AI Gold Trading MT5

SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL:
APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399!
Depois disso, O preço será aumentado para $499.
O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram.
O AI Gold Trading utiliza o modelo avançado GPT-4o para executar estratégias sofisticadas de acompanhamento de tendências nos mercados XAU/USD. O sistema emprega uma análise de convergência multitemporal, combinando a transformada wavelet para a redução de ruído com técnicas de integração fracionada para identificar a persistência genuína da tendência. O nosso algoritmo proprietário integra a análise de agrupamento de momentum com a deteção de mudança de regime, permitindo a adaptação dinâmica aos estados de volatilidade do mercado. O EA utiliza modelos de probabilidade Bayesiana para avaliar a probabilidade de continuação da tendência, incorporando a dinâmica da curva de juros, as expectativas das taxas de juro reais e os prémios de risco geopolítico. Uma estrutura hierárquica de gestão de risco implementa o dimensionamento assimétrico das posições com base na quantificação da força da tendência e na classificação do regime de volatilidade. O sistema demonstrou um desempenho robusto através de uma extensa análise de previsão e backtesting ajustado ao regime, mantendo retornos consistentes ajustados ao risco em diversos ambientes de mercado. O EA implementa proteção multicamada, incluindo stop loss ajustado à volatilidade, limites de posição baseados em correlação e algoritmos de controlo de drawdown. O AI Gold Trading evita todas as estratégias de alto risco: sem grelha, sem martingale, sem médias. Este EA representa o culminar de anos de investigação e experiência em gestão de fundos reais. A versão atual incorpora a metodologia de deteção de tendências com uma gestão de risco mais avançada.Embora o sistema agregue dados de vários períodos (M15 a H4), recomendamos o gráfico H1 como o principal para o processamento ideal do sinal e calibração de parâmetros.
Preço limitado de 299 dólares válido apenas para as primeiras 10 vendas. Após as primeiras 10 vendas, o preço será aumentado em 100 dólares. O preço final para a negociação de ouro com IA é de 1999 dólares.
Características avançadas de negociação:
- Sistema sofisticado de acompanhamento de tendências com deteção de regime
- Análise de convergência de momentum em múltiplos períodos
- Dimensionamento dinâmico de posição com base na força da tendência
- Stop loss e parâmetros de risco ajustados à volatilidade
- Modelo de probabilidade Bayesiana para confirmação de tendência
...
AI Gold Trading é um Expert Advisor especializado, concebido exclusivamente para os mercados de XAUUSD (OURO), operando com automação completa.
|
|A estratégia foi rigorosamente testada retroativamente de 2003 a 2024 utilizando o modelo de cada tick com Dukascopy Royal Carrapatos (100% de qualidade). O desempenho em negociações ao vivo foi consistentemente verificado em diversas corretoras com diferentes condições de liquidez.
- CONFIGURAÇÃO DO EA:
|Símbolo
|XAUUSD
|Timeframe
|H1 (recomendado)
|Teste a partir de
|2003
|Definições
|Parâmetros standard optimizados
|Corretoras
|Qualquer uma (preferencialmente ECN)
|Depósito Mínimo
|$200/0,01 lote
|Depósito Recomendado
|$400/0,01 lote (Para um drawdown máximo de 10%)
|Recursos Avançados
|
- Acompanhamento avançado de tendências com deteção de regime
- Sistema de gestão de risco multicamadas
- Otimização dinâmica de parâmetros
- Dimensionamento de posição baseado na volatilidade
- Lógica de negociação com reconhecimento de correlação
|Aviso de segurança:
- Distribuo EAs exclusivamente através do MQL5.com.
I've been running AIGoldSniper and now AIGoldTrading since mid2025. The performance is outstanding. 100% success rate on both EAs. I run them on the MQL VPS and Pepperstone Australia broker. Drawdowns are under 10%. Unlike other busy EAs with grids or hands, this is very boring! Expect 5 - 8 single positions each week, usually quick in and out trades, not greedy, just confidently profitable every time. The author Thang is extremely well educated in his field, his articles and updates are clear and wise. Customer service is second to none! I have not experienced anything like it and Thang keeps innovating and improving all the time. He is genuinely amazing. I have stopped using all my other risky EAs and now only use these two in tandem. I have about AUD$40000 in account and letting it build until it generate steady$1500/wk income. Based on current performance I'll hit my target late in 2026. Warning! Be careful of imposters! @Thangforex is the only Telegram identifier you can trust. Just tonight I was being approached by a scammer imposter. Check the username! @Thangforex