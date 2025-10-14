Quantum King EA

5
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

Preço especial de lançamento

Sinal ao vivo:   CLIQUE AQUI

Versão MT4: CLIQUE AQUI

Canal Quantum King:   Clique aqui

***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular!

Controle suas negociações com precisão e disciplina.

O Quantum King EA reúne a força de uma grade estruturada e a inteligência do Martingale adaptável em um sistema integrado — projetado para AUDCAD no M5 e criado tanto para iniciantes quanto para profissionais que desejam um crescimento estável e controlado.

Quantum King EA é um sistema de negociação totalmente automatizado desenvolvido para o par AUDCAD no período M5.
Ela combina a estrutura de uma estratégia de grade com a lógica de recuperação adaptativa do Martingale, formando um sistema que gerencia negociações de forma inteligente em todas as fases do mercado.

Desenvolvido para oferecer acessibilidade e consistência, o Quantum King é ideal para traders que desejam aumentar seu capital sem intervenção manual constante. Sua configuração é simples, a execução é rápida e o desempenho é equilibrado — tornando-o uma excelente escolha para traders iniciantes e experientes.

O algoritmo se adapta dinamicamente à volatilidade, expandindo ou contraindo sua grade para manter o equilíbrio e a eficiência. Esse comportamento inteligente permite que a Quantum King negocie ativamente, minimizando a exposição desnecessária.

Otimizado especificamente para AUDCAD, o EA aproveita os movimentos de preços estáveis e repetitivos do par para extrair lucro com precisão e consistência.

Principais Características

  • Negociação totalmente automatizada para AUDCAD (M5)

  • Híbrido Grid + Martingale com controle adaptativo

  • Desenvolvido para iniciantes e profissionais

  • Funciona com pequenos depósitos — mínimo de $ 200

  • Otimizado para estabilidade de longo prazo e preservação de capital

  • Fácil de instalar e pronto para operar imediatamente

Recomendações

  • Par de moedas: AUDCAD

  • Prazo: M5

  • Depósito mínimo: $ 200; recomendado $ 500+

  • Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor (spreads muito baixos)

  • Alavancagem: 1:100

  • Tipo de conta: Hedge

  • Corretores recomendados: I C Markets, IC Trading
Para melhor desempenho, use sempre contas com spread baixo.
Entre em contato comigo em particular para obter corretores recomendados e o manual de configuração oficial.

O Quantum King EA combina estrutura, inteligência e acessibilidade em um sistema poderoso.
Ele foi projetado para negociar com confiança — de forma consistente, eficiente e sempre sob controle.

Não importa se você está começando com algo pequeno ou gerenciando um portfólio maior, a Quantum King oferece uma ferramenta de nível profissional refinada com a elegância da série Quantum.

Negocie com confiança. Negocie com equilíbrio. Negocie com o Rei .

Comentários 105
sanji 55
293
sanji 55 2025.12.24 14:44 
 

so far its going good , the support is good too . lets see next year

Sipsm
392
Sipsm 2025.12.19 12:22 
 

I have been using Quantum King EA for a while now and performance is great, very good with entries and position management. The author is always available and ready to help. Thanks

Beetle
180
Beetle 2025.12.14 16:01 
 

I use the QUANTUM KING EA since the beginning. The performance is outstanding! By far the best I know.

