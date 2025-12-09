FreelanceSeções

Criar um Expert Advisor baseado num indicador Nativo mql5

MQL5 Experts

Termos de Referência

Criar um expert mql5, implementar todas validações de segurança exigidas pela mql5. 
Imprimir Logs do que o EA esta fazendo, e códigos de erros em tempo real Conta: Hedge. Ativos: Forex, Crypto e B3. 


Estratégia: Leitura do indicador nativo do mt5 (CCI.mql5), sinal de entrada na exaustão demarcada pelas linhas do indicador, 
buscando a correção do movimento, take e stop por pontuação fixa definida.
Sinal de entrada, gerenciamento de Alvo e Stop, Gestão de Risco, Horários de Negociação, Filtro de notícias, 
Controle de licenças e Painel visual. 


Funcionalidades/Inputs:

Item 1. Sinal de entrada
- Configurações do indicador: Período, Aplicar a, Cor, largura da linha, Níveis.
- Filtros de Spred
- Filtros de Sllipage
- Entrada: Toque a linha do nível / Fecha fora, fecha dentro da linha do nível


Item 2. Gerenciamento de Alvo e Stop. 
- Alvo: em Pontos (Sempre ordem com alvo definido)
- Tipo de ordem de entrada e saída: ordens pendentes / a mercado 
- Stop: em Pontos (Sempre ordem om stop definido)
- Aumentos de posição: Distanciamento em pontos e Quantidade (O lote inicial é fracionado pela quantidade de aumentos) (True / False)
- Trailing configurável: (Se tiver com Aumentos de posição, ele fará um trailing em cada lote fracionado) (True / False)

Item 3. Gestão de risco
- Lote ou contratos: automático por % de risco por operação / % do capital / quantidade fixa 
- Meta diária % do capital
- Meta conta % do capital
- DD diário % do capital
- Limite de operações dia 
- Número mágico
- Opção selecionar Capital Próprio ou Mesa Proprietária                
Se for capital próprio (Usar os cálculos % do saldo atual da conta). Se for capital de mesas (Usar os cálculos % do capital inicial da mesa)

Item 4. Horários de negociação
- Início e Termino (horário das negociações)
- Zerar pelo horário final
- Horários por sessões (horário pré-configurados no código, Londres, NY, etc.)

Item 5. Filtro de notícias (True / False)
- Tempo de pausa: (Tempo em min selecionável, pausa antes/depois)
- Touros: 3 e 2 Touros / 2 Touros 
- Opção de zerar posições nas notícias

Item 6. Controle de licenças
- Expiração por tempo 
- Controle de usuários por número de conta (o mesmo estilo do EA SMC)

----------------------------------------

Item 7. Painel Visual
Dia Semana Mês Tudo
- Ativo
- Status (Comprado, Vendido, Analisando)
- Horário da próxima notícia e relevância 
- Trades com lucro
- Lucros consecutivos
- Trades com prejuízo
- Prejuízos consecutivos
Botão Zerar
- Resultado em aberto
- Total de lucro
- Total de prejuízo
- Saldo final

