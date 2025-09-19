ABS GoldGrid

reço especial de

$109

(preço regular: $365)

.

.

Guia de configuração e usoMonitoramento em tempo real:

ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1.

É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados.

Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar, totalmente automatizado e personalizável para se adequar a diferentes estilos de negociação.

Estratégia Martingale com configurações de segurança definidas pelo usuário

Gestão de lotes flexível: Lote fixo ou Lote automático

Limite de rebaixamento máximo para pausar a negociação no limite escolhido

Configuração simples: anexar ao gráfico, configurar ajustes e negociar

Símbolo: XAUUSD

Período gráfico: H1

Depósito mínimo: $300

Depósito recomendado: $1,000

Tipo de conta: ECN / Raw Spread

Alavancagem: 1:50 ou superior (recomendado 1:100+)

VPS: Recomendado para operação contínua