Produtos recomendados
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Experts
USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp ;t=2s This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoe
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Apresentamos o SchermanActionPro: o novo bot de negociação automatizado da Automatictrading Recursos em destaque:  • Indicadores Configuráveis: Ajuste as médias e a quantidade de velas de acordo com as recomendações do Ivan.  • Flexibilidade Operacional: Escolha entre compras e vendas.  • Realização de lucros: Opções fixas, baseadas em ATR ou sinal contrário.  • Loss Stop: Fixo configurável, conforme ATR ou por sinal contrário.  • Tipos de Lote: Seleção de lote fixo, risco fixo em % da conta ou
HawkSight AI
Odaine Ramon Mcmillan
Experts
HawkSight AI for MT5: Your Agile Ally in Forex Trading Precision What Traders Are Saying: "HawkSight AI combines precision with flexibility. It’s like having a skilled assistant, but I’m still in control." - J. Lewis "Exceptional entry accuracy, and the support from the private group and guide took my trading to another level!" - L. Roberts In Forex trading, adaptability is key. HawkSight AI for MT5 is designed to be your trusted companion in navigating the ever-changing market landscape. While
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experts
Send me a message so I can send you the setfile $ 498 para introdução, aumentará em 100 por mês até atingir $ 1298 Robô de negociação automatizado para XAUUSD (OURO). Conecte este bot aos seus gráficos XAUUSD (GOLD) H1 e deixe-o negociar automaticamente com uma estratégia comprovada! Projetado para traders que buscam automação simples, porém eficiente, este bot executa negociações com base em uma combinação de indicadores técnicos e ação de preço, otimizados para spreads baixos a médios. Co
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Experts
CyNeron: Comércio de Precisão com Inovação em IA Manual e arquivos de configuração : Entre em contato após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço : O preço aumenta com base no número de cópias vendidas Cópias disponíveis : 5 Análise de Instantâneos com IA: Uma Inovação no Mercado O CyNeron é o primeiro EA no mercado a integrar inteligência artificial avançada em uma abordagem revolucionária de negociação, capturando e processando instantâneos detalhados das condições
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Experts
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experts
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
Experts
Ilon Clustering is an improved Ilon Classic robot, you need to read the description for the Ilon Classic bot and all statements will be true for this expert as well. This description provides general provisions and differences from the previous design. General Provisions. The main goal of the bot is to save your deposit! A deposit of $ 10,000 is recommended for the bot to work and the work will be carried out with drawdowns of no more than a few percent. When working into the future, it can gr
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
O SCIPIO AI é meu robô de negociação automática, criado após mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Ele automatiza 100% da atividade de NEGOCIAÇÃO: entrada, gerenciamento e stop loss. Dia após dia, o TRADER não precisa fazer nada. Este EA abre apenas 1 NEGOCIAÇÃO por vez e imediatamente define o STOP LOSS bem próximo. Não utiliza grade ou martingale, apenas uma negociação por vez, evitando grandes perdas. Ele utiliza inteligência artificial para identificar o melhor momento par
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
Sem exageros e sem riscos desnecessários. Com rebaixamento mínimo: One Man Army é um sistema de trading multimoeda desenvolvido tanto para trading pessoal quanto para trading em empresas Prop. Ele segue uma estratégia de scalping baseada em correções e reversões de curto e médio prazo, operando através de ordens limitadas pendentes. Este robô de trading não adivinha a direção do mercado — ele entra nas melhores zonas de preço com alta precisão. Exatamente do jeito que você gosta. Agora, vamos ao
EA Forex Expert
Ion Ghitun
Experts
This powerful Expert Advisor (EA) is designed to optimize trading performance across the major forex pairs, leveraging advanced technical analysis indicators such as Moving Averages, RSI, MACD, Stochastic Oscillator, and Bollinger Bands. Engineered for precision, the EA can dynamically adjust Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels using the ATR (Average True Range) for enhanced risk management. With an intuitive approach to market trends, the EA delivers impressive results, ranging from 30%
Rapid X
Tatiana Savkevych
Experts
Rapid strategy for working in the Forex market with a scalping base. The algorithm involves carrying out a trading operation in the shortest possible time. As a rule, this period of time is seconds and is only sometimes limited to several minutes. There is an opinion that scalping is for beginners. But in fact, it is wrong. In order to carry out a trading operation correctly and profitably, a trader needs to learn scalping, otherwise the result may be negative. This is why using a bot is more
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
BOOSTER FOR MT5 es un asesor scalper profesional para el trabajo diario en el mercado FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los traders suelen llegar a comprender que los niveles de acumulación de órdenes stop, precio y tiempo juegan un papel importante en el mercado. Esta estrategia se implementa en este Asesor Experto de FOREX, y espero que no solo disfrute usando este producto, sino que también participe en su desarrollo, dejando sus comentarios con sus deseos aquí https://www.mql
Hammer Curl
Prabhsimran Singh
Experts
