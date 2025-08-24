Introduzindo Weltrix – A Solução Definitiva para Negociar Ouro (XAUUSD)

PREÇO $449 - 2 cópias disponíveis neste preço -> Preço final $ 1999 USD

IMPORTANTE: USE O EA SOMENTE COM ESTE ARQUIVO SET: DOWNLOAD (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)





Sete estratégias comprovadas. Um robô poderoso. Performance consistente. Alta atividade de negociação.

O que você NÃO encontrará neste EA:

Trades longos flutuantes

Sistema de grade (grid)

Martingale

Estratégias superajustadas (overfitted)

Backtests manipulados

Combinando sete estratégias independentes e testadas live, o Weltrix entrega um boa frequencia de trades e resultados a longo prazo.

Também é uma excelente ferramenta para gerar cashback significativo em sistemas de rebate, graças à sua alta frequência de negociações.

IMPORTANTE: → você deve adicionar a URL "http : // worldtimeapi . org" (remova os espaços!!) na lista de "URLs permitidas" no seu terminal MT5 (Ferramentas -> Opções -> Consultores Especialistas).

Por que escolher o Weltrix?

Alta Frequência: Média de mais de 4 operações diárias

Não é superajustado: Cada estratégia foi desenvolvida e ajustada em diferentes ciclos de mercado

Primeiro EA no MQL5 com este conceito: Cada estratégia foi criada em cenários únicos para garantir lucratividade de longo prazo em mercados mutáveis

Gestão de Risco Robusta: Toda operação é protegida com stop-loss técnico

Otimizado para baixo spread: Melhor desempenho em contas ECN/Raw

Controle de Risco Avançado

Sistema de stop-loss técnico e baseado em Fibonacci

Dimensionamento progressivo das posições

Limite diário e mensal de perdas

Proteção contra rebaixamento máximo (drawdown)

Limite de exposição por estratégia e total

Requisitos

Par: XAUUSD

Timeframe: H1

Depósito mínimo: 500 USD

Tipo de conta: ECN/Raw (spreads baixos são cruciais)

Alavancagem: 1:100 ou maior

VPS recomendado

Principais Vantagens

Abordagem diversificada: seis estratégias reduzem a dependência de uma única condição de mercado

Comprovado e confiável: baseado em vantagens reais de mercado, não em ajuste excessivo

Negociação ativa: execução consistente em todas as sessões do mercado

Gestão de risco profissional: controle de risco em nível institucional

Corretores Recomendados

Melhor execução e resultados com corretoras de baixo spread para ouro (testadas: ICMarkets, Capital.com, Fusion Markets, Tickmill).

Para outras corretoras, recomendo fazer backtest ou começar com lote pequeno (0.01 por 2 semanas).

O EA é scalper e sensível à corretora, então a qualidade da execução e o spread fazem muita diferença.

FAQ

Q: Qual é o stop-loss máximo deste EA?

A: Para lote de 0.01, entre 2022 e 2025, o pior cenário observado foi de -97 USD.

Q: Em média, quanto tempo leva para recuperar um stop-loss?

A: Depende, já que o EA utiliza seis estratégias independentes. Em média, de 1 a 3 dias são suficientes para recuperar uma perda maior. Em cenários extremamente desfavoráveis, pode levar até uma semana.

Q: O EA garante lucros?

A: Não. Infelizmente, não posso prometer lucros – e quem promete isso no MQL5 não está sendo honesto. O que posso garantir é que o Weltrix é um produto altamente complexo, com mais de 20.000 linhas de código, desenvolvido especificamente para XAUUSD, projetado para negociar ativamente em diferentes cenários. Minha recomendação é começar com o lote fixo mínimo, entender como o EA funciona, e somente depois migrar para risco baseado em percentual e aumentar conforme sua tolerância ao risco.

Q: O EA foi testado ao vivo?

A: Sim. Desenvolvi mais de 20 versões ao longo de 6 meses. A versão final, que é a atual, está rodando ao vivo há 1 semana. Em breve publicarei um sinal para que todos possam acompanhar os resultados.

Q: Você oferece reembolso se eu mudar de ideia?

A: Infelizmente não, pois o MQL5 não permite reembolsos. Além disso, o valor que recebo é inferior ao preço de venda e ainda é liberado com atraso.

Q: Você oferece suporte?

A: Com certeza. Além de desenvolvedor, sou usuário de EAs há muito tempo no MQL5 e também em minhas operações pessoais. Eu ofereço suporte completo aos meus clientes. Como trabalho sozinho, às vezes posso demorar um pouco para responder, mas sempre farei o possível para ajudar.

Q: Se o EA começar a ter desempenho ruim, você vai atualizá-lo?

A: Sim. Atualizarei sempre que necessário, assim como faço com meus outros produtos. Estou constantemente estudando novas formas de melhorar o Weltrix, mesmo quando ele já está performando bem. Também pretendo adicionar novas estratégias no futuro, incluindo sistemas de swing e scalping, e possivelmente expandir para outros ativos. Usuários avançados também poderão criar seus próprios setfiles, e darei suporte total para isso.

AVISO LEGAL

Por favor, não compre meu EA se o que expliquei acima não se alinhar ao seu estilo de negociação.

Ficarei feliz se você decidir comprar, mas não se a sua expectativa for ter um sistema inquebrável.

Não posso prometer lucros diários, nem garantir satisfação total, porque o mercado é soberano e imprevisível.