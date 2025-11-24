SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Theranto v3 Live 2
Hossein Davarynejad

Theranto v3 Live 2

Hossein Davarynejad
6 comentários
Confiabilidade
66 semanas
78 / 228K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 3 255%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
306
Negociações com lucro:
271 (88.56%)
Negociações com perda:
35 (11.44%)
Melhor negociação:
624.57 USD
Pior negociação:
-269.95 USD
Lucro bruto:
11 981.42 USD (47 694 pips)
Perda bruta:
-1 956.38 USD (10 668 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (992.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 484.45 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
80.32%
Depósito máximo carregado:
26.92%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
37.14
Negociações longas:
157 (51.31%)
Negociações curtas:
149 (48.69%)
Fator de lucro:
6.12
Valor esperado:
32.76 USD
Lucro médio:
44.21 USD
Perda média:
-55.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-41.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-269.95 USD (1)
Crescimento mensal:
6.24%
Previsão anual:
75.72%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
269.95 USD (2.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.41% (175.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.25% (263.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD.i 303
US30.i 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD.i 9.9K
US30.i 87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD.i 36K
US30.i 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +624.57 USD
Pior negociação: -270 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +992.32 USD
Máxima perda consecutiva: -41.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados


  //// THERANTO V3 /////

    AUDCAD M15 Scalper
⚡ Super-fast, high-activity trading every day on AUDCAD M15.
🛡️ Stop-loss is fully adjustable (can be fixed based on Max DD).
💹 Not sensitive to spread or slippage — works on all brokers and ECN low-spread accounts.
🚀 Plug, run, and enjoy stable performance.

🔗 Buy Now: https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3

Classificação Média:
Krones Krones
175
Krones Krones 2025.11.24 08:36  (modificado 2025.11.24 08:37) 
 

Please Need to withdraw money for us.... For strong lot size.

Ilkay Ozsoy
172
Ilkay Ozsoy 2025.11.21 17:39 
 

AUDCAD paritesinde işlem yapılıyor, vermiş olduğum ücreti fazlasıyla kazandım, kendisine teşekkürler..

LiverLTC90
41
LiverLTC90 2025.11.17 16:48 
 

I registered with the wrong broker. Please refund my money.

kumawat
2186
kumawat 2025.11.17 06:54 
 

One of the Best singnal

Milan Peter Gyurkovics
150
Milan Peter Gyurkovics 2025.09.11 13:51   

Could be better... with lower drawdown...

Yao Zou
1635
Yao Zou 2025.08.24 14:01 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.12.04 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 20:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 01:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
