inteligencia macroeconómica + precisión microestructural.
GPT-5 no se utiliza solo como generador de señales, sino como un filtro inteligente contra señales falsas, una combinación raramente aplicada, pero con un enorme potencial.



liu000202
853
liu000202 2025.12.21 00:18 
 

The backtesting curve is very good! The key is that the retraction control is also good,

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.12.21 11:53
Greetings, thank you very much for your feedback.
I’m glad to hear that you find the backtesting curve very good and that the drawdown control meets your expectations. Risk and drawdown management are a key focus of the strategy, so it’s great to see this reflected in your experience.
I will continue improving the EA to ensure the best possible performance.
Lee Wai Chong
2403
Lee Wai Chong 2025.12.19 02:00 
 

Such a unique strategy! I am super happy with it so far, and Konstantin has been very supportive as well!! I really hope the strategy will maintain its performance when too many people use it :) I believe Konstantin is a very experienced developer, looking for more products from him in the future.

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.12.19 08:42
Thank you very much for your kind review and your trust.
I’m glad to hear you’re happy with the strategy so far. Scalability is something I keep in mind to ensure stable performance over time.
Thanks again for your support
125206.A
71
125206.A 2025.12.15 18:25 
 

I have been using NTron since the beginning of November '25 (which was 6 weeks ago), and I must say, this EA is just amazing: ONLY WINNERS, not even one loser! The EA provides the option to either set a manual lot size or to activate one of the following risk modes: low1, low 2, medium 1, medium 2, high 1, high 2, aggressive 1 and aggressive 2. After starting with a manual lot size of 0.01, I soon changed to risk mode "medium 1", after a few days I changed to "medium 2", and since the NTron shows such a great performance and reliablity, I finally set the risk mode to "high 1" which starts with a SL of about 12%. And as the EA will go on performing with such a success rate, I will probably "climb" further up to "high 2". I have to admit that I would never have expected such a high quality!

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.12.15 22:24
Thank you very much for your great review and your trust in NTRon 2000
I’m happy to hear that the EA is performing so good for you and that you appreciate the different risk modes and flexibility. Your step-by-step approach is exactly how NTRon 2000 is intended to be used.
Thanks again for your support, I wish you continued success!
Kanson lau
61
Kanson lau 2025.12.14 19:20 
 

你好，我购买了你这个智能交易系统，接下来应该如何设置EA呢？

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.12.14 19:48
Warm greetings to you, thanks for purchasing.
I have already sent you everything you need.
If you have any questions, please feel free to contact me at any time.
Michael John Malkinson
700
Michael John Malkinson 2025.12.14 00:08 
 

Early impressions - 3 trades - 3 wins so far. However it does seem you need somewhere between 4-10 wins to cover one loss, depending how much some of the winners trail. However live signal showing 0 losses at time of writing this - lets see how next few weeks go! so far so good

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.12.14 10:25
Greetings, thank you for sharing your early impressions and for the review.
It’s great to hear that the first trades have been successful so far. As with any strategy, performance is best evaluated over a longer period.
If you need anything or have questions, don’t hesitate to get in touch.
Pieter de Jager
79
Pieter de Jager 2025.12.13 06:07 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ “Best support ever on MQL5! Konstantin is super patient, helpful and professional. I bought NTRon 2000 for a prop firm account (1:30 leverage) and placed my first trade today – already off to a great start on Gold! He answered every question instantly, sent me the set-file and manual right away, and even logged into my VPS to fix setup issues and adjust risk settings – all done quickly and with a smile. That kind of after-sales care is extremely rare. The EA is clean, well-coded, the live signal speaks for itself, and I can see the price is going up because it’s a quality product – act now before it increases! Highly recommended!” — Pieter

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.12.14 10:21
Thank you very much for your great review, Pieter
I’m glad to hear that everything is working well and that you’re off to a strong start on Gold with NTRon 2000. Your feedback is greatly appreciated. Should you require any further assistance, I’ll be happy to support you. I wish you continued success.
labtrade
301
labtrade 2025.12.05 08:15 
 

Looks like a promising and robust EA and a supportive developer. Need more time to run it in live but the authors signal is promising and backtests look good.

UPDATE: I found that I can't use my own API key with the authors request text, I would like to do so that I'm not dependent on their key. This is the only issue with this EA. Once this is fixed I will update my review. THE DEVELOPER HAS TOLD ME THEY ARE WORKING ON THIS. I CONGRATULATE THEIR COMMUNICATION AND WILL UPDATE MY REVIEW WHEN THIS NEW VERSION IS RELEASED.

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.12.05 10:27
Greetings, thank you very much for your review. I appreciate It.
Please feel free to reach out anytime if you need assistance.
I will continue improving the EA to ensure the best possible performance.
aj10722
51
aj10722 2025.12.04 13:22 
 

I have purchased NTRon2000 around 40-50 days back. The author was very generous to provide manual and set files promptly upon a pm. For the initial 15-20 days the EA didn't make much trades, so I again contacted the author and asked for solution. Konstantin Frieze replied promptly with the suggestions and necessary changes. After doing necessary changes in settings, the EA started working perfectly. So far now it has given me around 20-25% returns. Looking forward for consistency now. Overall great product by a kind and generous author.

