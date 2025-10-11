Aura Ultimate EA
- Versão: 1.40
- Atualizado: 5 dezembro 2025
- Ativações: 10
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira.
Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógica preditiva.
Ao comprar o consultor Aura Ultimate, você pode receber uma licença gratuita para o consultor Vortex, Oracle ou Aura Bitcoin Hash vinculada a dois números de conta de negociação.
Tecnologias Essenciais
-
Lógica Neural de Três Camadas — combina reconhecimento de momentum, mapeamento de volatilidade e filtragem adaptativa para antecipar mudanças de microtendências antes que elas apareçam no gráfico.
-
Sistema True-Multi-Strategy — inclui dois núcleos comprovados (tendência e rompimento), além de uma terceira estratégia em desenvolvimento .
-
Disciplina de Risco Rigorosa — sem grades, sem médias. Cada posição é protegida por um stop-loss definido e metas de lucro calculadas dinamicamente.
-
Filtros autoadaptáveis — o sistema se autoequilibra continuamente de acordo com a liquidez, a volatilidade e as condições da sessão de negociação.
-
Configuração Plug-and-Play — arquivos SET otimizados, entradas simples e compatibilidade total com contas ECN e prop-firm.
O que torna o Aura Ultimate único
Diferentemente de seus antecessores, o Aura Ultimate não é apenas uma versão refinada — é uma nova estrutura neural , redesenhada do zero para perceber o comportamento do mercado por meio do reconhecimento de padrões multicontexto .
|Foco principal
|Inteligência híbrida multicontexto projetada para reconhecer estruturas de tendência e contra tendência no XAUUSD.
| Arquitetura
|Conjunto neural avançado de camadas cruzadas que combina aprendizado profundo, reconhecimento de padrões e modelagem de matriz preditiva para precisão superior.
| Mecanismo de estratégia
|Sistema de três níveis — duas estratégias independentes operando simultaneamente, além de uma terceira estratégia de expansão em desenvolvimento.
| Âmbito de mercado
|Otimizado para ouro com expansão adaptável ao comportamento de mercado multi-regime — desde acumulação calma até fases de rompimento agressivas.
| Controle de Riscos
|Proteção de capital integrada: stop-loss fixos, dimensionamento inteligente de posições e acompanhamento dinâmico de lucros. Sem grades, sem médias.
| Auto-otimização
|Ciclo de aprendizado contínuo que ajusta os parâmetros internos da NN de acordo com a volatilidade, liquidez e atividade da sessão de negociação.
| Velocidade de execução
|Código ultraleve com processamento de sinal assíncrono — desempenho estável mesmo em ambientes VPS ou prop-firm.
| Flexibilidade
|Amplas opções de personalização para estilos de negociação conservadores, equilibrados e agressivos.
| Pronto para integração
|Estrutura preparada para o futuro, capaz de aceitar novos módulos neurais e camadas de estratégia externas.
| Transparência
|Monitoramento completo de sinais reais e registros detalhados para cada decisão — sem lógica oculta, apenas análise de máquina verificável e resultados de negociação transparentes.
O Aura Ultimate foi projetado para um desempenho confiável e de longo prazo, impulsionado por algoritmos de rede neural. Seu design inovador garante a ausência de estratégias arriscadas como martingale ou negociação em grade, tornando-o uma opção segura para negociação automatizada.
Informações:
- Pares de negociação em funcionamento : XAUUSD (OURO)
- Prazo: H1
- Depósito recomendado: US$ 500 ou mais
- Depósito mínimo: $ 100 (negociação de alto risco)
- Alavancagem mínima 1:20
- Funciona com qualquer corretor, embora seja recomendado um corretor ECN de spreads baixos
Características:
- 2 estratégias independentes (A terceira estratégia será adicionada posteriormente)
- Sem negociação de rede
- Sem média
- Nenhuma técnica perigosa de gestão de dinheiro
- Stop loss e take profit rígidos para cada negociação
- Resultados estáveis com cotações de qualidade de 99,9%
- Pouco sensível às condições do corretor
- Fácil de instalar e usar
- FTMO e empresa Prop pronta
- Em conformidade com as regras FIFO
Observações importantes antes da compra:
-
Um Stop Loss é parte integrante da estratégia — ele indica uma gestão de risco normal, não um erro do sistema.
-
O desempenho deve ser avaliado ao longo de um mês de negociação inteiro ou mais , em vez de alguns dias individuais.
-
Períodos sem negociações abertas também são normais.
O sistema pode pausar intencionalmente se seu modelo detectar irregularidades ou estruturas de mercado instáveis.
-
Se você já possui os consultores Aura Neuron ou Aura Black , lembre-se de que algumas operações podem se sobrepor ao consultor Aura Ultimate, pois os consultores utilizam uma lógica parcialmente semelhante à do rompimento de máxima ou mínima do dia anterior.
Política de preços:
O número de cópias à venda será limitado, para manter a exclusividade do especialista!
Aviso de Risco: O desempenho passado não garante resultados futuros. Nenhum sistema de negociação está imune a perdas. Os backtests e o desempenho histórico são meramente ilustrativos. Utilize uma gestão de risco adequada e teste o EA em uma demonstração antes da implementação ao vivo.