Este EA negocia a estrutura do mercado. Você pode testá-lo por um custo mensal de aluguel de apenas 40 dólares. Funciona em 3 pares de moedas diferentes: AUDUSD, NZDUSD e NZDCAD no intervalo de tempo de 1 minuto. Por favor, faça um backtest primeiro na sua conta, pois pode dar resultados diferentes com diferentes corretores. Não postarei nenhuma captura de tela, pois você pode fazer o backtest por conta própria e testar ao vivo por apenas 40 dólares por mês. Configurações para Moedas: AUDUSD: In
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experts
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experts
Synapse Trader: Uma rede neural que abre novos horizontes no trading Imagine um consultor que não apenas analisa o mercado, mas se torna o seu assistente inteligente, aprendendo todos os dias e se adaptando às condições de mercado em constante mudança. Synapse Trader é uma ferramenta única, baseada em tecnologias avançadas de redes neurais, capaz de captar os sinais mais sutis do mercado. Não é apenas um consultor especialista, é uma rede neural viva que pensa, prevê e evolui. Oferta por tempo l
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Experts
Aureus Quantum Surge-H1: Unlock the Potential of Gold Automated Trading Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next Price: $899 Real Account Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Overview Aureus Quantum Surge-H1 is a state-of-the-art Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe.   It integrates multiple technical indicators with robust risk management techniques to deliver consistent performance in the volatile gold mark
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Experts
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Trend Corrections Expert MT5
Alexander Nikolaev
5 (1)
Experts
Este Expert Advisor encontra a direção da tendência do par de moedas em um determinado número de barras, depois disso, determina o momento da correção. Se a tendência for forte o suficiente e a correção se tornar igual à especificada nos parâmetros, o EA negociará na direção da tendência (mas somente se leituras adicionais do indicador confirmarem a abertura de uma negociação). Como este EA trabalha com correções, ele não comprará na alta nem venderá na baixa da tendência. Ele possui muitas con
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Experts
Born to Kill Zone  is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements.  In conducting the analysis, this EA incorporates the use of a moving average indicator . As we are aware, moving averages are reliable indicators widely utilized by professional traders Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance between active
Nasdaq Navigator
Helder Castro
Experts
NasdaqInvestor | expert advisors Este robot funciona exlusivamente para o Nasdaq e no timeframe H1 e saldo mínimo de 500$. O robôt tem três tipos de ordens. 1. Ordens contra tendência das médias móveis de 85 e 110, 2. Ordens a favor da tendência das médias móveis de 85 e 110 e 3. Ordens Scalping a favor e contra tendência de outras Médias móveis 13 e 21 para compensar quando as outras ordens tipo 1 e 2 estiverem no negativo. Devido à natureza deste robôt, é normal que tenha drawdawns, fazem par
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Experts
Signal Page:  https://www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ 50% off ($600) until January 1,2026, then $1,200. sample   .set file for XAUUSD 5 Minute   is in the comment section. A compact, battle-tested money-management brain tuned for Gold (XAUUSD) with a clear HUD, challenge tracking and reliable position management. SMC CT5F automates position management for XAUUSD by focusing on disciplined risk control rather
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experts
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout opportunities using integrated logic from DeMarker, MACD, RSI, ATR, and Pivot Points. Desig
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Experts
MagicCrossOverEA – Smarter Trend Trading with Powerful Control MagicCrossOverEA is a fully automated trading system built on the time-tested 2 Moving Average crossover strategy , reimagined with modern smart features for today’s markets. Designed for traders who demand both precision and flexibility , this EA intelligently detects trend shifts, confirms entries using higher timeframe filters, and enhances accuracy with optional pullback validation. This is more than just a crossover bot— it’s a
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experts
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
PowerFxMLE MT5
Felipe Camargo Zamudio
Experts
Powerful EA executes few monthly operations with a high percentage of effectiveness. One trade per week, once you try this method you will be able to modify the batch up according to your expectations. This EA is based on three main indicators, RSI, Stochastic, MACD. Previous price 120 Promoción  price 210,  15 copies remaining Next priced 300 USD Backtesting:  For best results this technique was created to work from January 2021, under current market conditions it is not recommended years befo
AI Trend Scalper
Kam Yuk Wong
Experts
The gold market, or XAU/USD, is known for its dynamic nature and significant price fluctuations, making it both a rewarding and challenging asset for traders. To navigate such volatility successfully, traders need a solution that emphasizes accuracy, risk management, and adaptability. This EA specifically designed to meet these demands by leveraging sophisticated AI algorithms to provide traders with an advanced tool for trading gold and also other currency pairs (e.g. USDJPY) and indices (e.g.
GoldCruiseAI
Alexander Matthew Arcay-cachia
Experts
