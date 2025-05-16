Ultimate Breakout System

IMPORTANTE  :

  • Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.   
  • O preço irá para US$ 1.499 muito rápido   
  • +100 estratégias incluídas  e mais em breve!


BÔNUS  : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5  dos meus outros EAs de graça! 

TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS

GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO

GUIA DE VÍDEO

SINAIS AO VIVO

REVISÃO (terceiros)


Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO!

Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Expert Advisor (EA) sofisticado e proprietário, meticulosamente desenvolvido ao longo de oito anos.

Este sistema serviu como base para vários EAs de alto desempenho no mercado MQL5, incluindo o aclamado Gold Reaper EA,

que ocupou a posição número um por mais de sete meses, assim como Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement e Daytrade Pro.


O Ultimate Breakout System não é apenas mais um EA.

É uma ferramenta de nível profissional projetada para capacitar os traders a criar um número ilimitado de estratégias de rompimento em qualquer mercado e período de tempo.

Não importa se você está focado em swing trading, scalping ou na construção de um portfólio diversificado, este sistema oferece flexibilidade e personalização incomparáveis.

As possibilidades são infinitas!


Para traders de empresas proprietárias:    com este sistema, você finalmente pode criar suas próprias estratégias de negociação e portfólios exclusivos, sem nunca ser sinalizado por copy trading!

 

Os algoritmos integrados neste Expert Advisor (EA) passaram por mais de oito anos de desenvolvimento e refinamento contínuos.

Por meio de melhorias iterativas, incorporei uma ampla gama de recursos, resultando em um sistema no qual acredito firmemente

está entre as soluções de caixa preta mais avançadas disponíveis on-line para criar estratégias de fuga eficazes.

Este EA permite que os usuários desenvolvam suas próprias estratégias distintas, com o potencial de criar centenas de variações exclusivas.

Além de fornecer o sistema de caixa preta, equiparei você com todas as ferramentas e recursos essenciais necessários para criar estratégias de nível profissional.


Incluído na sua compra:

  • Mais de 100 arquivos de conjunto pré-desenvolvidos  : acesse uma biblioteca de estratégias que criei pessoalmente, incluindo aquelas que impulsionam meus EAs MQL5 Breakout.
  • Arquivos de conjuntos futuros  : Receba todos os novos arquivos de conjuntos que eu desenvolver usando este sistema.
  • Guias abrangentes  : um manual detalhado e um tutorial em vídeo cobrindo parâmetros do EA, otimização, backtesting e testes de estresse, refletindo meu processo de desenvolvimento de estratégia.
  • Modelos de Otimização  : Valores predefinidos de "início", "etapa" e "parada" usados ​​na criação de estratégias para meus EAs MQL5. Basta "conectar e otimizar"!
  • Acesso exclusivo à comunidade  : junte-se ao nosso grupo de bate-papo privado para obter suporte e orientação direta.


Como executar backtests com os arquivos de conjunto incluídos:

  • As configurações padrão são um exemplo simples para XAUUSD DAILY. Assim, você pode executá-las sem carregar nenhum arquivo de configuração.
  • Há mais de 100 arquivos de conjunto incluídos. Todos indicam qual período de tempo usar e qual par.
  • Basta carregar o arquivo definido (clique com o botão direito na janela "entradas", clique em "carregar" e selecione o arquivo definido) e defina o par e o período corretos no testador
  • Você pode executar a maioria dos conjuntos com qualidade "OHLC de 1 minuto" para testes rápidos
  • para conjuntos de scalpers, recomendo usar ticks reais para obter resultados mais confiáveis.


IMPORTANTE:   Para que o AUTO_GMT FUNCIONE -> você deve adicionar a URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (remova os espaços!!) às "URLs permitidas" no seu terminal MT4/MT5 (ferramentas -> opções -> consultores especialistas)


 

Como funciona a estratégia da EA?

A estratégia que foi automatizada no EA é a estratégia de fuga.  

Isso significa que o EA negociará o rompimento de importantes níveis de suporte e resistência.  

Portanto, ele entrará em uma operação de compra no rompimento para cima de um nível de resistência e entrará em uma operação de venda no rompimento para baixo de um nível de suporte.

Existem muitos parâmetros para determinar exatamente quais níveis devem ser considerados níveis importantes de suporte ou resistência (explicados completamente no manual, que pode ser baixado  AQUI  ).  

Nesses níveis, o EA colocará ordens pendentes para melhor execução.  

Cada negociação pode ser definida com um SL e um TP e, mais importante, uma grande variedade de opções de SL e TP finais:

  • SL de rastreamento normal, com distância definível, nível inicial, nível final e tamanho do passo.
  • SL de rastreamento baseado em tempo
  • Trailing SL com base nos níveis recentes de suporte e resistência
  • "MagicTrail SL" -> SL de rastreamento muito agressivo, útil para estratégias de scalping
  • Trailing TP -> TP se move quando o preço se afasta do TP (tentando sair com um pequeno TP ou uma pequena perda em vez de um SL completo)

 

Usando meu guia passo a passo detalhado e guia em vídeo, você poderá desenvolver suas próprias estratégias válidas rapidamente!

