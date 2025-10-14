Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Preço especial de lançamento
Sinal ao vivo: CLIQUE AQUI***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular!
Versão MT4: CLIQUE AQUI
Canal Quantum King: Clique aqui
Controle suas negociações com precisão e disciplina.
O Quantum King EA reúne a força de uma grade estruturada e a inteligência do Martingale adaptável em um sistema integrado — projetado para AUDCAD no M5 e criado tanto para iniciantes quanto para profissionais que desejam um crescimento estável e controlado.
Quantum King EA é um sistema de negociação totalmente automatizado desenvolvido para o par AUDCAD no período M5.
Ela combina a estrutura de uma estratégia de grade com a lógica de recuperação adaptativa do Martingale, formando um sistema que gerencia negociações de forma inteligente em todas as fases do mercado.
Desenvolvido para oferecer acessibilidade e consistência, o Quantum King é ideal para traders que desejam aumentar seu capital sem intervenção manual constante. Sua configuração é simples, a execução é rápida e o desempenho é equilibrado — tornando-o uma excelente escolha para traders iniciantes e experientes.
O algoritmo se adapta dinamicamente à volatilidade, expandindo ou contraindo sua grade para manter o equilíbrio e a eficiência. Esse comportamento inteligente permite que a Quantum King negocie ativamente, minimizando a exposição desnecessária.
Otimizado especificamente para AUDCAD, o EA aproveita os movimentos de preços estáveis e repetitivos do par para extrair lucro com precisão e consistência.
Principais Características
- Negociação totalmente automatizada para AUDCAD (M5)
- Híbrido Grid + Martingale com controle adaptativo
- Desenvolvido para iniciantes e profissionais
- Funciona com pequenos depósitos — mínimo de $ 200
- Otimizado para estabilidade de longo prazo e preservação de capital
- Fácil de instalar e pronto para operar imediatamente
Recomendações
- Par de moedas: AUDCAD
- Prazo: M5
- Depósito mínimo: $ 200; recomendado $ 500+
- Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor (spreads muito baixos)
- Alavancagem: 1:100
- Tipo de conta: Hedge
- Corretores recomendados: I C Markets, IC Trading
Para melhor desempenho, use sempre contas com spread baixo.
Entre em contato comigo em particular para obter corretores recomendados e o manual de configuração oficial.
O Quantum King EA combina estrutura, inteligência e acessibilidade em um sistema poderoso.
Ele foi projetado para negociar com confiança — de forma consistente, eficiente e sempre sob controle.
Não importa se você está começando com algo pequeno ou gerenciando um portfólio maior, a Quantum King oferece uma ferramenta de nível profissional refinada com a elegância da série Quantum.
Negocie com confiança. Negocie com equilíbrio. Negocie com o Rei .
so far its going good , the support is good too . lets see next year