GoldCruiseAI – Premium AI-Enhanced Gold Trading Expert Advisor (MT5) PROFESSIONAL XAUUSD AUTOMATION – BUILT FOR CONSISTENCY & CAPITAL PRESERVATION GoldCruiseAI is a professional-grade Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading on MetaTrader 5 . The system is engineered around low-frequency, high-confidence trading , prioritising capital protection, drawdown control, and long-term consistency rather than aggressive trade volume. GoldCruiseAI has been validated using multi-y
TEC Hybrid AI
Rodrigo Jr Donato
Experts
TEC Hybrid AI — Expert Advisor for Multiple Instruments Developed by The Engineer’s Code (TEC) Special Launch Offer: 199 USD (original price 739 USD). Price will return to normal soon. TEC Hybrid AI is an automated trading system designed to assist traders in managing trades on supported instruments. The system uses advanced AI analysis to interpret market movements, identify trends, and provide structured trade management. Features Advanced Trend Detection TEC Hybrid AI evaluates price mo
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 A versão mais avançada do nosso EA até agora, totalmente reconstruída com tomada de decisão baseada em IA , votação multi-IA e lógica de negociação dinâmica . Agora não está mais limitado apenas ao XAUUSD (Ouro) no M1, mas também suporta BTCUSD e ETHUSD , com entradas de alta frequência, gestão de risco inteligente e total adaptabilidade. Este EA combina modelos de IA gratuitos conectados via OpenRouter com filtros avançados para negociação de precisão em qualquer co
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experts
Preço: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Troca de Regime + GPT5 com Modelos Ocultos de Markov (HMM) ENEA mt5 é um algoritmo de negociação totalmente automatizado e de última geração que combina o poder da inteligência artificial na forma do ChatGPT-5 com a análise estatística precisa de um Modelo Oculto de Markov (HMM). Ele monitora o mercado em tempo real, identificando até mesmo estados de mercado complexos e difíceis de detectar (regimes) e ajustando dinamicamente sua estraté
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experts
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP é um Expert Advisor automatizado projetado para analisar as condições de mercado e executar negociações com base em lógica algorítmica. O sistema utiliza uma estrutura analítica de múltiplas camadas para avaliar a ação do preço, volume e sentimento do mercado sem intervenção manual. Monitoramento ao vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitetura do Sistema O EA incorpora módulos de processamento especializados para lidar com difer
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Experts
Apresento pra você um EA pesado, criado em cima do meu sistema manual de trading — o Algo Pumping . Dei um upgrade monstro nessa estratégia, adicionei várias melhorias, filtros e tecnologia de ponta, e agora estou lançando esse bot que: Opera usando o algoritmo avançado Algo Pumping Swing Trading, Sempre coloca Stop Loss para proteger seu capital, Serve tanto para "Prop Firm Trading" quanto para "Personal Trading", Trabalha sem martingale nem grids pesados, Opera no timeframe M15 (em breve també
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Mais do autor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Apresentando       Quantum Breakout PRO   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você negocia Breakout Zones! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Quantum Breakout PRO       foi projetado para impulsionar sua jornada comercial a novos patamares com sua estratégia de zona de fuga inovadora e dinâmica. O Quantum Breakout Indicator lhe dará setas de sinal em zonas de breakout com 5 zonas-alvo de lucro e su
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicadores
Apresentando o       Gráficos   Quantum Heiken Ashi PRO Projetadas para fornecer informações claras sobre as tendências do mercado, as velas Heiken Ashi são conhecidas por sua capacidade de filtrar o ruído e eliminar sinais falsos. Diga adeus às confusas flutuações de preços e olá para uma representação gráfica mais suave e confiável. O que torna o Quantum Heiken Ashi PRO verdadeiramente único é sua fórmula inovadora, que transforma os dados tradicionais de velas em barras coloridas fáceis de le
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicadores
Apresentando o   Quantum Heiken Ashi PRO Projetadas para fornecer informações claras sobre as tendências do mercado, as velas Heiken Ashi são conhecidas por sua capacidade de filtrar o ruído e eliminar sinais falsos. Diga adeus às confusas flutuações de preços e olá para uma representação gráfica mais suave e confiável. O que torna o Quantum Heiken Ashi PRO verdadeiramente único é sua fórmula inovadora, que transforma os dados tradicionais de velas em barras coloridas fáceis de ler. As barras ve
Quantum Price Magnifier
Bogdan Ion Puscasu
Utilitários
Quantum Price Magnifier– Veja o Preço Claramente, Negocie com Confiança O Quantum Price Magnifier   é uma ferramenta utilitária poderosa projetada para melhorar a visibilidade do seu gráfico exibindo o preço de mercado atual em um formato maior, mais claro e totalmente personalizável — diretamente no seu gráfico MetaTrader. Seja você um scalper que precisa manter o foco em preços de rápida movimentação ou um swing trader monitorando zonas-chave, o Quantum Price Magnifier ajuda você a manter o
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Apresentando       Quantum Breakout PRO   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você negocia Breakout Zones! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência em negociação de mais de 13 anos,   o Quantum Breakout PRO   foi projetado para impulsionar sua jornada comercial a novos patamares com sua estratégia inovadora e dinâmica de zona de rompimento. O Quantum Breakout Indicator lhe dará setas de sinal em zonas de breakout com 5 zonas-alvo de lucro
Filtro:
sanji 55
293
sanji 55 2025.12.24 14:44 
 

