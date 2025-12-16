EA e VPS
Saboya: Adquiri um robô e assinei a VPS do MQL. Quando configurei migrei para a VPS. Como saber se o robô está na VPS realmente? Basta migrar a EA e já está configurado ou preciso fazer mais alguma coisa? Grata Fátima
Veja essas informações em https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/virtual_hosting/virtual_hosting_terminal.
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Adquiri um robô e assinei a VPS do MQL. Quando configurei migrei para a VPS. Como saber se o robô está na VPS realmente? Basta migrar a EA e já está configurado ou preciso fazer mais alguma coisa?
Grata
Fátima