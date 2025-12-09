MQL5 Experts
Termos de Referência
Criar um expert mql5, implementar todas validações de segurança exigidas pela mql5.
Imprimir Logs do que o EA esta fazendo, e códigos de erros em tempo real Conta: Hedge. Ativos: Forex, Crypto e B3.
Estratégia: Leitura do indicador nativo do mt5 (CCI.mql5), sinal de entrada na exaustão demarcada pelas linhas do indicador,
buscando a correção do movimento, take e stop por pontuação fixa definida.
Sinal de entrada, gerenciamento de Alvo e Stop, Gestão de Risco, Horários de Negociação, Filtro de notícias,
Controle de licenças e Painel visual.
Funcionalidades/Inputs:
Item 1. Sinal de entrada
- Configurações do indicador: Período, Aplicar a, Cor, largura da linha, Níveis.
- Filtros de Spred
- Filtros de Sllipage
- Entrada: Toque a linha do nível / Fecha fora, fecha dentro da linha do nível
Item 2. Gerenciamento de Alvo e Stop.
- Alvo: em Pontos (Sempre ordem com alvo definido)
- Tipo de ordem de entrada e saída: ordens pendentes / a mercado
- Stop: em Pontos (Sempre ordem om stop definido)
- Aumentos de posição: Distanciamento em pontos e Quantidade (O lote inicial é fracionado pela quantidade de aumentos) (True / False)
- Trailing configurável: (Se tiver com Aumentos de posição, ele fará um trailing em cada lote fracionado) (True / False)
Item 3. Gestão de risco
- Lote ou contratos: automático por % de risco por operação / % do capital / quantidade fixa
- Meta diária % do capital
- Meta conta % do capital
- DD diário % do capital
- Limite de operações dia
- Número mágico
- Opção selecionar Capital Próprio ou Mesa Proprietária
Se for capital próprio (Usar os cálculos % do saldo atual da conta). Se for capital de mesas (Usar os cálculos % do capital inicial da mesa)
Item 4. Horários de negociação
- Início e Termino (horário das negociações)
- Zerar pelo horário final
- Horários por sessões (horário pré-configurados no código, Londres, NY, etc.)
Item 5. Filtro de notícias (True / False)
- Tempo de pausa: (Tempo em min selecionável, pausa antes/depois)
- Touros: 3 e 2 Touros / 2 Touros
- Opção de zerar posições nas notícias
Item 6. Controle de licenças
- Expiração por tempo
- Controle de usuários por número de conta (o mesmo estilo do EA SMC)
----------------------------------------
Item 7. Painel Visual
Dia Semana Mês Tudo
- Ativo
- Status (Comprado, Vendido, Analisando)
- Horário da próxima notícia e relevância
- Trades com lucro
- Lucros consecutivos
- Trades com prejuízo
- Prejuízos consecutivos
Botão Zerar
- Resultado em aberto
- Total de lucro
- Total de prejuízo
- Saldo final
