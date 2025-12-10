Termos de Referência
Olá! Estou tentando localizar o programador de um robô trader para MetaTrader 5 que foi vendido durante a pandemia.
Esse robô operava apenas pares de moedas (Forex), como EURUSD, GBPUSD, USDJPY e outros — não operava ouro.
Algumas características importantes do robô:
Foi vendido como um robô profissional, de alto valor.
Realizava operações automáticas com Stop Loss e Take Profit bem definidos.
Tinha manutenções bimestrais pagas, feitas diretamente pelo desenvolvedor.
Era conhecido por entregar resultados médios entre 15% e 20% ao mês, segundo quem utilizava.
Algumas pessoas que compraram são de Pernambuco, incluindo alguém da região de Gravatá – PE.
Se você conhece esse programador, já trabalhou com ele, sabe quem é, ou pode fornecer algum contato ou informação legítima sobre o desenvolvedor desse robô, peço que me avise.
