ABS GoldGrid

Guia de configuração e uso: ABS Channel.
Monitoramento em tempo real: ABS Signal.
Arquivo de configuração do sinal ao vivo
Arquivo de configuração básica
O que é ABS EA?
ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1.
É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados.
Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar, totalmente automatizado e personalizável para se adequar a diferentes estilos de negociação.Características principais
Estratégia Martingale com configurações de segurança definidas pelo usuário
Gestão de lotes flexível: Lote fixo ou Lote automático
Limite de rebaixamento máximo para pausar a negociação no limite escolhido
Configuração simples: anexar ao gráfico, configurar ajustes e negociar
Símbolo: XAUUSD
Período gráfico: H1
Depósito mínimo: $300
Depósito recomendado: $1,000
Tipo de conta: ECN / Raw Spread
Alavancagem: 1:50 ou superior (recomendado 1:100+)
VPS: Recomendado para operação contínua
A negociação envolve risco significativo, e as perdas podem exceder seu investimento inicial.
As estratégias Martingale apresentam alto risco, e o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Use por sua própria conta e risco.
Para suporte ou perguntas, entre em contato com o vendedor através da seção de comentários ou mensagens privadas.
Works beautifully