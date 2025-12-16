EA e VPS

Adquiri um robô e assinei a VPS do MQL. Quando configurei migrei para a VPS. Como saber se o robô está na VPS realmente? Basta migrar a EA e já está configurado ou preciso fazer mais alguma coisa?

Grata

Fátima

 
