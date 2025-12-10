FreelanceSeções

Olá! Estou tentando localizar o programador de um robô trader para MetaTrader 5 que foi vendido durante a pandemia.

Esse robô operava apenas pares de moedas (Forex), como EURUSD, GBPUSD, USDJPY e outros — não operava ouro.

Algumas características importantes do robô:

  • Foi vendido como um robô profissional, de alto valor.

  • Realizava operações automáticas com Stop Loss e Take Profit bem definidos.

