Weltrix

4.67

Introduzindo Weltrix – A Solução Definitiva para Negociar Ouro (XAUUSD)

PREÇO $449 - 2 cópias disponíveis neste preço -> Preço final $ 1999 USD

IMPORTANTE: USE O EA SOMENTE COM ESTE ARQUIVO SET: DOWNLOAD (UPDATE V1.4 - 23.11.2025) 

Sinal ao vivo

USER GUIDE

Sete estratégias comprovadas. Um robô poderoso. Performance consistente. Alta atividade de negociação.

O que você NÃO encontrará neste EA:

  • Trades longos flutuantes

  • Sistema de grade (grid)

  • Martingale

  • Estratégias superajustadas (overfitted)

  • Backtests manipulados

Combinando sete estratégias independentes e testadas live, o Weltrix entrega um boa frequencia de trades e resultados a longo prazo.

Também é uma excelente ferramenta para gerar cashback significativo em sistemas de rebate, graças à sua alta frequência de negociações. 

IMPORTANTE: → você deve adicionar a URL "http : // worldtimeapi . org" (remova os espaços!!) na lista de "URLs permitidas" no seu terminal MT5 (Ferramentas -> Opções -> Consultores Especialistas).

Por que escolher o Weltrix?

  • Alta Frequência: Média de mais de 4 operações diárias

  • Não é superajustado: Cada estratégia foi desenvolvida e ajustada em diferentes ciclos de mercado

  • Primeiro EA no MQL5 com este conceito: Cada estratégia foi criada em cenários únicos para garantir lucratividade de longo prazo em mercados mutáveis

  • Gestão de Risco Robusta: Toda operação é protegida com stop-loss técnico

  • Otimizado para baixo spread: Melhor desempenho em contas ECN/Raw

Controle de Risco Avançado

  • Sistema de stop-loss técnico e baseado em Fibonacci

  • Dimensionamento progressivo das posições

  • Limite diário e mensal de perdas

  • Proteção contra rebaixamento máximo (drawdown)

  • Limite de exposição por estratégia e total

Requisitos

  • Par: XAUUSD

  • Timeframe: H1

  • Depósito mínimo: 500 USD

  • Tipo de conta: ECN/Raw (spreads baixos são cruciais)

  • Alavancagem: 1:100 ou maior

  • VPS recomendado

Principais Vantagens

  • Abordagem diversificada: seis estratégias reduzem a dependência de uma única condição de mercado

  • Comprovado e confiável: baseado em vantagens reais de mercado, não em ajuste excessivo

  • Negociação ativa: execução consistente em todas as sessões do mercado

  • Gestão de risco profissional: controle de risco em nível institucional

Corretores Recomendados

Melhor execução e resultados com corretoras de baixo spread para ouro (testadas: ICMarkets, Capital.com, Fusion Markets, Tickmill).

Para outras corretoras, recomendo fazer backtest ou começar com lote pequeno (0.01 por 2 semanas).

 

O EA é scalper e sensível à corretora, então a qualidade da execução e o spread fazem muita diferença.

FAQ

Q: Qual é o stop-loss máximo deste EA?
A: Para lote de 0.01, entre 2022 e 2025, o pior cenário observado foi de -97 USD.

Q: Em média, quanto tempo leva para recuperar um stop-loss?
A: Depende, já que o EA utiliza seis estratégias independentes. Em média, de 1 a 3 dias são suficientes para recuperar uma perda maior. Em cenários extremamente desfavoráveis, pode levar até uma semana.

Q: O EA garante lucros?
A: Não. Infelizmente, não posso prometer lucros – e quem promete isso no MQL5 não está sendo honesto. O que posso garantir é que o Weltrix é um produto altamente complexo, com mais de 20.000 linhas de código, desenvolvido especificamente para XAUUSD, projetado para negociar ativamente em diferentes cenários. Minha recomendação é começar com o lote fixo mínimo, entender como o EA funciona, e somente depois migrar para risco baseado em percentual e aumentar conforme sua tolerância ao risco.

Q: O EA foi testado ao vivo?
A: Sim. Desenvolvi mais de 20 versões ao longo de 6 meses. A versão final, que é a atual, está rodando ao vivo há 1 semana. Em breve publicarei um sinal para que todos possam acompanhar os resultados.

Q: Você oferece reembolso se eu mudar de ideia?
A: Infelizmente não, pois o MQL5 não permite reembolsos. Além disso, o valor que recebo é inferior ao preço de venda e ainda é liberado com atraso.

Q: Você oferece suporte?
A: Com certeza. Além de desenvolvedor, sou usuário de EAs há muito tempo no MQL5 e também em minhas operações pessoais. Eu ofereço suporte completo aos meus clientes. Como trabalho sozinho, às vezes posso demorar um pouco para responder, mas sempre farei o possível para ajudar.

Q: Se o EA começar a ter desempenho ruim, você vai atualizá-lo?
A: Sim. Atualizarei sempre que necessário, assim como faço com meus outros produtos. Estou constantemente estudando novas formas de melhorar o Weltrix, mesmo quando ele já está performando bem. Também pretendo adicionar novas estratégias no futuro, incluindo sistemas de swing e scalping, e possivelmente expandir para outros ativos. Usuários avançados também poderão criar seus próprios setfiles, e darei suporte total para isso.