so far its going good , the support is good too . lets see next year

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.25 16:28
Thank you for your review! Really happy to hear Quantum King has been treating you well so far. That’s exactly the kind of steady start I want people to have with it. And thank you for mentioning the support. A lot of sellers disappear the moment someone buys, but for me it’s the opposite: support is a priority, because an EA is only as good as the guidance behind it. Settings, broker conditions, account type, spreads, VPS, risk level. Those details matter, and I’d rather help you get it dialed in properly than leave you guessing. The goal with Quantum King isn’t a “one good week” system. It’s something you can run with confidence through different market conditions. If you ever have any questions, don’t hesitate to reach out. I’m always happy to help.
Sipsm
392
Sipsm 2025.12.19 12:22 
 

I have been using Quantum King EA for a while now and performance is great, very good with entries and position management. The author is always available and ready to help. Thanks

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.19 17:19
Thank you for taking the time to share your experience. It’s great to know that Quantum King has been delivering results you’re comfortable with and that the overall approach feels reliable rather than aggressive.
A strong emphasis is placed on controlling risk and managing positions thoughtfully, not just finding entries. Just as important, providing consistent and responsive support is a top priority, users should always feel guided and never left on their own. I truly appreciate the trust and your continued confidence in Quantum King.
Ontongtrader
218
Ontongtrader 2025.12.18 23:17 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.19 17:28
Thank you for your review! I’m glad to have you with us and appreciate you sharing that positive energy. Starting something new always comes with expectations, and the goal is to make sure the experience feels smooth, clear, and well supported as things progress. As time goes on, you’ll be able to judge the system based on consistency and how it performs across different market conditions. If you ever need guidance or have questions along the way, feel free to reach out to me, I'm always happy to help!
Beetle
180
Beetle 2025.12.14 16:01 
 

I use the QUANTUM KING EA since the beginning. The performance is outstanding! By far the best I know.

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.15 14:34
Thank you very much for your review! Someone who has been using the EA since its early days has seen far more than just a good streak. They’ve seen how it reacts when markets change, when conditions get difficult, and when many systems usually fail. What matters most to me is that it has continued to deliver in a way that stands out compared to other tools you’ve tried. That tells me the logic behind it is doing what it’s supposed to do: staying disciplined instead of chasing the market or relying on luck. Thank you for the trust and for taking the time to leave feedback. It’s users like you who confirm that the work behind it is paying off.
dhidz lang
24
dhidz lang 2025.12.13 16:34 
 

QUANTUM KING! this is the true king in all EA i have experience... i discover a lot of good things from this EA in fact i am making hundreds of dollar gain up to date by using this EA and following the trade entries as a signal for my MANUAL trades! thanks to the author of this EA... you are truly a KING mindset! more power

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.14 11:51
Thank you for sharing your experience with Quantum King! What I’m most glad about is that it’s clearly exceeding what you hoped for, not just “doing okay.” When someone gets to the point where they can rely on the entries and feel confident enough to use them as guidance for discretionary decisions, it tells me the logic is showing up clearly in live conditions and not just looking good on paper. Quantum King isn’t designed to react randomly to short-term noise. It follows a defined logic that allows it to stay aligned with market direction and focuses on high-probability opportunities consistently. Over time, that disciplined approach is what creates steady results rather than one-off wins. For long-term success, the key is simply letting the system do what it was built to do without intervention. Consistency in execution, stable risk parameters, and patience allow the strategy to unfold properly and compound as intended. Thank you for trusting Quantum King!
Maicel Brand
83
Maicel Brand 2025.12.11 12:01 
 

This EA is very famous. A new Cash Cow. Gratulation Bogdan. It runs with more than extreme fixed settings and earn 20% in 3 months. Crazy...

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.11 19:19
Thank you very much for your review, Maicel! Hearing that the EA has turned into a true cash-producing machine for you is incredibly motivating. The results you’ve achieved over the past three months really highlight both the EA’s capability and your confidence in letting it operate as designed. Your trust and support mean a lot. Every trader who believes in Quantum King gives the project the strength to keep evolving, and I genuinely appreciate that you’ve placed your confidence in the King. Congratulations on your impressive 20% growth. That kind of steady progress is something to be proud of. I’m excited to see how far you’ll take it from here, and I’m grateful to have you on this journey with the King.
14028975
54
14028975 2025.12.10 13:03 
 

Quantum king is really reliable. I have run for 1 month, it make great profit, good job!

