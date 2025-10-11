Aura Ultimate EA

Arquitetura

Conjunto neural avançado de camadas cruzadas que combina aprendizado profundo, reconhecimento de padrões e modelagem de matriz preditiva para precisão superior.



Mecanismo de estratégia

Sistema de três níveis — duas estratégias independentes operando simultaneamente, além de uma terceira estratégia de expansão em desenvolvimento.



Âmbito de mercado

Otimizado para ouro com expansão adaptável ao comportamento de mercado multi-regime — desde acumulação calma até fases de rompimento agressivas.



Controle de Riscos

Proteção de capital integrada: stop-loss fixos, dimensionamento inteligente de posições e acompanhamento dinâmico de lucros. Sem grades, sem médias.



Auto-otimização

Ciclo de aprendizado contínuo que ajusta os parâmetros internos da NN de acordo com a volatilidade, liquidez e atividade da sessão de negociação.



Velocidade de execução

Código ultraleve com processamento de sinal assíncrono — desempenho estável mesmo em ambientes VPS ou prop-firm.



Flexibilidade

Amplas opções de personalização para estilos de negociação conservadores, equilibrados e agressivos.



Pronto para integração

Estrutura preparada para o futuro, capaz de aceitar novos módulos neurais e camadas de estratégia externas.

