Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo.

Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO), o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte. Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças de volatilidade e regimes de liquidez — criado não para impressionar no curto prazo, mas para resistir e prosperar no longo prazo.

Uma Estratégia Feita para Durar. Sem Grid. Sem Martingale. Sem Média.

Os mercados evoluem, a volatilidade muda e as tendências vão e vêm. O Pivot Killer EA foi criado para traders que entendem que o verdadeiro crescimento vem da sobrevivência, não da especulação.

Haverá períodos de estagnação — isso é normal e esperado. No entanto, com o tempo, o algoritmo sempre ressurge mais forte, adaptando-se às novas condições de volatilidade e continuando sua trajetória de crescimento constante.

Este não é um sistema para enriquecer rapidamente. É um motor de crescimento de capital a longo prazo que valoriza controle, estabilidade e robustez acima de tudo.

Princípios Fundamentais

Sem Grid. Sem Martingale. Sem Média.

Cada operação é independente, com risco definido e limitado. O EA nunca aumenta a exposição para recuperar perdas. Sobrevivência e crescimento constante fazem parte de seu design.

Lógica de Mercado Adaptativa.

Projetado para XAUUSD H1, identifica pivôs de volatilidade e rompimentos com precisão matemática, adaptando-se dinamicamente conforme as condições de mercado evoluem.

Gestão Dinâmica de Risco.

O tamanho da posição se ajusta de forma inteligente de acordo com o saldo e a volatilidade — mantendo o risco consistente enquanto permite que os lucros cresçam naturalmente ao longo do tempo.

Resiliência Comprovada.

Cada preset foi validado através de milhares de simulações de Monte Carlo, otimizações walk-forward e testes fora da amostra em vários anos, garantindo confiabilidade estatística a longo prazo.

Construído para Crescimento Constante

O design do Pivot Killer foca em proteger o capital durante períodos turbulentos e permitir que os lucros se acumulem quando as condições são favoráveis. É essa abordagem que permite ao sistema sobreviver onde outros falham e se recuperar com força após fases de baixa atividade.

Enquanto a maioria dos sistemas automatizados quebra sob pressão, o Pivot Killer se adapta — mantendo a mesma lógica calma e estruturada, independentemente do comportamento do mercado.

Como Começar

Abra um gráfico de XAUUSD H1. Anexe o Pivot Killer EA. Defina sua porcentagem de risco preferida (padrão 1%). Clique em OK — e deixe o sistema fazer o resto.

Sem necessidade de configuração externa ou otimização. Totalmente plug & play.

Configuração Recomendada

Parâmetro Recomendação Ativo XAUUSD (OURO) Timeframe H1 Saldo Mínimo $250 Recomendado $500+ Tipo de Corretora ECN / RAW Spread Risco por Operação 0.5–2% Compatível com Prop Firms Sim (controle rigoroso de drawdown)

Validação Técnica

Otimização Walk-forward (2018–2024)

Testes de robustez de Monte Carlo e sensibilidade de parâmetros

Validação fora da amostra e forward testing

Estabilidade da curva de capital sob condições aleatórias

Essas camadas de teste garantem que o desempenho do Pivot Killer não é fruto do acaso, mas sim de uma lógica estatística sólida e reproduzível.

Resumo

Recurso Descrição Tipo de Estratégia Breakout + Detecção de Pivôs de Volatilidade Metodologia Sem grid, sem martingale, risco totalmente controlado Filosofia Crescimento de longo prazo com estabilidade e paciência Testes Walk-forward, Monte Carlo, fora da amostra Preset XAUUSD H1 (padrão) Facilidade de Uso Plug & Play Adequação Segura para traders individuais e Prop Firms Suporte Guia completo + presets incluídos

Declaração de Risco

Negociar sempre envolve risco. O Pivot Killer EA foi projetado com foco em segurança e durabilidade, mas nenhum sistema pode eliminar totalmente as perdas. É destinado a traders que entendem que o verdadeiro sucesso está na consistência a longo prazo, não na emoção de curto prazo.

Use uma gestão de risco adequada, mantenha a paciência durante os ciclos de mercado e permita que a estratégia faça o que foi criada para fazer — crescer de forma constante, resistir à volatilidade e prosperar ao longo do tempo.