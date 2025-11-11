Pivot Killer
Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo.
Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO), o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte. Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças de volatilidade e regimes de liquidez — criado não para impressionar no curto prazo, mas para resistir e prosperar no longo prazo.
Uma Estratégia Feita para Durar. Sem Grid. Sem Martingale. Sem Média.
Os mercados evoluem, a volatilidade muda e as tendências vão e vêm. O Pivot Killer EA foi criado para traders que entendem que o verdadeiro crescimento vem da sobrevivência, não da especulação.
Haverá períodos de estagnação — isso é normal e esperado. No entanto, com o tempo, o algoritmo sempre ressurge mais forte, adaptando-se às novas condições de volatilidade e continuando sua trajetória de crescimento constante.
Este não é um sistema para enriquecer rapidamente. É um motor de crescimento de capital a longo prazo que valoriza controle, estabilidade e robustez acima de tudo.
Princípios Fundamentais
- Sem Grid. Sem Martingale. Sem Média.
Cada operação é independente, com risco definido e limitado. O EA nunca aumenta a exposição para recuperar perdas. Sobrevivência e crescimento constante fazem parte de seu design.
- Lógica de Mercado Adaptativa.
Projetado para XAUUSD H1, identifica pivôs de volatilidade e rompimentos com precisão matemática, adaptando-se dinamicamente conforme as condições de mercado evoluem.
- Gestão Dinâmica de Risco.
O tamanho da posição se ajusta de forma inteligente de acordo com o saldo e a volatilidade — mantendo o risco consistente enquanto permite que os lucros cresçam naturalmente ao longo do tempo.
- Resiliência Comprovada.
Cada preset foi validado através de milhares de simulações de Monte Carlo, otimizações walk-forward e testes fora da amostra em vários anos, garantindo confiabilidade estatística a longo prazo.
Construído para Crescimento Constante
O design do Pivot Killer foca em proteger o capital durante períodos turbulentos e permitir que os lucros se acumulem quando as condições são favoráveis. É essa abordagem que permite ao sistema sobreviver onde outros falham e se recuperar com força após fases de baixa atividade.
Enquanto a maioria dos sistemas automatizados quebra sob pressão, o Pivot Killer se adapta — mantendo a mesma lógica calma e estruturada, independentemente do comportamento do mercado.
Como Começar
- Abra um gráfico de XAUUSD H1.
- Anexe o Pivot Killer EA.
- Defina sua porcentagem de risco preferida (padrão 1%).
- Clique em OK — e deixe o sistema fazer o resto.
Sem necessidade de configuração externa ou otimização. Totalmente plug & play.
Configuração Recomendada
|Parâmetro
|Recomendação
|Ativo
|XAUUSD (OURO)
|Timeframe
|H1
|Saldo Mínimo
|$250
|Recomendado
|$500+
|Tipo de Corretora
|ECN / RAW Spread
|Risco por Operação
|0.5–2%
|Compatível com Prop Firms
|Sim (controle rigoroso de drawdown)
Validação Técnica
- Otimização Walk-forward (2018–2024)
- Testes de robustez de Monte Carlo e sensibilidade de parâmetros
- Validação fora da amostra e forward testing
- Estabilidade da curva de capital sob condições aleatórias
Essas camadas de teste garantem que o desempenho do Pivot Killer não é fruto do acaso, mas sim de uma lógica estatística sólida e reproduzível.
Resumo
|Recurso
|Descrição
|Tipo de Estratégia
|Breakout + Detecção de Pivôs de Volatilidade
|Metodologia
|Sem grid, sem martingale, risco totalmente controlado
|Filosofia
|Crescimento de longo prazo com estabilidade e paciência
|Testes
|Walk-forward, Monte Carlo, fora da amostra
|Preset
|XAUUSD H1 (padrão)
|Facilidade de Uso
|Plug & Play
|Adequação
|Segura para traders individuais e Prop Firms
|Suporte
|Guia completo + presets incluídos
Declaração de Risco
Negociar sempre envolve risco. O Pivot Killer EA foi projetado com foco em segurança e durabilidade, mas nenhum sistema pode eliminar totalmente as perdas. É destinado a traders que entendem que o verdadeiro sucesso está na consistência a longo prazo, não na emoção de curto prazo.
Use uma gestão de risco adequada, mantenha a paciência durante os ciclos de mercado e permita que a estratégia faça o que foi criada para fazer — crescer de forma constante, resistir à volatilidade e prosperar ao longo do tempo.
这周因为行情的原因会出现短期的不佳，但是这是一个长期不断增长的EA所以我认为从长时间来看他的表现会非常不错