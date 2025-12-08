Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atualização for lançada. Obter sua cópia agora garante acesso vitalício a este preço com desconto, independentemente de futuros aumentos. Contact : t.me/ Novagoldx or t.me/NOVA_GOLDX

Após adquirir o Nova Gold X, entre em contato comigo diretamente para receber as configurações otimizadas e suporte completo de instalação.

Recomendamos negociar ouro (XAUUSD) no período de 5 minutos (M5) para alcançar o melhor equilíbrio entre precisão dos sinais e gestão de risco.

Nova Gold X — Sistema de Negociação Alimentado por IA

Nova Gold X é um Expert Advisor avançado projetado para MetaTrader 5, construído especificamente para negociar ouro e Bitcoin usando modelos de inteligência artificial que leem a ação de preço diretamente e determinam pontos de entrada e saída em tempo real. O sistema se concentra em fornecer resultados consistentes enquanto protege o capital através de mecanismos profissionais de gestão de risco.

Compromissos principais Resultados transparentes que podem ser monitorados através da conta do investidor. Tomada de decisão baseada em análise de preço real sem depender de indicadores tradicionais atrasados. Sem grade e sem martingale. Cada negociação é independente com um stop loss definido. Controle automático de risco com cálculo inteligente de lote baseado no saldo da conta.

Por que escolher Nova Gold X Alta precisão na geração de sinais: Algoritmos de IA combinam leitura de velas com análise de estrutura de mercado e força de movimento para fornecer entradas rápidas e precisas. Proteção de capital em primeiro lugar: Stop loss fixo ou trailing dependendo de suas preferências, com funções de break-even para proteger negociações uma vez que o lucro é alcançado. Alta frequência de negociação com disciplina: Mais de cem negociações por dia, capturando pequenas oportunidades repetidas enquanto mantém controles de risco rigorosos. Flexível para todas as contas: Funciona a partir de um saldo de cem dólares com um sistema automático de cálculo de lote que reduz a pressão de margem.

Características técnicas principais Operação exclusiva no MetaTrader 5. Depósito mínimo: 300 dólares, recomendado +500 dólares. Instrumentos suportados: XAUUSD e BTCUSD, com capacidade de adaptação a pares de moedas principais. Períodos sugeridos: 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 1 hora. Recomenda-se o uso de um VPS para garantir operação contínua. Configurações totalmente personalizáveis incluindo nível de risco, horários de negociação, dias de negociação e habilitação ou desabilitação da opção de recuperação.

Sistemas de gestão de risco integrados Stop Loss inteligente: Opção de trailing stop com regras ajustáveis que acompanha negociações lucrativas. Sistema de Break-Even: Quando uma negociação atinge um nível de lucro predefinido, o stop loss move automaticamente para o ponto de entrada. Modo de recuperação controlada opcional: Após uma perda, o sistema pode aumentar o tamanho do próximo lote apenas uma vez para recuperar, depois retorna automaticamente ao lote normal. Isso não é martingale e pode ser totalmente desabilitado.

Desempenho e estabilidade da estratégia O sistema executa um grande número de operações diariamente, visando melhorar o lucro líquido através da repetição e minimizando perdas extremas. Para total transparência, coloque aqui seu link de sinal MQL5 para mostrar o desempenho da conta real e detalhes das negociações.

Requisitos e recomendações Recomenda-se um depósito mínimo de cem dólares, com duzentos dólares ou mais para uma margem mais segura. Funciona em qualquer conta MT5 de qualquer corretora confiável. Use um VPS se precisar de operação ininterrupta. Evite negociar durante notícias de alto impacto, a menos que tenha configurado configurações específicas para isso.

Perguntas frequentes O sistema usa estratégias de martingale ou grade? Não, não usa nenhuma estratégia arriscada. É adequado para contas pequenas? Sim, foi projetado para funcionar a partir de um saldo de cem dólares com controle automático de lote. Quantas negociações por dia? Mais de cem negociações em diferentes instrumentos. Qual é a taxa de precisão? Entre oitenta e noventa por cento dependendo das configurações e condições de mercado.

Suporte e atualizações Suporte técnico disponível vinte e quatro horas. Atualizações de software gratuitas vitalícias.