



Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO!

Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Expert Advisor (EA) sofisticado e proprietário, meticulosamente desenvolvido ao longo de oito anos. Este sistema serviu como base para vários EAs de alto desempenho no mercado MQL5, incluindo o aclamado Gold Reaper EA, que ocupou a posição número um por mais de sete meses, assim como Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement e Daytrade Pro.





O Ultimate Breakout System não é apenas mais um EA. É uma ferramenta de nível profissional projetada para capacitar os traders a criar um número ilimitado de estratégias de rompimento em qualquer mercado e período de tempo. Não importa se você está focado em swing trading, scalping ou na construção de um portfólio diversificado, este sistema oferece flexibilidade e personalização incomparáveis.

As possibilidades são infinitas!





Para traders de empresas proprietárias: com este sistema, você finalmente pode criar suas próprias estratégias de negociação e portfólios exclusivos, sem nunca ser sinalizado por copy trading!

Os algoritmos integrados neste Expert Advisor (EA) passaram por mais de oito anos de desenvolvimento e refinamento contínuos. Por meio de melhorias iterativas, incorporei uma ampla gama de recursos, resultando em um sistema no qual acredito firmemente está entre as soluções de caixa preta mais avançadas disponíveis on-line para criar estratégias de fuga eficazes. Este EA permite que os usuários desenvolvam suas próprias estratégias distintas, com o potencial de criar centenas de variações exclusivas. Além de fornecer o sistema de caixa preta, equiparei você com todas as ferramentas e recursos essenciais necessários para criar estratégias de nível profissional.





Incluído na sua compra:

Mais de 100 arquivos de conjunto pré-desenvolvidos : acesse uma biblioteca de estratégias que criei pessoalmente, incluindo aquelas que impulsionam meus EAs MQL5 Breakout.

Arquivos de conjuntos futuros : Receba todos os novos arquivos de conjuntos que eu desenvolver usando este sistema.

Guias abrangentes : um manual detalhado e um tutorial em vídeo cobrindo parâmetros do EA, otimização, backtesting e testes de estresse, refletindo meu processo de desenvolvimento de estratégia.

Modelos de Otimização : Valores predefinidos de "início", "etapa" e "parada" usados ​​na criação de estratégias para meus EAs MQL5. Basta "conectar e otimizar"!

Acesso exclusivo à comunidade : junte-se ao nosso grupo de bate-papo privado para obter suporte e orientação direta.

Como executar backtests com os arquivos de conjunto incluídos: As configurações padrão são um exemplo simples para XAUUSD DAILY. Assim, você pode executá-las sem carregar nenhum arquivo de configuração.

Há mais de 100 arquivos de conjunto incluídos. Todos indicam qual período de tempo usar e qual par.

Basta carregar o arquivo definido (clique com o botão direito na janela "entradas", clique em "carregar" e selecione o arquivo definido) e defina o par e o período corretos no testador

Você pode executar a maioria dos conjuntos com qualidade "OHLC de 1 minuto" para testes rápidos

para conjuntos de scalpers, recomendo usar ticks reais para obter resultados mais confiáveis.

IMPORTANTE: Para que o AUTO_GMT FUNCIONE -> você deve adicionar a URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (remova os espaços!!) às "URLs permitidas" no seu terminal MT4/MT5 (ferramentas -> opções -> consultores especialistas)



Como funciona a estratégia da EA?

A estratégia que foi automatizada no EA é a estratégia de fuga.

Isso significa que o EA negociará o rompimento de importantes níveis de suporte e resistência.

Portanto, ele entrará em uma operação de compra no rompimento para cima de um nível de resistência e entrará em uma operação de venda no rompimento para baixo de um nível de suporte.

Existem muitos parâmetros para determinar exatamente quais níveis devem ser considerados níveis importantes de suporte ou resistência (explicados completamente no manual, que pode ser baixado AQUI ).

Nesses níveis, o EA colocará ordens pendentes para melhor execução.

Cada negociação pode ser definida com um SL e um TP e, mais importante, uma grande variedade de opções de SL e TP finais:

SL de rastreamento normal, com distância definível, nível inicial, nível final e tamanho do passo.

SL de rastreamento baseado em tempo

Trailing SL com base nos níveis recentes de suporte e resistência

"MagicTrail SL" -> SL de rastreamento muito agressivo, útil para estratégias de scalping

Trailing TP -> TP se move quando o preço se afasta do TP (tentando sair com um pequeno TP ou uma pequena perda em vez de um SL completo)

Usando meu guia passo a passo detalhado e guia em vídeo, você poderá desenvolver suas próprias estratégias válidas rapidamente!

(ou você pode, é claro, simplesmente usar qualquer uma das +100 estratégias já incluídas!)

!! BÔNUS !!

Sim, tem mais! Executar otimizações e tentar encontrar estratégias boas e sólidas pode consumir muito tempo. Então decidi oferecer uma bela recompensa para algumas das melhores estratégias feitas por clientes com este EA! A ideia é que isso se torne uma situação vantajosa para todos, onde você é recompensado por criar estratégias usando meu EA, que eu, em troca, posso usar ou incorporar em EAs futuros. E a boa notícia: a participação é totalmente gratuita!

Para mais informações sobre o esquema de bônus, entre em contato comigo por mensagem privada!













Sobre mim:

Eu não participo do papo de vendas do tipo "rede neural/aprendizado de máquina IA/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita".

Em vez disso, estou focado em construir sistemas de negociação reais e honestos, com base em uma metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo.

Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados e um histórico em MQL5 de produtos altamente avaliados.

Eu sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem.

Eu crio sistemas honestos, com a maior probabilidade de ter resultados ao vivo de acordo com os backtests, sem trapaças.



