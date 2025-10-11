Aura Ultimate EA

4.84

Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira.

Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógica preditiva.

É muito importante que me envie uma mensagem privada após a compra do produto. Enviarei instruções com todas as recomendações necessárias.

Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250

Ao comprar o consultor Aura Ultimate, você pode receber uma  licença gratuita para o  consultor Vortex, Oracle ou Aura Bitcoin Hash vinculada a dois números de conta de negociação.

Pergunte as condições em mensagens privadas  https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685

Confira os resultados ao vivo aqui:

Conta real de 10 mil USD  https://www.mql5.com/en/signals/2336509  

3k ICMarkets Both Strategies Low Risk  https://www.mql5.com/en/signals/2337522

Tecnologias Essenciais

  • Lógica Neural de Três Camadas    — combina reconhecimento de momentum, mapeamento de volatilidade e filtragem adaptativa para antecipar mudanças de microtendências antes que elas apareçam no gráfico.

  • Sistema True-Multi-Strategy    — inclui dois núcleos comprovados (tendência e rompimento), além de uma  terceira estratégia em desenvolvimento  .  

  • Disciplina de Risco Rigorosa    — sem grades, sem médias. Cada posição é protegida por um stop-loss definido e metas de lucro calculadas dinamicamente.

  • Filtros autoadaptáveis    ​​— o sistema se autoequilibra continuamente de acordo com a liquidez, a volatilidade e as condições da sessão de negociação.

  • Configuração Plug-and-Play    — arquivos SET otimizados, entradas simples e compatibilidade total com contas ECN e prop-firm.

O que torna o Aura Ultimate único

Diferentemente de seus antecessores,  o Aura Ultimate  não é apenas uma versão refinada — é uma  nova estrutura neural  , redesenhada do zero para perceber o comportamento do mercado por meio do  reconhecimento de padrões multicontexto  .

Foco principal               Inteligência híbrida multicontexto projetada para reconhecer estruturas de tendência e contra tendência no XAUUSD.                 
Arquitetura
Conjunto neural avançado  de camadas cruzadas  que combina aprendizado profundo, reconhecimento de padrões e modelagem de matriz preditiva para precisão superior.    
Mecanismo de estratégia
Sistema de três níveis — duas estratégias independentes operando simultaneamente, além de uma terceira estratégia de expansão em desenvolvimento.  
Âmbito de mercado
Otimizado para ouro com expansão adaptável ao comportamento de mercado multi-regime — desde acumulação calma até fases de rompimento agressivas.
Controle de Riscos
Proteção de capital integrada: stop-loss fixos, dimensionamento inteligente de posições e acompanhamento dinâmico de lucros. Sem grades, sem médias.
Auto-otimização
Ciclo de aprendizado contínuo que ajusta os parâmetros internos da NN de acordo com a volatilidade, liquidez e atividade da sessão de negociação.
Velocidade de execução
Código ultraleve com processamento de sinal assíncrono — desempenho estável mesmo em ambientes VPS ou prop-firm.
Flexibilidade
Amplas opções de personalização para estilos de negociação conservadores, equilibrados e agressivos.
Pronto para integração
Estrutura preparada para o futuro, capaz de aceitar novos módulos neurais e camadas de estratégia externas.
Transparência
Monitoramento completo de sinais reais e registros detalhados para cada decisão — sem lógica oculta, apenas análise de máquina verificável e resultados de negociação transparentes.

O Aura Ultimate   foi projetado para um desempenho confiável e de longo prazo, impulsionado por algoritmos de rede neural.   Seu design inovador garante a ausência de estratégias arriscadas como martingale ou negociação em grade, tornando-o uma opção segura para negociação automatizada. 

Informações:

  • Pares de negociação em funcionamento  :   XAUUSD (OURO)
  • Prazo: H1
  • Depósito recomendado: US$ 500 ou mais
  • Depósito mínimo: $ 100 (negociação de alto risco)
  • Alavancagem mínima 1:20 
  • Funciona com qualquer corretor, embora seja recomendado um corretor ECN de spreads baixos

Características:

  • 2 estratégias independentes (A terceira estratégia será adicionada posteriormente)
  • Sem negociação de rede
  • Sem média
  • Nenhuma técnica perigosa de gestão de dinheiro
  • Stop loss e take profit rígidos para cada negociação
  • Resultados estáveis ​​com cotações de qualidade de 99,9%
  • Pouco sensível às condições do corretor
  • Fácil de instalar e usar
  • FTMO e empresa Prop pronta
  • Em conformidade com as regras FIFO 

 Observações importantes antes da compra:

  • Um  Stop Loss  é parte integrante da estratégia — ele indica uma gestão de risco normal, não um erro do sistema.

  • O desempenho deve ser avaliado ao longo de um mês de negociação inteiro ou mais  , em vez de alguns dias individuais.

  • Períodos sem  negociações abertas  também são normais.
    O sistema pode pausar intencionalmente se seu modelo detectar irregularidades ou estruturas de mercado instáveis.

  • Se você  já possui os consultores Aura Neuron ou Aura Black  , lembre-se de que algumas operações podem se sobrepor ao consultor Aura Ultimate, pois os consultores utilizam uma lógica parcialmente semelhante à do rompimento de máxima ou mínima do dia anterior.

Política de preços:

O número de cópias à venda será limitado, para manter a exclusividade do especialista! 

Aviso de Risco:   O desempenho passado não garante resultados futuros. Nenhum sistema de negociação está imune a perdas. Os backtests e o desempenho histórico são meramente ilustrativos. Utilize uma gestão de risco adequada e teste o EA em uma demonstração antes da implementação ao vivo.

Comentários 85
Maurice Prang
2375
Maurice Prang 2025.12.18 20:32 
 

Love it!!! Best Bot on the Market!

stanimirsergev159
42
stanimirsergev159 2025.12.17 08:18 
 

I’ve been extremely impressed with this gold algo bot. The strategy is clearly well thought out and built specifically for XAUUSD, which really shows in the performance. The backtest results are solid and realistic, and from my experience they genuinely reflect how the bot behaves in real market conditions — no over-optimized nonsense, just consistent logic. One of the biggest strengths of this bot is its money management. Risk is handled properly, drawdowns are controlled, and position sizing is smart and disciplined. It doesn’t overtrade or chase the market, which is exactly what you want from an automated system, especially when trading gold. On top of that, the owner is excellent to deal with. He responds very fast, gives clear and accurate answers, and is always helpful when it comes to setup, questions, or support. You can tell he knows the system inside out and genuinely cares about users getting the best results. Overall, this is a high-quality algo with a professional approach: realistic backtests, strong money management, reliable performance, and great support. Highly recommended for anyone serious about trading gold.

chalerm petcharat
138
chalerm petcharat 2025.12.17 05:33 
 

This Ea AU I have been using for about 1 month. Overall, the order has been placed, the direction is clear, quite accurate, there is dd. I chose to turn off the recovery and set the stop loss 63. Tested back several times. Initially gave 5 stars. Normally I don't give 5 stars easily to anyone. At this time, the price is on sale. Recommended.

Responder ao comentário