Novato
Boa tarde sou novato vou precisar ajuda dos amigos para tirar duvidas, posso contar com alguem fa famlia MQL5
att
Odir
Boa noite, Odir!!
Poste suas dúvidas e (muitas vezes) você acabará encontrando alguém com disponibilidade, boa vontade e familiaridade com o tema, que irá tentar esclarecer pra você...
Para cada tema que tiver algum questionamento, favor inicie um novo tópico...
Algumas considerações:
Regras e recomendações do fórum
Miguel Angel Vico Alba, 2020.04.30 23:17
Regras e recomendações do fórum
- Cada idioma tem seu respectivo fórum, e é por isso que é proibido se comunicar em um idioma diferente daquele do fórum em questão.
- Os tópicos em maiúsculas serão removidos.
- Nenhuma discussão ou publicidade, direta ou indireta, de qualquer corretor, sinal ou produto é permitida.
- Linguagem rude, mensagens publicitárias, spam e inundações são proibidas.
- Você deve compartilhar o código usando o botão 'Código'.
- Por favor, não peça recomendações como "Por favor, recomende um EA lucrativo" ou "Qual é o melhor sinal?". Tais discussões são proibidas. Você pode ir para a seção Mercado ou Sinais e ler os comentários.
- Se você tiver um problema para expor, evite nomear o broker com o qual trabalha. Saber o nome do corretor não é relevante.
- A publicidade não é permitida no fórum e qualquer "recomendação" invariavelmente seria publicidade.
- As pessoas que não conseguem codificar geralmente não recebem ajuda gratuita neste fórum, embora isso possa acontecer se você tiver sorte. Seja paciente.
- Se você mostrar suas tentativas e descrever seu problema claramente, provavelmente receberá uma resposta da comunidade.
- Se você não quer aprender a codificar, isso não é um problema. Você pode consultar a seção CodeBase, onde encontrará códigos gratuitos e gratuitos, ou no Market para produtos pagos (às vezes também gratuitos). Por fim, você também tem a opção de contratar um programador na seção Freelance.
- Observe que um problema não reproduzível não é um problema. Para receber ajuda, ela deve sempre ser reproduzível e poder discuti-la com testes (logs, capturas de tela etc.).
- Muitos dos problemas já foram resolvidos no fórum (alguns há anos). Use o mecanismo de pesquisa para encontrar tópicos relacionados ao tópico em questão que você está procurando.
- Se você comprou um produto em outro lugar e está tendo problemas com ele, não podemos ajudá-lo.
- Se você está tendo problemas e seu produto utiliza qualquer forma de licença incorporada fora do MQL Market, não podemos ajudá-lo.
- Não fornecemos suporte para serviços de sinal externo fora do MQL5.com.
- Não podemos ajudá-lo se você tiver problemas com seu corretor.
- Não fornecemos suporte para serviços VPS externos.
- Não fornecemos suporte para sistemas operacionais (Windows, Mac, Android ...).
- Para resolver um problema mencionado acima, você deve entrar em contato com a parte externa.
Regras das diferentes seções
- Mercado (Regras) - https://www.mql5.com/pt/market/rules
- Market (Termos de Uso) - https://www.mql5.com/pt/market/terms/customer
- Market (Contrato de distribuição para desenvolvedores) - https://www.mql5.com/pt/market/terms/developer
- Sinais (Regras) - https://www.mql5.com/pt/signals/rules
- Sinais (Termos de Uso) - https://www.mql5.com/pt/signals/terms/subscriber
- Sinais (Contrato de Distribuição) - https://www.mql5.com/pt/signals/terms/provider
- Freelance (Regras) - https://www.mql5.com/pt/job/rules
- VPS (Regras) - https://www.mql5.com/pt/vps/rules
- Sistema de pagamento - https://www.mql5.com/pt/articles/302
- Privacidade e proteção de dados - https://www.mql5.com/pt/about/privacy
Problemas com a sua conta/retiradas? Leia atentamente este fio.
Miguel Angel Vico Alba, 2022.08.17 07:39
Você está no fórum oficial da MetaQuotes Ltd ( https://www.mql5.com ).
A MetaQuotes Ltd é uma empresa de desenvolvimento de software e não fornece serviços financeiros, de investimento, corretagem, negociação ou alimentação de dados, nem está envolvida em nenhum pagamento de comissão em relação a quaisquer operações comerciais .
Este site não tem nada a ver com sua conta real ou demo e o dinheiro que você tem ou transferiu para lá. Se você tiver algum problema relacionado à sua conta/dinheiro, entre em contato com a corretora que VOCÊ contratou no momento da abertura da conta.
Por favor, não peça ajuda no fórum a esse respeito ou nomeie o corretor com quem você trabalha e contrata. Todos os tipos de discussões/menções de corretores são proibidos no fórum, pois são considerados publicidade.
Este é um fórum técnico sobre a plataforma MetaTrader que ajuda com problemas de programação da linguagem MQL ou sobre a própria plataforma, estratégias, etc. Todo o resto está fora de contexto ou até mesmo censurado como político, religioso, etc.
Por favor, leia atentamente o rodapé deste site “Não é uma corretora, não tem contas de negociação reais”.
Seja bem-vindo, boa sorte!! 👍
- www.mql5.com
Você não incluiu o código para análise:
- Se você mostrar suas tentativas e descrever seu problema claramente, provavelmente receberá uma resposta da comunidade.
Apesar de operar a alguns bons anos é a primeira vez que venho aqui, eu preciso de uma ajuda estou criando um robô porém tem uma linha do código que eu criei que não está funcionando, alguns de vocês podem me ajudar com isso? Desde já muito obrigado.
Apesar de operar a alguns bons anos é a primeira vez que venho aqui, eu preciso de uma ajuda estou criando um robô porém tem uma linha do código que eu criei que não está funcionando, alguns de vocês podem me ajudar com isso? Desde já muito obrigado.
olá, estou com uma situação bastante parecida. Tenho usado o chatgtp para me ajudar a escrever, mas mesmo assim ele apresenta muitos erros no código.
sera que para cada ativo precisa de um código em especifico?
