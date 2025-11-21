AI Gold Trading MT5

SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL:

APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399!

Depois disso, O preço será aumentado para $499.



O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram.





O AI Gold Trading utiliza o modelo avançado GPT-4o para executar estratégias sofisticadas de acompanhamento de tendências nos mercados XAU/USD. O sistema emprega uma análise de convergência multitemporal, combinando a transformada wavelet para a redução de ruído com técnicas de integração fracionada para identificar a persistência genuína da tendência. O nosso algoritmo proprietário integra a análise de agrupamento de momentum com a deteção de mudança de regime, permitindo a adaptação dinâmica aos estados de volatilidade do mercado. O EA utiliza modelos de probabilidade Bayesiana para avaliar a probabilidade de continuação da tendência, incorporando a dinâmica da curva de juros, as expectativas das taxas de juro reais e os prémios de risco geopolítico. Uma estrutura hierárquica de gestão de risco implementa o dimensionamento assimétrico das posições com base na quantificação da força da tendência e na classificação do regime de volatilidade. O sistema demonstrou um desempenho robusto através de uma extensa análise de previsão e backtesting ajustado ao regime, mantendo retornos consistentes ajustados ao risco em diversos ambientes de mercado.

O EA implementa proteção multicamada, incluindo stop loss ajustado à volatilidade, limites de posição baseados em correlação e algoritmos de controlo de drawdown. O AI Gold Trading evita todas as estratégias de alto risco: sem grelha, sem martingale, sem médias. Este EA representa o culminar de anos de investigação e experiência em gestão de fundos reais. A versão atual incorpora a metodologia de deteção de tendências com uma gestão de risco mais avançada.

Embora o sistema agregue dados de vários períodos (M15 a H4), recomendamos o gráfico H1 como o principal para o processamento ideal do sinal e calibração de parâmetros.

Preço limitado de 299 dólares válido apenas para as primeiras 10 vendas. Após as primeiras 10 vendas, o preço será aumentado em 100 dólares. O preço final para a negociação de ouro com IA é de 1999 dólares.

Características avançadas de negociação:



- Sistema sofisticado de acompanhamento de tendências com deteção de regime



- Análise de convergência de momentum em múltiplos períodos

- Dimensionamento dinâmico de posição com base na força da tendência

- Stop loss e parâmetros de risco ajustados à volatilidade

- Modelo de probabilidade Bayesiana para confirmação de tendência

...





Versão MT4: Em breve



A estratégia foi rigorosamente testada retroativamente de 2003 a 2024 utilizando o modelo de cada tick com Dukascopy Royal Carrapatos (100% de qualidade). O desempenho em negociações ao vivo foi consistentemente verificado em diversas corretoras com diferentes condições de liquidez.





AI Gold Trading é um Expert Advisor especializado, concebido exclusivamente para os mercados de XAUUSD (OURO), operando com automação completa.

- CONFIGURAÇÃO DO EA: