Negociações:
306
Negociações com lucro:
271 (88.56%)
Negociações com perda:
35 (11.44%)
Melhor negociação:
624.57 USD
Pior negociação:
-269.95 USD
Lucro bruto:
11 981.42 USD (47 694 pips)
Perda bruta:
-1 956.38 USD (10 668 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (992.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 484.45 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
80.32%
Depósito máximo carregado:
26.92%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
37.14
Negociações longas:
157 (51.31%)
Negociações curtas:
149 (48.69%)
Fator de lucro:
6.12
Valor esperado:
32.76 USD
Lucro médio:
44.21 USD
Perda média:
-55.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-41.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-269.95 USD (1)
Crescimento mensal:
6.24%
Previsão anual:
75.72%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
269.95 USD (2.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.41% (175.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.25% (263.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD.i
|303
|US30.i
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD.i
|9.9K
|US30.i
|87
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD.i
|36K
|US30.i
|1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
//// THERANTO V3 /////
AUDCAD M15 Scalper
⚡ Super-fast, high-activity trading every day on AUDCAD M15.
🛡️ Stop-loss is fully adjustable (can be fixed based on Max DD).
💹 Not sensitive to spread or slippage — works on all brokers and ECN low-spread accounts.
🚀 Plug, run, and enjoy stable performance.
🔗 Buy Now: https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3 255%
78
228K
USD
USD
9K
USD
USD
66
99%
306
88%
80%
6.12
32.76
USD
USD
35%
1:500
Please Need to withdraw money for us.... For strong lot size.
AUDCAD paritesinde işlem yapılıyor, vermiş olduğum ücreti fazlasıyla kazandım, kendisine teşekkürler..
I registered with the wrong broker. Please refund my money.
One of the Best singnal
Could be better... with lower drawdown...
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu