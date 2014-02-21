Por que o mercado de MQL5 é o melhor lugar para vender estratégias de negociação e indicadores técnicos

Criamos o mercado de MQL5 para ajudar Expert Advisors e desenvolvedores de indicadores com a venda de seus produtos. Este serviço fornece desenvolvedores Expert Advisors, com o mercado já formado composto por milhares de clientes potenciais!









Os problemas de negociadores e desenvolvedores



Vamos imaginar um comerciante que decidiu comprar uma negociação automática. Como não existem sites populares dedicados a este assunto, o comerciante irá utilizar um mecanismo de busca na Internet e encontrar algum site pouco conhecido contendo grande quantidade de programas de qualidade questionável. E, provavelmente, não irá conter a aplicação que o comerciante realmente precisa.



Tal situação é igualmente difícil, tanto para os comerciantes que têm de percorrer uma grande quantidade de vários sites procurando o programa desejado quanto para desenvolvedores de aplicativos. Para ganhar alguma popularidade, estes últimos precisam promover seus sites por um longo tempo.



Além disso, ambas as partes estão preocupadas com a insegurança de vendas. Um comerciante transfere fundos para contas PayPal ou WebMoney e recebe o programa desejado a partir de um website ou através de um e-mail. Na verdade, o comerciante recebe algo oferecido sem que possa ser avaliado corretamente. No entanto, os desenvolvedores também estão desprotegidos, a medida em que um comprador pode publicar um código de programa na Internet. Portanto, todo o processo é bastante complicado, tanto para compradores e vendedores.

Quais questões o mercado MQL5 resolve?

Percebendo todos os inconvenientes mencionados, decidimos criar o serviço, o que os elimina.

O mercado MQL5 é um local unificado para a venda de negociação automática. Os comerciantes já não têm de examinar dezenas de sites à procura de aplicações comerciais e desperdiçarem seu tempo. Os desenvolvedores, por sua vez, têm a confiança de que os comerciantes vão encontrar a sua aplicação no mercado de MQL5. Os riscos são reduzidos, enquanto as vendas sobem.

Outra vantagem importante do mercado da MQL5 é uma forte integração com a plataforma de negociação de MetaTrader 5. Um Expert Advisor pode ser comprado e lançado desde o terminal de negociação. Os comerciantes não têm sequer que procurar um site onde as negociações automáticas são publicadas. Nossa solução minimiza a distância entre um comprador e um vendedor e acelera o processo de vendas.

Além disso, temos assegurado a segurança de todo o processo para a conveniência de ambas as partes. Ao comprar um programa, os fundos do comprador são transferidos para a conta do desenvolvedor e o comprador pode baixar e ativar o aplicativo várias vezes. Tal arranjo não deixa lugar para as variadas violações e fraudes.

Por outro lado, os desenvolvedores de aplicativos também são protegidos, à medida que nenhum terceiro pode obter o seu produto. Cada aplicação é criptografada dependendo dos parâmetros de hardware do comprador. Além de seus próprios PCs, os compradores serão capazes de ativar um Expert Advisor em mais dois. O código não pode ser iniciado em qualquer lugar depois. Em caso de desacordo, a nossa empresa pode atuar como um árbitro para resolver o problema.

A vantagem adicional é o suporte de vários sistemas de pagamento bem conhecidos, incluindo cartões de crédito. Isto foi conseguido através da integração do MQL5.com com uma solução de e-commerce Gate2Shop.. Seus clientes podem depositar as suas contas MQL5.com de qualquer forma conveniente. Depois de vender um aplicativo, você será capaz de retirar os fundos para a sua conta PayPal ou WebMoney.

Ao integrar o mercado MQL5 à plataforma de negociação, somos capazes de fornecer uma opção adicional aos clientes. Trabalhando com nossa loja, você pode baixar e testar um programa de aplicação de suas próprias condições. O Expert Advisor baixado só vai funcionar em um PC definido e só no verificador de estratégias permitindo avaliar os parâmetros de aplicação antecipadamente. Em outras palavras, isso impede os comerciantes comprem algo oferecido sem que possa ser avaliado corretamente e também estimula as vendas.

Preparamos também um bônus para desenvolvedores - sistema de entrega de atualizações de aplicações de negócio. Depois de ter corrigido um erro no seu Expert Advisor, você pode ter certeza que os comerciantes vão obter a nova versão da sua aplicação. Você não tem que telefonar ou enviar e-mail a eles pedindo para atualizar o programa. Centenas de milhares dos seus clientes serão capazes de atualizá-lo por conta própria!

O serviço de mercado MQL5 permite evitar a maioria dos problemas comuns ao vender Expert Advisors e indicadores. O lema do serviço é "Nada deve impedir os programadores do desenvolvimento e clientes da compra". Com o mercado MQL5, os desenvolvedores e os compradores são protegidos ao máximo, pois eles têm todas as informações necessárias sobre o outro, e todas as transações são realizadas o mais rápido possível.

Nota: O uso do mercado MQL5 é absolutamente livre, mas a nossa empresa cobra 20% de cada venda.

Mas isso não é tudo. A característica mais importante do serviço é o próprio mercado. Sendo integrado na plataforma de negociação MetaTrader 5, ele automaticamente dá aos desenvolvedores um acesso direto ao maior número possível de clientes. Falando em suma, os desenvolvedores, entre outras coisas, tem acesso ao mercado já formado e o caminho mais curto para seus clientes.

Se você quiser vender seus programas no mercado MQL5, você deve saber apenas uma coisa - como desenvolvê-los. Nós já resolvemos todas as outras questões!









Nós recomendamos os seguintes artigos referentes ao serviço de Mercado: