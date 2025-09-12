Moedas / USDJPY
USDJPY: US Dollar vs Yen
148.007 JPY 1.038 (0.71%)
Setor: Moeda Base: US Dollar Moeda de lucro: Yen
A taxa do USDJPY para hoje mudou para 0.71%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 146.770 JPY para 1 USD e o máximo foi 148.265 JPY.
Veja a dinâmica do par de moedas Dólar americano vs iene japonês. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar americano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
USDJPY Notícias
- Japanese Yen under pressure as markets await BoJ decision and Japan CPI
- Japan Forex Today: Japanese Yen weakens ahead of BoJ decision
- Japanese Yen extends post-FOMC pullback as traders await BoJ meeting
- Japanese Yen weakens below 147.00 as Fed cuts rate for first time this year
- USD/JPY tumbles toward 145.50 as Fed cut and dovish guidance sink Dollar
- USD/JPY might weaken to 145.85 – UOB Group
- USD/JPY slides to near 146.20 ahead of Fed’s monetary policy outcome
- JPY: BoJ to keep its policy rate unchanged – OCBC
- Japanese Yen steadies as USD rebounds, focus remains on FOMC and BoJ
- USD/JPY tumbles below 146.50, all eyes on Fed rate decision
- USD/JPY sinks to one-week low ahead of Fed interest rate decision, BoJ in focus
- USD/JPY Forecast 16/09: Negative Against Yen (Video)
- Japan’s Kato: Will consider measures to raise pressure on Russia, coordinate with G7 countries
- Japanese Yen struggles for direction as central bank decisions loom
- Japan’s Hayashi: Tokyo pleased with implementation of tariff agreement with the US
- USD/JPY: Likely to trade in a range of 147.20/148.15 – UOB Group
- USD/JPY declines to near 147.30 as US Dollar falls, Fed-BoJ policy eyed
- USD/JPY Forecast 15/09: Fed Decision Looms (Chart)
- Japanese Yen stuck in range as traders eye FOMC and BoJ decisions
- Japanese Yen flat lines near 147.50 as Fed rate cut bets grow
- USD/JPY: A narrower range of 146.20/148.50 may be enough to contain the price – UOB Group
- JPY: Statement with the US emphasises renunciation of FX manipulation – Commerzbank
- USD/JPY nears 148.00 with the Yen weighed by political uncertainty
- Japan’s Akazawa: US tariffs of 15% could cut Japanese corporate earnings by up to 3%
USDJPY on the Community Forum
Aplicativos de negociação para USDJPY
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
O indicador possui três ferramentas principais: Lupa (gráfico de zoom), Régua (escalas de tempo e preço) e Mira. Você pode mover tudo com o mouse e personalizar diferentes formatos de exibição, personalizar o tamanho e a cor de cada elemento. A Lupa (gráfico de zoom) permite exibir velas de qualquer período de tempo e em diferentes escalas. Teclas de atalho padrão: 'Q' - período de tempo mais alto, 'A' - período de tempo mais baixo, 'W' - diminui o tamanho da vela, 'S' - aumenta o tamanho da
Notify To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.67 (3)
Notify To Telegram MT5 Expert Advisor will send notifications via Telegram when orders are opened/modified/closed on your MetaTrader 5 account. Send message to person, channel or group chat. Easy to customize message. Support custom message for all languages Support full Emoji. Parameters Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token. Telegram Chat ID - input your Telegram user ID, group / channel ID, use comma to input multi chat ID as chat_id_1, chat_id_1 Magic number f
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Promoção de lançamento: Número limitado de cópias disponíveis no preço atual Preço final: 990$ NOVO: ganhe 1 EA grátis! (para 2 contas comerciais) Ultimate Combo Deal -> click here LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP: Click here Set Files Bem-vindo ao DayTrade Pro Algo! Depois de anos estudando os mercados e programando diferentes estratégias, encontrei um algoritmo que tem tudo o que um bom sistema de negociação precisa: É corretor independent
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
Criei o Range AI para operar com tranquilidade e sem riscos desnecessários. O robô é baseado em um algoritmo complexo treinado com inteligência artificial. Sua função é encontrar pontos de entrada confiáveis e operar com cautela — sem grid, sem martingale e com rebaixamento mínimo. O Range AI constrói uma faixa, aguarda a confirmação e só atua em situações onde a probabilidade de sucesso é máxima. Para mim, foi importante criar um sistema que proporcionasse estabilidade e confiança em cada ope
MSB Robot MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (4)
MSB Robot – Sua Porta Inteligente para Negociação Automatizada de Forex O programa foi atualizado para a versão 2.2, a versão mais avançada que pode detectar falsos rompimentos e transformá-los em oportunidades de lucro. Esta versão funciona bem em XAUUSD,USDJPY H1, mesmo no Modo de Alto Risco. MSB Robot é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado, desenvolvido com base na poderosa lógica de sinais do indicador Market Structure Breakout (MSB) — uma das ferramentas mais populares e precisas
DR IDR Range Indicator PRO
Botond Doczy Rossler
5 (2)
The DR IDR Range Indicator PRO plots ADR, ODR and RDR ranges for a given amount of days in the past. A key feature that appears is that it calculates the success rate of the ranges for the shown days. This indicator is perfect for backtest since it shows ranges for all of the calculated days, not just the most recent sessions. In the PRO version you can now: use fully customizable advanced statistics to base your trades on get an edge via calculating statistics on up to 3 different day period
Faixa diária
146.770 148.265
Faixa anual
139.877 158.876
- Fechamento anterior
- 146.96 9
- Open
- 146.93 0
- Bid
- 148.00 7
- Ask
- 148.03 7
- Low
- 146.77 0
- High
- 148.26 5
- Volume
- 51.782 K
- Mudança diária
- 0.71%
- Mudança mensal
- 0.66%
- Mudança de 6 meses
- -1.28%
- Mudança anual
- 3.07%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh
23:30
JPY
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.5%
- Prév.
- 3.4%
23:30
JPY
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.0%
- Prév.
- 3.1%