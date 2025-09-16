Moedas / GBPUSD
GBPUSD: Pound Sterling vs US Dollar
1.35511 USD 0.00011 (0.01%)
Setor: Moeda Base: Pound Sterling Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GBPUSD para hoje mudou para -0.01%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 1.35424 USD para 1 GBP e o máximo foi 1.35527 USD.
Veja a dinâmica do par de moedas Libra esterlina vs dólar americano. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Libra esterlina mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GBPUSD Notícias
- GBP/USD slips as BoE holds rates, trims QT and hints at future cuts
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
- GBP/USD: BoE has tough act to follow after Fed cuts rates
- GBP/USD spikes toward 1.3700 as Fed cuts rates eyes on Powell presser
- GBP/USD rises as UK inflation supports BoE hold, Fed cut in focus
- GBP shrugs off in-line CPI data – BBH
- GBP/USD Forecast 17/09: Rallies Strongly Ahead (Chart)
- GBP/USD: Scope to extend to 1.3700 – UOB Group
- GBP: Fiscal policy remains the weakest link – ING
- Pound Sterling faces pressure as UK inflation seems to peak
- GBP/USD Forex Signal 17/09: Bullish Forecast Ahead (Chart)
- Forex Today: The calm before the BoC and Fed storm
- GBP/USD remains below 1.3650 ahead of UK CPI data
- GBP/USD jumps past 1.3640 as US Dollar hits 10-week low ahead of Fed
- GBP/USD edges higher on USD weakness – BBH
- GBP: Jobs data won't dent hawkish BoE – ING
- Forex Today: US Dollar remains weak pre-Fed, Gold hits new record-high
GBPUSD on the Community Forum
Faixa diária
1.35424 1.35527
Faixa anual
1.20997 1.37876
- Fechamento anterior
- 1.3552 2
- Open
- 1.3549 2
- Bid
- 1.3551 1
- Ask
- 1.3554 1
- Low
- 1.3542 4
- High
- 1.3552 7
- Volume
- 315
- Mudança diária
- -0.01%
- Mudança mensal
- 0.45%
- Mudança de 6 meses
- 4.96%
- Mudança anual
- 1.34%
18 setembro, quinta-feira
11:00
GBP
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
11:00
GBP
- Atu.
- 4.00%
- Projeç.
- Prév.
- 4.25%
11:00
GBP
- Atu.
- 2
- Projeç.
- Prév.
- 9
11:00
GBP
- Atu.
- 0
- Projeç.
- Prév.
- 0
11:00
GBP
- Atu.
- 7
- Projeç.
- Prév.
- 0
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh