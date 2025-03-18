Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês)

O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.



Utilizei um conjunto de dados de alta qualidade que abrange o período de 2000 até os dias atuais. A IA foi treinada em um servidor usando as técnicas mais recentes de aprendizado de máquina, seguidas por aprendizado por reforço. Esse processo levou várias semanas, mas os resultados são realmente impressionantes. O período de treinamento abrange de 2000 a 2020. Os dados de 2020 até hoje são dados fora da amostra (Out Of Sample). Ter vários anos de desempenho fora da amostra nesse nível é excepcional. Isso comprova que a camada de IA consegue se ajustar às novas condições de mercado sem problemas, o que é fundamental. Muitos robôs de busca são simplesmente bombas-relógio com código fixo e otimizado que falharão em algum momento, enquanto o Zenox consegue se adaptar às novas condições de mercado.



A Zenox sempre utiliza níveis predefinidos de stop loss e take profit, além de empregar ordens stop de compra/venda para entrar em operações com alta taxa de retorno. Apenas uma posição de compra e uma de venda é permitida por par, garantindo uma gestão de risco disciplinada. Não utiliza trailing stop, o que reduz o slippage e aumenta os lucros e a estabilidade. Estratégias perigosas de grid ou martingale são evitadas. Importante ressaltar que não otimizei demais os parâmetros do indicador — muitas configurações tiveram um bom desempenho, reforçando minha confiança em sua estabilidade.



Caso tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato por mensagem direta, e-mail ou Microsoft Teams: peter.omer.m.deschepper@outlook.com e participe do canal público aqui para receber atualizações sobre o Zenox.

Atenção: o Zenox está disponível apenas através da plataforma MQL5. Se estiver sendo vendido em qualquer outro site, é uma fraude.

Configurações recomendadas:

Configurações de risco: O risco padrão é de 5% por operação. Altere-o de acordo com sua tolerância ao risco. Aberturas acima de 10% nunca são recomendadas, a menos que o número máximo de posições abertas esteja definido como 5 ou menos.

Timeframe e símbolo: o Zenox não depende de timeframes de gráfico. Embora seja normalmente usado no gráfico EUR/USD H1, você pode executá-lo em qualquer símbolo ou timeframe. Não é necessário anexá-lo a vários gráficos, o Zenox pode gerenciar todas as negociações a partir de uma única instância de gráfico.

Saldo mínimo da conta: US$ 750 com risco de automóvel definido em 5%. Ajuste de acordo com o nível de risco desejado.

Compatibilidade com corretoras: funciona com qualquer corretora e moeda de conta. Para melhor desempenho, recomenda-se o uso de um VPS (por exemplo, MQL5 VPS, que é usado para o sinal ao vivo). O Zenox não é sensível a spreads altos nem a slippage.

Backtesting: para backtesting preciso com dados de ticks de alta qualidade, é melhor usar o terminal MetaTrader 5 padrão baixado diretamente do MQL5. Esteja ciente de que o Zenox tem o comportamento de manter uma cesta com posições abertas devido à sua lógica de swing trade. Ao fazer backtesting e atingir a data final, ele fecha todas as posições abertas, possivelmente com alguma perda. No entanto, na vida real, essas posições permanecem abertas até atingir o Take Profit ou Stop Loss, portanto o final do backtest não é preciso.

Parâmetros:

Configuração de risco automático -> Usado para calcular o tamanho automático do lote para cada ordem, de modo que cada ordem tenha esse risco em % do saldo atual.

Usar equity para a configuração de risco automático -> Útil se estiver executando vários expert advisors ou negociações manuais, usa a equity para calcular o risco em vez do saldo.

Usar saldo fixo para a configuração de risco automático -> Útil se você quiser sacar fundos regularmente sem precisar ajustar as configurações e também facilita o cálculo do lucro médio mensal em períodos mais longos no backtest.



Saldo fixo -> O valor utilizado para o saldo fixo. Existe uma verificação na lógica do saldo fixo para evitar que o saldo real da conta seja excedido. Se o saldo fixo exceder o saldo real, será utilizado o saldo real.

Tamanho de lote fixo (desativa o risco automático quando maior que 0) -> Definir um valor maior que 0 desativa o cálculo automático do lote.

Máximo de posições abertas -> Define o número máximo de posições abertas para o Zenox com base no número mágico (Magic number), útil para usuários de prop firms.

Ativar/desativar negociação para pares específicos -> XAUUSD (Ouro) GBPUSD GBPAUD GBPJPY EURUSD EURGBP EURJPY AUDUSD AUDCHF AUDNZD NZDUSD NZDCAD NZDJPY USDCAD USDCHF USDJPY



Prefixo dos símbolos (por exemplo, o prefixo de "mEURUSD" é "m") -> se sua corretora usa um prefixo para esses símbolos, você pode defini-lo aqui, se não, deixe em branco.

Sufixo dos símbolos (por exemplo, o sufixo de "EURUSDm" é "m") -> se sua corretora usa um sufixo para esses símbolos, você pode defini-lo aqui, se não, deixe em branco.