AVISO LEGAL

Por favor, não compre meu EA se o que expliquei acima não se alinhar ao seu estilo de negociação.
Ficarei feliz se você decidir comprar, mas não se a sua expectativa for ter um sistema inquebrável.
Não posso prometer lucros diários, nem garantir satisfação total, porque o mercado é soberano e imprevisível.

Comentários 11
Tomasz Pilarczyk
104
Tomasz Pilarczyk 2025.12.12 18:05 
 

Weltrix is for now my best EA. It combine perfect stability, risk control and is also very profitable. Several week of test on live account and I can sleep peacefully :) Plus - the Author is very kindly, helpfull and very, very patience ;)

Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.11.22 13:47 
 

Weltrix has been a great experience so far — it feels realistic, balanced, and built with actual trading logic instead of hype. The mix of strategies gives it a steady flow without taking crazy risks, and it adapts well to changing conditions. What really adds confidence is the developer: always responsive, open to feedback, and genuinely focused on improving the EA over time. It’s refreshing to see an EA that’s both diverse and backed by someone who truly cares about making it better.

Andrew Lee
2358
Andrew Lee 2025.11.19 23:41 
 

Excellent and prompt support from Guilherme. The multiple strategies in this system make it a great choice for gold trading compared to other systems that use a single strategy.

Filtro:
abe abe
265
abe abe 2025.12.16 11:39 
 

After sending a message weeks ago for set files and setup instructions I have yet to hear from the developer. Not a great user support experience to say the least. In backtests you can clearly see that the EA has been optimized for the current bullish price action of gold. Backtesting on older data shows mediocre (at best) results, indicating that re-optimization by the user will likely be necessary for changing future market conditions. The EA also misses an entry/exit randomizer for users who don't want to be banned from prop firms.

Guilherme Jose Mattes
3472
Resposta do desenvolvedor Guilherme Jose Mattes 2025.12.16 12:00
Hello Mr. Abe,
I didn’t receive any private message from you. I also just checked and noticed that you need to accept my friend request so I can contact you; otherwise, private messages are blocked.
I kindly ask you to reconsider your review and allow me the opportunity to provide proper support and make the EA work for you, as it is working well for other customers.
Thank you.
Tomasz Pilarczyk
104
Tomasz Pilarczyk 2025.12.12 18:05 
 

Weltrix is for now my best EA. It combine perfect stability, risk control and is also very profitable. Several week of test on live account and I can sleep peacefully :) Plus - the Author is very kindly, helpfull and very, very patience ;)

Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.11.22 13:47 
 

Weltrix has been a great experience so far — it feels realistic, balanced, and built with actual trading logic instead of hype. The mix of strategies gives it a steady flow without taking crazy risks, and it adapts well to changing conditions. What really adds confidence is the developer: always responsive, open to feedback, and genuinely focused on improving the EA over time. It’s refreshing to see an EA that’s both diverse and backed by someone who truly cares about making it better.

Andrew Lee
2358
Andrew Lee 2025.11.19 23:41 
 

Excellent and prompt support from Guilherme. The multiple strategies in this system make it a great choice for gold trading compared to other systems that use a single strategy.

MatyasK2
564
MatyasK2 2025.11.18 14:45 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

thompsonalmeida
262
thompsonalmeida 2025.11.16 12:24 
 

I tested Weltrix and BreakoutPulse for 2 months and rest assured that this is an EA that will not blow up your account, you can sleep peacefully, the success rate is very high and when a loss comes it quickly recovers, so I recommend this EA if you are looking for long-term consistency.

Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.10.27 15:01 
 

Well it's my first EA I bought from Guilherme and it's doing a fantastic job. Guilherme is also a very friendly person. So I'm happy I found this great EA.

Bruno Baldin
36
Bruno Baldin 2025.10.24 12:46 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

ys1267 tkhs
127
ys1267 tkhs 2025.10.22 13:28 
 

This EA is a rare and exceptional system capable of generating profits with single-position trades, without relying on martingale strategies, aggressive lot recovery, or multi-position hedging. Its public signal and live trading results are perfectly aligned, ensuring transparency and eliminating the opportunity cost often caused by demo-based validation. It is finely tuned to capture the unique price behavior of the gold instrument, and its adaptive trading strategies function with remarkable effectiveness, delivering a high win rate. By using this EA, you not only gain profits but also deepen your understanding of key price movement patterns and principles essential to successful investing.

numuwe hittou
53
numuwe hittou 2025.10.07 14:00 
 

This EA has been performing exceptionally well since the update on September 7th. The developer sincerely listens to user feedback and provides responsive support. I look forward to its continued development.

Goldex66
354
Goldex66 2025.09.03 12:43 
 

I can confidently say that Mr. Guilherme is a top-class expert. The Weltrix robot works flawlessly – from the very beginning it has been delivering stable results, and it’s clear that it was created with great knowledge and experience. I also highly appreciate the post-purchase support – Mr. Guilherme regularly checks in to make sure everything is working fine and takes interest in the results. This approach gives a sense of security and professionalism. I’m really satisfied and can wholeheartedly recommend working with him!”