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.10 13:49
Thank you for sharing your experience. Hearing that you’ve been using Quantum King for a full month and already seeing solid profit means a lot. The whole idea behind building this EA was to create something that can perform consistently without requiring people to constantly babysit or guess what to do next, so it’s great to know it’s doing exactly what it was built for. I’m constantly tracking performance and looking at ways to make the strategy even more efficient, especially during market changes. I’m glad it’s working well for you, and I hope it continues to be a valuable tool in your trading journey.
Thara Tantitaranukul
1680
Thara Tantitaranukul 2025.12.10 08:38 
 

Quantum King has been generating consistent good trades result since the very first week of using. The Quantum Series truly gain my trust.

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.10 08:47
Thank you so much for your review, Thara! It’s really encouraging to hear that Quantum King started delivering solid trade outcomes so early on in your journey with it. What matters most to me is what you mentioned about trust. In this space, trust isn’t built through marketing or promises, but through what you actually see happening in your account over time. Knowing that the Quantum Series has earned your confidence through real results, not just expectations, is exactly the kind of outcome I aim for. I genuinely appreciate you being part of this community and sharing your experience openly. If you ever feel like sharing more details about how you use Quantum King, or if there’s anything you’d like to see improved or added in the future, I’m always open to hearing it.
smp1990
449
smp1990 2025.12.09 10:41 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.09 10:55
Thank you very much for your review and for trusting my products from the very beginning. It truly means a lot to see loyal customers like you not only continue using my EAs, but also confidently add new releases as soon as they come out. Your support has played a big part in helping Quantum King grow, and I genuinely appreciate it. It’s great to hear that you’ve already recovered your investment through the profits generated, especially while using conservative risk settings. That’s exactly what Quantum King was designed for: steady, controlled growth without forcing traders to take unnecessary risks. Regarding the one small loss you mentioned, I appreciate you pointing it out. It’s important to clarify, that Quantum King has never lost a grid since it's on the market. The $3 loss you noticed comes from a single position inside a grid cycle, and that’s completely normal. Those small individual exits are part of the strategy and this is exactly how the system is meant to work. Thank you as well for recognizing my responsiveness. I do my best to be there when someone has a question or needs help, and it’s rewarding to know that effort makes a difference for you. Once again, thank you for your loyalty, your feedback, and your trust. I’m really glad Quantum King is doing its job for you, and I’ll continue working hard to keep it that way. Wishing you more consistent and stress-free profits ahead!
Ksaim
31
Ksaim 2025.12.08 21:05 
 

Must say this bot exceeded my expectations been using it for a week now and honestly looks amazing and the backtest results backs it and so far the live performance is showing the results so honestly underrated bot that I believe is in the same level as quantum queen hype

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.09 08:25
Thank you for taking the time to share your experience. It’s really great to hear that Quantum King didn’t just meet your expectations, but actually went beyond them. Many traders start by trusting the backtests, but the real satisfaction comes when the live market shows the same results, so it’s encouraging to know you’re already seeing that level of consistency. I also appreciate your comment about Quantum King being on the same level as the hype around Quantum Queen. That kind of feedback means a lot. At the same time, it’s important to keep in mind that every EA in the Quantum series has its own purpose. They aren’t meant to be compared against one another, because each one is developed for a specific currency pair, uses its own unique strategy, and is optimized for different market behavior. Instead of competing, they’re meant to complement one another, and that’s what makes the lineup so effective. I’m genuinely glad to see Quantum King performing the way you expected and even better. Thank you again for the support and for calling it underrated. Feedback like yours helps other traders understand its true potential.
kan chik
111
kan chik 2025.12.05 14:31 
 

I've used it for a month, and it's consistent with the backtest results."

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.05 15:21
Thank you for your feedback! Hearing that the live performance is lining up with what you saw in the backtest is really important to me, because that’s exactly how the EA is designed. The logic is built so it behaves the same way in real conditions as it does in testing, not just look good in a demo. When results in the market follow the same structure as the past testing, it shows that the strategy isn’t based on tricks, but on rules that actually hold up when the market is moving tick by tick. That kind of alignment is what gives traders confidence to keep using it and to trust the process over time, instead of wondering if the EA will suddenly behave differently once it’s on a live chart. Thank you for trusting Quantum King!
De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.12.05 10:56 
 

Working well. Easy setup.

