Indicadores: Three Screen Elder Arrows
O indicador não está carregando!
não funciona no MT5
Esta com erro na hora de compilar. ! 10 erros !
Herbert Informática #:
Esta com erro na hora de compilar. ! 10 erros !
Esta com erro na hora de compilar. ! 10 erros !
Boa noite!
Esse aqui da área russa não dá erro de compilação, caso queira dar uma olhada...
Three Screen Elder Arrows
- www.mql5.com
Индикатор в виде стрелочек на основе торговой системы Элдера.
O indicador não emite nenhum sinal. Para que serve esse engano?
Não pode ser compilado, com vários erros.
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Three Screen Elder Arrows:
Um indicador na forma de setas com base no sistema de negociação de Elder.
O indicador se baseia no sistema de negociação "Três Telas de Elder": temos três períodos de tempo (Janelas) 1 - o mais alto, 2 - o médio, 3 - o menor ou o atual. Para evitar erros, não é recomendado mudar suas posições. O algoritmo é baseado em um princípio muito simples: se MA cresce nos prazos especificados (janelas) - compre, se cai - venda.
Autor: sigma7i