ABS GoldGrid

O que é ABS EA?

ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1.
É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados.

Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar, totalmente automatizado e personalizável para se adequar a diferentes estilos de negociação.

Características principais

  • Estratégia Martingale com configurações de segurança definidas pelo usuário

  • Gestão de lotes flexível: Lote fixo ou Lote automático

  • Limite de rebaixamento máximo para pausar a negociação no limite escolhido

  • Configuração simples: anexar ao gráfico, configurar ajustes e negociar

Especificações técnicas

  • Símbolo: XAUUSD

  • Período gráfico: H1

  • Depósito mínimo: $300

  • Depósito recomendado: $1,000

  • Tipo de conta: ECN / Raw Spread

  • Alavancagem: 1:50 ou superior (recomendado 1:100+)

  • VPS: Recomendado para operação contínua

Isenção de responsabilidade

A negociação envolve risco significativo, e as perdas podem exceder seu investimento inicial.
As estratégias Martingale apresentam alto risco, e o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Use por sua própria conta e risco.

Para suporte ou perguntas, entre em contato com o vendedor através da seção de comentários ou mensagens privadas.

Forester82
34
Forester82 2025.12.25 10:47 
 

Works beautifully

small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.22 19:22 
 

good

fery379
118
fery379 2025.12.17 20:47 
 

Good one. I have had many grid eas. This is one of the better ones. Read developer guide carefully. My personal suggestion is you MUST use a stop loss; 5 to 10% Max DD.

Responder ao comentário