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.05 15:16
Thank you for your review! I'm glad to hear everything is running properly on your end. Quantum King was built to be plug-and-play, so you don’t have to deal with confusing settings or a long setup process. Once it’s installed, it’s meant to take over the work on its own. If you have any questions as you keep using it, feel free to reach out anytime.
Tassos Ioakim
60
Tassos Ioakim 2025.12.03 12:05 
 

Fantastic EA with Outstanding Support! I've been using this EA by developer Bogdan Ion Puscasu for a little over a month now, and I'm absolutely thrilled with the results! Starting with a $1,000 USD demo account on BlackBull, the EA has delivered consistent profits trading AUDCAD. I'm seeing similar results in my live account also, which gives me tremendous confidence in the system's reliability. The performance speaks for itself - the EA maintains excellent risk management with 0.03-0.06 lot sizes and achieves a fantastic win rate(97usd profit from 20th of October until today with very low risk set). In just over a month, I've seen steady growth that has exceeded my expectations. But what truly sets this EA apart is the developer's exceptional post-purchase support. Bogdan Ion Puscasu has been incredibly responsive and genuinely concerned about my success. His advice and guidance have been invaluable in optimizing the settings and understanding the strategy better. If you're looking for a reliable EA backed by a developer who actually cares about your results, I highly recommend this one. The combination of fantastic performance and outstanding support is rare to find!

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.04 09:54
Thank you so much for taking the time to share your experience, and congratulations on your results! Earning close to 10% in just a little over a month, with controlled risk, is exactly the type of steady growth Quantum King is built to deliver. It’s great to see the EA doing what it was designed for — growing the account gradually and safely instead of chasing risky spikes. I’m especially grateful for your kind words about the support. I always try to make sure that everyone using Quantum King feels guided, not just “sold to.” Helping you understand the strategy and feel confident while trading is just as important to me as the EA itself. Hearing that this made a difference for you truly means a lot. Your recommendation is appreciated more than you know. On top of that, I really value traders like you who are patient, follow the process, and give honest feedback. This kind of real-world experience helps me keep improving my work and making sure Quantum King stays strong in different market conditions. Knowing that you now feel more confident in your trading and in the system you’re using is exactly the outcome I aim for with every client. Thank you for trusting my work, and I’m excited to keep supporting your trading journey.
Panu Surachid
39
Panu Surachid 2025.12.01 11:33 
 

I am using Quantum King EA since 30 Oct. The performance of the QK EA has been excellent. It generates consistent profits with very low drawdown, even though I’m using the Extreme risk level. In my experience, it’s the most stable EA I’ve ever used.

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.12.01 15:28
Thank you so much for your review, Panu! It genuinely means a lot to hear that Quantum King has been performing strongly for you since you started using it. I’ve spent countless hours refining the logic behind it, so knowing that it’s delivering the kind of stability and consistency you were hoping for is incredibly rewarding. What really stood out to me in your message is that Quantum King has become a favorite among the tools you’ve tried in the past. That’s something I take a lot of pride in. I designed it to operate on a different level than the usual automated systems out there, and it’s great to see that difference coming through on your side. Thank you again for taking the time to leave this review and for trusting Quantum King. I’m excited to see how it continues to support you moving forward.
amrsabban
90
amrsabban 2025.11.28 18:29 
 

iam using Q king since 2 month and i can say it is very stable and has great logic to win.. Now i can trade lovely AUDCAD pair on the M5 timeframe with piece of mind as EA is well optimized ... thank u Bogdan .. great as usual

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.11.29 11:55
Thank you for taking the time to share your experience after using Quantum King for a while. It’s great to hear that the EA has been giving you a sense of stability and confidence in your trading. That kind of trust doesn’t come instantly, so I truly appreciate you taking the time to say it. A lot of attention goes into building strategies that behave consistently, make calculated decisions, and avoid unnecessary noise in the market. Knowing that this approach is helping you trade with ease is exactly the kind of outcome I aim for. Your support and positive feedback mean a lot. I’m glad the experience has been a good one for you, and I appreciate the trust you’ve placed in my work.
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.11.28 15:06 
 

Quantum King has been running on one of my ICM accounts since mid-November. The performance is very impressive. During this time, the EA has executed 18 trades, one of which closed with a minimal loss (see comments). As with all Bogdan products, the quality is outstanding. The EAs deliver on their promises. Reliability, user support, etc., all get 5 stars. Thank you, Bogdan.

