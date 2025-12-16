Indicadores: Three Screen Elder Arrows

Novo comentário
 

Three Screen Elder Arrows:

Um indicador na forma de setas com base no sistema de negociação de Elder.

O indicador se baseia no sistema de negociação "Três Telas de Elder": temos três períodos de tempo (Janelas) 1 - o mais alto, 2 - o médio, 3 - o menor ou o atual. Para evitar erros, não é recomendado mudar suas posições. O algoritmo é baseado em um princípio muito simples: se MA cresce nos prazos especificados (janelas) - compre, se cai - venda.

Figura 1. O indicador

Autor: sigma7i

 
O indicador não está carregando!
 
não funciona no MT5
 
Esta com erro na hora de compilar. ! 10 erros ! 
 
Herbert Informática #:
Esta com erro na hora de compilar. ! 10 erros ! 

Boa noite!


Esse aqui da área russa não dá erro de compilação, caso queira dar uma olhada...

Three Screen Elder Arrows
Three Screen Elder Arrows
  • www.mql5.com
Индикатор в виде стрелочек на основе торговой системы Элдера.
 
O indicador não emite nenhum sinal. Para que serve esse engano?
 
Não pode ser compilado, com vários erros.
 
R3forex #:
Não é possível compilar, há muitos erros.



Tudo funciona.

Isso é para MT5
 
R3forex #:
Não é possível compilar, há muitos erros.
Não é verdade.
Novo comentário