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.12.04 13:52
Greetings, and thank you for the review.
I’m glad the adjustments helped and that the EA is performing well for you.
If you or anyone else ever needs assistance, please feel free to contact me anytime.
fience
146
fience 2025.12.02 12:32 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.12.02 15:10
Thank you for your review and for taking the time to run so many backtests.
I appreciate your trust and I’m glad to hear you had a good experience.
If you need anything or have questions, don’t hesitate to get in touch.
hiteshdaoya
39
hiteshdaoya 2025.12.02 04:42 
 

I purchased NTRon 2OOO about three weeks ago, starting with a $500 live balance. So far it has delivered +$100 profit — a 20% gain — which I find promising for a “buy-and-hold / long-run” usage. The EA appears stable and consistent under live market conditions, which gives me confidence to consider it as a long-term trading tool rather than a short-term experiment. What stands out for me: It works on the XAUUSD pair (Gold), using a hybrid approach combining news-sentiment analysis and order-book imbalance logic — something that seems rare compared to typical indicator-based EAs. Given my small starting capital, the moderate profit without severe drawdown so far feels like a good balance of risk vs reward. The author appears professional and committed: the profile of Konstantin Freize claims focus on stability, risk control, and real-market robustness while developing EAs. If you are looking for an automated EA for Gold (XAUUSD) and want something built for long-term performance rather than aggressive high-risk strategies, NTRon 2OOO deserves serious consideration. My early results encourage me to keep it running and monitor performance over the coming months. I will update this review later once more data (e.g. drawdown, consistency across months) is available — but for now I’m satisfied and optimistic.

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.12.02 15:09
Warm greetings and thank you very much for your feedback.
I’m glad to hear that NTRon 2000 is performing well and meeting your expectations.
If you need anything or have questions, don’t hesitate to get in touch.
Dmitriy Mashkarin
718
Dmitriy Mashkarin 2025.11.28 07:18 
 

Советник работает 2 месяца на реальном счете, низкий уровень риска, я доволен его работой.

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.11.28 11:35
Спасибо за отзыв.
Отлично, что советник уже два месяца уверенно показывает себя на реальном счёте при низком риске.
Благодарю вас за доверие
kushketty
130
kushketty 2025.11.17 16:53 
 

This EA is literally gold...excellent support from the developer and the EA performs as described.I have been using it just over a month and its been performing exceptionallly well with profitable trades.

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.11.17 17:26
Thank you for your great review. I’m happy to hear the EA is performing well for you and that my support has been helpful. I appreciate your trust and will continue working to keep the results consistent.
Takaki Gustavo Delho
185
Takaki Gustavo Delho 2025.11.17 13:47 
 

Excellent EA — highly recommended. The Ntron2000 has a stable and reliable performance, and the developer provides clear instructions, great guidance, and very supportive communication. I’m extremely satisfied with the results and excited for future updates. Amazing work, Konstantin!

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.11.17 17:25
Warm greetings and thanks for your positive feedback and for trusting the Ntron2000. I’m very happy to hear that both the EA’s performance and my support have met your expectations. Your review means a lot, and I’ll keep working on valuable updates.
yoshiyuki shoji
472
yoshiyuki shoji 2025.10.09 18:26 
 

Purchasing this EA was like winning the lottery out of all the options available.

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.10.09 21:39
Thank you very much, I’m really glad to hear that you are happy with the EA, your support means a lot!
Renato De Mendonca L Aguarda
377
Renato De Mendonca L Aguarda 2025.10.08 11:12 
 

The EA is very accurat, FANTASTIC. The seller answers all questions. Congratulations

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.10.08 17:26
Greetings and thank you for the input.
I’m really happy to hear that you’re satisfied with the EA and my support.
I appreciate your trust and encouragement.
1liam
26
1liam 2025.10.07 17:26 
 

EA-en fungerer utmerket så langt. 5 handler, og alle nådde take profit med presisjon. Det er virkelig imponerende. Jeg skal fortsette å teste EA-en og gi en ny oppdatering senere.

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.10.07 22:36
Tusen takk for tilbakemeldingen, det gleder meg veldig!
Jeg ønsker deg fortsatt gode resultater med EA-en.
cyberhiga
1104
cyberhiga 2025.09.30 05:37 
 

I purchased NTRon 2OOO. The author, Konstantin Freize, was very kind. I made my first trade using it, and it was profitable. I've purchased and tested various EAs, but this one feels truly excellent. I plan to document the results after running it for a while. I feel the author is trustworth

Entered on 2005/10/10.

It has been in operation since 2025/9/29, and it has won every single trade. No losses. It's a very precise trader. The order direction is perfect, snapping up profits quickly, and even after closing, it feels like the price keeps moving in the order direction. I truly felt it was identifying the market direction with remarkable accuracy.

I am grateful to Konstantin Freize for allowing me to encounter such an outstanding EA.

It's been about three months since I purchased it, and it's truly an amazing EA.

Its stability is outstanding, and it's nearly undefeated. It's incredible.

Cheers to Konstantin Freize.

Konstantin Freize
1092
Resposta do desenvolvedor Konstantin Freize 2025.09.30 09:22
Warm greetings and thanks for the review. A great way to start.
