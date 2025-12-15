Discussão do artigo "Integração de APIs de Corretoras com Expert Advisors usando MQL5 e Python"
The ShellExecuteW function from the shell32.dll library is used to run external applications like a Python script
Estou perdendo alguma coisa? AFAIK, o MT5 permite a execução de scripts Python diretamente do Navigator, diretamente nos gráficos regulares.
É verdade que você pode iniciar um script Python a partir do terminal por meio do Navigator, mas não é verdade que eles operam "no gráfico". Eles são executados externamente e podem usar a API Python, mas não interagem diretamente de forma alguma com o gráfico ou qualquer outro componente visual do terminal MetaTrader 5.
Concordo com você, prezado senhor.
No entanto, por que você precisa da interface "Python" para lidar com a API da corretora?
Caso uma corretora não ofereça o MetaTrader 5, você poderá usar o MQL5 para se comunicar diretamente com a API da corretora. Não há necessidade de usar a interface Python.
A MQL5 tem até mesmo soquetes de rede e pode facilmente implementar soquetes da Web. Você também pode implementar facilmente a chamada de APIs REST. E, se necessário, também pode fazer uso de chamadas de DLL.
Sem mencionar que a MQL5 é muito mais rápida do que o Python. Em essência, não há necessidade de usar Python para acessar a API.
Sim, senhor. Agradeço por você destacar abordagens diretas e eficazes - obrigado por isso!
Embora eu não enfatize necessariamente o Python como uma necessidade urgente, acredito que tudo se resume a explorar como essas linguagens podem colaborar no assunto.
Em algum momento, a necessidade de integração pode surgir naturalmente
Olá a todos,
Preciso fazer transações RISE/FALL no DERIV por meio de MQL5 com conexão websocket....
Encontrei este https://www.mql5.com/pt/articles/10275 para recuperar os ticks do histórico, mas NÃO para fazer o CALL/PUT (colocação de ordem)
Alguém pode me ajudar com isso?
Obrigado e cumprimentos,
Herman
Novo artigo Integração de APIs de Corretoras com Expert Advisors usando MQL5 e Python foi publicado:
Hoje, exploraremos como estabelecer uma conexão perfeita entre nossos Expert Advisors do MetaTrader 5 e corretoras externas usando integração via API. O objetivo principal é resolver o desafio de fundos insuficientes nas contas de negociação, permitindo recargas automatizadas quando os saldos caírem abaixo de um limite definido. Essa abordagem trata de forma eficaz questões críticas de gerenciamento de fundos, aumentando tanto a eficiência quanto a segurança das operações de negociação.
Normalmente, seguimos a rotina de fazer login no portal da conta da corretora para executar várias transações e operações. Embora essa seja a abordagem tradicional, existe um recurso poderoso chamado API (Application Programming Interface) que nos permite fazer muito mais e otimizar nossa abordagem. Para alguns de vocês, este pode ser um termo familiar. No entanto, para outros, irei dividi-lo em seções fáceis de entender para garantir que todos estejam na mesma página:
Autor: Clemence Benjamin