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.11.29 11:45
Thank you very much for your review and for trusting Quantum King with your live account, Markus! It’s really satisfying to hear that the results so far have lived up to your expectations and that the EA is performing strongly for you. About the small loss you mentioned, what you saw is completely normal and part of how the strategy works. Quantum King has never lost a grid. From time to time, individual positions inside a grid may close with a minor loss, but the key is that the entire cycle is designed to close in overall profit, and that’s exactly what it continues to do. It also makes me happy to know that the support and product quality stand out to you. A lot of effort goes into making sure every EA is a premium, reliable tool that traders can depend on, and offering fast, personal support is something I take seriously. Thank you again for the 5-star rating. It means a lot and motivates me to keep pushing the quality even higher.
pipond
98
pipond 2025.11.28 09:29 
 

I've purchased Quantum King for a few weeks and was getting good results from it. Backtest gave exceptional results for both profit and drawdown. Happy to be part of Quantum family and definitely recommend the products. Bogdan is a very supportive person and is always available for help.

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.11.28 12:55
Thank you for sharing your experience! I’m really glad to hear that Quantum King has been performing well for you, not just in backtests, but in real conditions too. That’s something I take seriously when developing my EAs, especially since so many products on the market look great only in backtesting but fall apart in live use. It also means a lot to hear your kind words about my support. I always try to be available whenever someone needs help, so I appreciate you mentioning it. Thank you again for the recommendation and for being part of the Quantum community. If you ever need anything, I’m always here to help.
azerty97490
44
azerty97490 2025.11.28 06:14 
 

I've been using Quantum King for two months now and I can confirm that the Expert Advisor (EA) performs very well. It trades on a relatively stable pair, so there are never many positions stacked at once (usually no more than three). Another strength is the real support available via Discord, with a dynamic community where users can discuss and exchange information. There's no taboo, and you can immediately see that you're dealing with something serious. I highly recommend Quantum King; you can trust it completely.

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.11.28 06:53
Thank you so much for taking the time to write such a thoughtful review and for recommending Quantum King so strongly. That kind of feedback really means a lot to me. I’m very happy to hear that the King has been behaving the way it was designed to over these last two months. The goal was always to build an EA that trades in a controlled, measured way rather than taking random trades, so it’s great to know you’re seeing that calm, manageable style in live conditions and that you feel comfortable with how it handles the pair. I’m also really glad you mentioned the Discord. For me, the community and support side is just as important as the EA itself. I want people to have a space where they can ask questions openly, compare experiences, share ideas, and get honest answers, not just marketing talk. Knowing that you feel the environment is transparent and serious tells me I’m going in the right direction there. Thank you again for your trust, your kind words, and your recommendation. I’m really happy that Quantum King is working well for you, and I’ll keep doing my best to make sure both the EA and the community stay worthy of that trust.
Tan Zhi Hao Darren
221
Tan Zhi Hao Darren 2025.11.28 05:04 
 

I joined the Quantum family 1st with Quantum Queen trading XAUUSD on 5 Sept205 I had good experinece and hence decide to include Quantum Emperor trading GBPUSD on 14 Oct 2025 Quantum King Trading AUDCAD on 21 Nov 2025 Pro: My feedback that all these EA are well planned The startegies are safe and had good win rates; giving me good ROI and increasing confident in them Con: You will need a strong margin to trade higher lot size to see better/faster returns (but perhaps that's also why these EA are working well?!?)

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.11.28 06:45
Thank you for your review, and more importantly, thank you for sticking with the Quantum lineup over time. Loyalty like yours isn’t something I overlook, I genuinely appreciate it. I’m glad to hear Quantum King has been treating you well. This EA was designed with a calm, steady style in mind, and it’s great knowing that approach matches what you’re seeing on your end. The goal was always to make something that doesn’t rely on luck or sudden market spikes, but instead builds results through consistent decision-making and a well-structured plan. Hearing that this gives you confidence is genuinely rewarding. Your point about margin is completely fair. King performs best when the account has enough room to operate without stress. It’s not about pushing big positions, it’s about giving the strategy enough breathing space so it can manage entries and exits smoothly. Your awareness of that makes a big difference in how well the system can run. Thank you again for the trust, the feedback, and the continued support.
Tan Thiam Kiat Kelvin
349
Tan Thiam Kiat Kelvin 2025.11.24 06:28 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Bogdan Ion Puscasu
48384
Resposta do desenvolvedor Bogdan Ion Puscasu 2025.11.24 15:57
Thank you for taking the time to share your feedback! I really appreciate the trust you’ve shown in the EA. It’s great to hear that your experience so far has given you enough confidence to scale up your stake. That kind of progression means the system is aligning well with your expectations. If you ever want help optimizing your setup or exploring different configurations, feel free to reach out anytime. I’m always here to help you get the most out of it.
123456
Responder ao comentário