Foi vendido como um robô profissional, de alto valor.

Realizava operações automáticas com Stop Loss e Take Profit bem definidos.

Olá! Estou tentando localizar o programador de um robô trader para MetaTrader 5 que foi vendido durante a pandemia.

Esse robô operava apenas pares de moedas (Forex), como EURUSD, GBPUSD, USDJPY e outros — não operava ouro.

Algumas características importantes do robô:

Tinha manutenções bimestrais pagas , feitas diretamente pelo desenvolvedor.

Era conhecido por entregar resultados médios entre 15% e 20% ao mês , segundo quem utilizava.

Algumas pessoas que compraram são de Pernambuco, incluindo alguém da região de Gravatá – PE.

Se você conhece esse programador, já trabalhou com ele, sabe quem é, ou pode fornecer algum contato ou informação legítima sobre o desenvolvedor desse robô, peço que me avise.