(ou você pode, é claro, simplesmente usar qualquer uma das +100 estratégias já incluídas!)

  

!! BÔNUS !!

Sim, tem mais! 

Executar otimizações e tentar encontrar estratégias boas e sólidas pode consumir muito tempo.

Então decidi oferecer uma bela recompensa para algumas das melhores estratégias feitas por clientes com este EA!

A ideia é que isso se torne uma situação vantajosa para todos, onde você é recompensado por criar estratégias usando meu EA, que eu, em troca, posso usar ou incorporar em EAs futuros.

E a boa notícia: a participação é totalmente gratuita!


Para mais informações sobre o esquema de bônus, entre em contato comigo por mensagem privada!




Sobre mim:

Eu não participo do papo de vendas do tipo "rede neural/aprendizado de máquina IA/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita".

Em vez disso, estou focado em construir sistemas de negociação reais e honestos, com base em uma metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo.

Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados e um histórico em MQL5 de produtos altamente avaliados.

Eu sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem. 

Eu crio sistemas honestos, com a maior probabilidade de ter resultados ao vivo de acordo com os backtests, sem trapaças.


Aboad jasim
121
Aboad jasim 2025.11.22 19:32 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating,THANKS WIM

Hei Ng
176
Hei Ng 2025.11.22 11:23 
 

very good EA with support and flexible customization, WIM is a hoenst person that I can trust!

PST.T
20
PST.T 2025.10.30 03:04 
 

After running UBS and 3 free EAs for 4.5 months (from mid of June 2025), all EA make profit to me. Total +20%. Gold Reaper MT5 +19.55%, Gold Trade Pro MT5 +40%, Day Trade Pro MT5 +11%, UBS with Advance Scalper setfiles +4.5%. I am very satisfied with these results. The Scalper technic have it own drawback, with very high win rate, it making small profits in most orders, but loss few orders with high loss amount. I tested a Scalper EA before and it is the same pattern. UBS with Advance Scalper setfiles still make profit to me but that other Scalper EA make loss. UBS with Advance Scalper setfiles is profitable but not so high, so I decided to change to other setfile with this UBS to search for more profitable setfile. Please note that I only use setfile that Wim provided. Thank you Wim for excellent EAs and your excellent supports.

Smrutiranjan Rout
28
Smrutiranjan Rout 2025.11.29 23:56 
 

I bought it and Wim’s support is excellent. I am from a different EA community and although his approach is slightly different, it becomes clear once you understand his system, installation process and usage method. Wim answers all questions without any hesitation. I am currently clarifying my basics before making further real-money investments. My final review will be shared after I use it in live trading soon. If he could add Zoom sessions with all the team on a weekly or monthly basis, it would be even better...

Aboad jasim
121
Aboad jasim 2025.11.22 19:32 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating,THANKS WIM

Hei Ng
176
Hei Ng 2025.11.22 11:23 
 

very good EA with support and flexible customization, WIM is a hoenst person that I can trust!

PST.T
20
PST.T 2025.10.30 03:04 
 

After running UBS and 3 free EAs for 4.5 months (from mid of June 2025), all EA make profit to me. Total +20%. Gold Reaper MT5 +19.55%, Gold Trade Pro MT5 +40%, Day Trade Pro MT5 +11%, UBS with Advance Scalper setfiles +4.5%. I am very satisfied with these results. The Scalper technic have it own drawback, with very high win rate, it making small profits in most orders, but loss few orders with high loss amount. I tested a Scalper EA before and it is the same pattern. UBS with Advance Scalper setfiles still make profit to me but that other Scalper EA make loss. UBS with Advance Scalper setfiles is profitable but not so high, so I decided to change to other setfile with this UBS to search for more profitable setfile. Please note that I only use setfile that Wim provided. Thank you Wim for excellent EAs and your excellent supports.

W. Fassbender
503
W. Fassbender 2025.10.24 16:54 
 

Wim is the real deal — straightforward, reliable, and committed to quality. His Expert Advisors are truly plug-and-play, complete with regular updates. No hype, no empty talk — just solid, professional trading robots that actually deliver in a way you want. Wim and his EAs are one of a kind. In other words: Excellent!

Wei Lun Lim
300
Wei Lun Lim 2025.10.13 06:32 
 

Best customisable EA on the market, with guide and videos to create your own automated strategies, very comprehensive and great support from wim as well.

