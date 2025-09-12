CotaçõesSeções
USDJPY
USDJPY: US Dollar vs Yen

148.007 JPY 1.038 (0.71%)
Setor: Moeda Base: US Dollar Moeda de lucro: Yen

A taxa do USDJPY para hoje mudou para 0.71%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 146.770 JPY para 1 USD e o máximo foi 148.265 JPY.

Veja a dinâmica do par de moedas Dólar americano vs iene japonês. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar americano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Faixa diária
146.770 148.265
Faixa anual
139.877 158.876
Fechamento anterior
146.96 9
Open
146.93 0
Bid
148.00 7
Ask
148.03 7
Low
146.77 0
High
148.26 5
Volume
51.782 K
Mudança diária
0.71%
Mudança mensal
0.66%
Mudança de 6 meses
-1.28%
Mudança anual
3.07%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh
23:30
JPY
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Excl. Alimentos e Energia (Anual)
Atu.
Projeç.
3.5%
Prév.
3.4%
23:30
JPY
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC)
Atu.
Projeç.
3.0%
Prév.
3.1%