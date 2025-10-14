



IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

Preço especial de lançamento Sinal ao vivo: CLIQUE AQUI



Versão MT4: CLIQUE AQUI



Canal Quantum King: Clique aqui



***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular!



Controle suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader





O Quantum King EA reúne a força de uma grade estruturada e a inteligência do Martingale adaptável em um sistema integrado — projetado para AUDCAD no M5 e criado tanto para iniciantes quanto para profissionais que desejam um crescimento estável e controlado.





Quantum King EA é um sistema de negociação totalmente automatizado desenvolvido para o par AUDCAD no período M5.

Ela combina a estrutura de uma estratégia de grade com a lógica de recuperação adaptativa do Martingale, formando um sistema que gerencia negociações de forma inteligente em todas as fases do mercado.





Desenvolvido para oferecer acessibilidade e consistência, o Quantum King é ideal para traders que desejam aumentar seu capital sem intervenção manual constante. Sua configuração é simples, a execução é rápida e o desempenho é equilibrado — tornando-o uma excelente escolha para traders iniciantes e experientes.





O algoritmo se adapta dinamicamente à volatilidade, expandindo ou contraindo sua grade para manter o equilíbrio e a eficiência. Esse comportamento inteligente permite que a Quantum King negocie ativamente, minimizando a exposição desnecessária.