Supachai Poltam
152
Supachai Poltam 2025.08.29 16:47 
 

Good

Masahiro Ishikawa
130
Masahiro Ishikawa 2025.07.24 10:15 
 

It's a bit pricey, but absolutely worth it. This single EA is strong enough to build an entire portfolio around. With its solid and classic breakout approach. If you’re looking for one reliable system that can stand on its own, this is it.　Also, Wim's support is outstanding — responsive, knowledgeable, and genuinely helpful. It's clear that he stands behind his product and cares about the success of his users. That kind of support makes a big difference, especially when dealing with a high-quality EA like this.

EShiN
284
EShiN 2025.07.16 08:33 
 

I have purchased UBS since DAY 1, even though I haven't had the time to use it yet, but its definitely a GREAT piece of work! As I'm using 6 of his EAs, which were made from this UBS So have no doubt that any of product you buy from WIM you can buy with confidence and peace of mind. He is the most honest and best author in this market, also very very kind, as all his old customer knows his service and products are the best

Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.07.11 16:19 
 

Hi all, This is the second EA I purchased in 3 days from Wim . I first purchased the bitcoin reaper and was realy impressed with it .. then I started playnig around with this one. What this EA offers ... its over 100 strategies that work . I have tried it on demo every tick based on real ticks on BTCUSD .. about 8 set files. Different entries..different profits and drawdowns but all winers. The best one I found for BTCUSD made rom 100$ 493000 from the begining of 2020 with 2 % risk seting and a DD of 6.5% . I did not get the chance to try the other set files for the other currencies but what this EA offers is a real treasure . You can run multiple currencies with different strategies so its amazing really. + You get a nice bonus of EA's when you aquire it ( Don't know how long that offer will last ) but really its the best value for money purchase I have made.

Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.07.07 09:40 
 

I appreciate seeing him make this tool available to retail traders like us. The extensive documentation makes it easy to understand and use right away. With it, we can generate, optimize, and refine ideas to build many strategies for our portfolios. I appreciate his tips to use this tool in cost-efficient ways e.g. optimization processes or strategy selection processes. I can recommend this tool for anyone, even if you just start your journey - this tool will be beneficial to you a lot in the future.

Tjark Hendrik Groeger
561
Tjark Hendrik Groeger 2025.07.04 12:49 
 

Awesome product, unbelievable Value! Wim is honest and reliable, takes time to answer all our dumb questions, if we don’t make a suggestion to change the strategy entirely 🤣 I’m happy with it ! ATTENTION: even if you are experienced this is a bit more complicated and you should be very good on your computer and know the ins and outs of backtesting. It’s really more complicated than normal backtesting so if you not at least 3 years on mql then I would suggest you sticking with a premade product as he has many many top selling ea! Have a great day and always better to spend here then most other fake ea !

Ruben Spaander E V Lee
260
Ruben Spaander E V Lee 2025.06.18 10:06 
 

Great support group, absurd value, it’s basically all Wims work into one EA + you can make your working strategy’s

bi mo
226
bi mo 2025.06.18 02:33 
 

Solid EA, lot of setfiles provided, clear instructions including videos, great way to diversify and manage your risk, great communication and dedicated support, new setfiles and optimizations provided by the seller and community. And of course making profits as it goes. This is the definition of an all in one EA.

David Last
51
David Last 2025.06.15 08:40 
 

Excellent EA I can create my own unique breakout strategy’s fully customised to my liking genuine EA from a genuine seller very pleased

Jorge Dominguez Martinez
455
Jorge Dominguez Martinez 2025.06.13 13:50 
 

I’ve purchased the Ultimate Breakout System by Wim, and I have nothing but respect for his integrity and skill. In a crowded market full of empty promises and flashy marketing, Wim stands out as a pillar of honesty. His EA isn’t some gimmick—it’s a fully-tested, real trading tool. What impresses me most is that every EA he releases is genuinely designed for live, real trading, not just backtested demos. Wim’s dedication to controlled risk, realistic expectations, and practical deployment makes his work a true gem in an industry too often plagued by scams. Highly recommended for anyone who values transparency and quality. Thanks Wim for your cotinuous work an support!

Andre V
407
Andre V 2025.06.03 13:59 
 

I am a long-time admirer of Wim's work and I finally bought one of his EAs. From what I have seen so far it will be a Wim-Win EA!

Joshua Baker
49
Joshua Baker 2025.05.31 00:33 
 

Great product, very responsive support on how to use and the EA itself, lots of updates and request features added.

Paul Heintz
41
Paul Heintz 2025.05.30 07:48 
 

Love wim

kmli216644
129
kmli216644 2025.05.22 15:28 
 

This is an interesting EA. It has many parameters that can be modified and optimized. You need to test, experiment, and fine-tune your own parameters to develop your own strategy. This is not a plug-and-play EA—it requires time to learn and master. I like to think of this EA as an 'engine.' When all the parts are properly assembled, it can become a very effective EA. However, if you use poor parameters, it can also perform badly.

