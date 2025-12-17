Correção robô trader MQL5 Experts

Termos de Referência

Eu tenho um robô de negociação onde preciso de ajuda em algumas correções, corrigir Dashboard, melhorar logs para depuração, corrigir a identificação automática dos ativos, fazer integração com o calendário econômico nativo do MQL5. Verificar o código completo para ter certeza que todas as funções estão sendo chamadas corretamente e executando de forma correta.