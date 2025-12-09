Criar um expert mql5, implementar todas validações de segurança exigidas pela mql5.

Imprimir Logs do que o EA esta fazendo, e códigos de erros em tempo real Conta: Hedge. Ativos: Forex, Crypto e B3.









Estratégia: Leitura do indicador nativo do mt5 (CCI.mql5), sinal de entrada na exaustão demarcada pelas linhas do indicador,

buscando a correção do movimento, take e stop por pontuação fixa definida.

Sinal de entrada, gerenciamento de Alvo e Stop, Gestão de Risco, Horários de Negociação, Filtro de notícias,

Controle de licenças e Painel visual.









Funcionalidades/Inputs:





Item 1. Sinal de entrada

- Configurações do indicador: Período, Aplicar a, Cor, largura da linha, Níveis.

- Filtros de Spred

- Filtros de Sllipage

- Entrada: Toque a linha do nível / Fecha fora, fecha dentro da linha do nível









Item 2. Gerenciamento de Alvo e Stop.

- Alvo: em Pontos (Sempre ordem com alvo definido)

- Tipo de ordem de entrada e saída: ordens pendentes / a mercado

- Stop: em Pontos (Sempre ordem om stop definido)

- Aumentos de posição: Distanciamento em pontos e Quantidade (O lote inicial é fracionado pela quantidade de aumentos) (True / False)

- Trailing configurável: (Se tiver com Aumentos de posição, ele fará um trailing em cada lote fracionado) (True / False)





Item 3. Gestão de risco

- Lote ou contratos: automático por % de risco por operação / % do capital / quantidade fixa

- Meta diária % do capital

- Meta conta % do capital

- DD diário % do capital

- Limite de operações dia

- Número mágico

- Opção selecionar Capital Próprio ou Mesa Proprietária

Se for capital próprio (Usar os cálculos % do saldo atual da conta). Se for capital de mesas (Usar os cálculos % do capital inicial da mesa)





Item 4. Horários de negociação

- Início e Termino (horário das negociações)

- Zerar pelo horário final

- Horários por sessões (horário pré-configurados no código, Londres, NY, etc.)





Item 5. Filtro de notícias (True / False)

- Tempo de pausa: (Tempo em min selecionável, pausa antes/depois)

- Touros: 3 e 2 Touros / 2 Touros

- Opção de zerar posições nas notícias





Item 6. Controle de licenças

- Expiração por tempo

- Controle de usuários por número de conta (o mesmo estilo do EA SMC)





----------------------------------------





Item 7. Painel Visual

Dia Semana Mês Tudo

- Ativo

- Status (Comprado, Vendido, Analisando)

- Horário da próxima notícia e relevância

- Trades com lucro

- Lucros consecutivos

- Trades com prejuízo

- Prejuízos consecutivos

Botão Zerar

- Resultado em aberto

- Total de lucro

- Total de prejuízo

- Saldo final




