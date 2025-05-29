AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração



IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração:



Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT

Por que o bot não negocia todos os dias

Como Configurar o Bot AOT

Guia de instalação passo a passo

Set files



AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por análise de sentimento de IA e algoritmos de Otimização Adaptativa . Desenvolvido ao longo de múltiplos anos de refinamento, este sistema totalmente automatizado negocia 16 pares de moedas a partir de um único gráfico AUDCAD M15 usando gestão de risco.

Tecnologia Alimentada por IA

Ao contrário dos EAs convencionais que usam indicadores estáticos, o AOT emprega filtragem de sentimento de IA em tempo real através da integração da Claude API. Esta abordagem de nova geração analisa padrões de mercado multidimensionais, oferecendo timing de entrada superior e controle adaptativo de redução. O sistema opera 24/5 sem métodos perigosos como grades excessivas ou estratégias martingale.

O sistema proprietário Smart Loss Reduction (SLR) monitora continuamente as posições, ajustando automaticamente os stop loss durante reversões de mercado. A versão 2.2 introduz controle aprimorado de pausa de sinal de entrada e gestão aprimorada de distância de recuperação, otimizando o desempenho em condições de mercado variáveis.

Especificações de Negociação

Pares negociados: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...

Símbolo para anexar: AUDCAD M15 (controla todos os pares)

Portfólio: 16 pares de moedas principais e cruzadas

Depósito mínimo: $100 (Recomendado: $300+)

Tipo de conta: ECN/Raw Spread

Alavancagem: 1:30 mínimo





Pronto para Prop Firms

Totalmente otimizado para desafios de prop firms com conformidade FIFO, gestão controlada de redução.

Recursos e Configuração

Análise de sentimento de IA (ativação opcional)

Smart Loss Reduction com limiares adaptativos

Pausa de sinal de entrada (0-10 velas)

Controle de distância de recuperação (auto/manual)

Operação independente por símbolo

Conveniência de um único gráfico





Instalação e Suporte

Configuração simples: Certifique-se de que todos os 16 pares estão no Market Watch, anexe ao AUDCAD M15, configure o risco, habilite a negociação automática. Suporte do desenvolvedor via mensagens MQL5 com tempo de resposta de 24 horas.

O Pacote Inclui

AOT MT5 Expert Advisor, manual de usuário abrangente, modelos de configuração otimizados, atualizações vitalícias, suporte direto do desenvolvedor.

Cópias limitadas disponíveis para manter a eficácia da estratégia. O preço aumenta a cada marco de vendas.

Aviso de Risco: A negociação envolve risco substancial. O desempenho passado não garante resultados futuros. Teste em demo antes da negociação ao vivo.