AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração

IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração:

Recurso
Descrição
Compreensão da Frequência de Negociação do AOT
 Por que o bot não negocia todos os dias
Como Configurar o Bot AOT
 Guia de instalação passo a passo
Set files

AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por análise de sentimento de IA e algoritmos de Otimização Adaptativa. Desenvolvido ao longo de múltiplos anos de refinamento, este sistema totalmente automatizado negocia 16 pares de moedas a partir de um único gráfico AUDCAD M15 usando gestão de risco.

Tecnologia Alimentada por IA

Ao contrário dos EAs convencionais que usam indicadores estáticos, o AOT emprega filtragem de sentimento de IA em tempo real através da integração da Claude API. Esta abordagem de nova geração analisa padrões de mercado multidimensionais, oferecendo timing de entrada superior e controle adaptativo de redução. O sistema opera 24/5 sem métodos perigosos como grades excessivas ou estratégias martingale.

O sistema proprietário Smart Loss Reduction (SLR) monitora continuamente as posições, ajustando automaticamente os stop loss durante reversões de mercado. A versão 2.2 introduz controle aprimorado de pausa de sinal de entrada e gestão aprimorada de distância de recuperação, otimizando o desempenho em condições de mercado variáveis.

Especificações de Negociação

Pares negociados: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...

Símbolo para anexar: AUDCAD M15 (controla todos os pares)
Portfólio: 16 pares de moedas principais e cruzadas
Depósito mínimo: $100 (Recomendado: $300+)
Tipo de conta: ECN/Raw Spread
Alavancagem: 1:30 mínimo

Pronto para Prop Firms

Totalmente otimizado para desafios de prop firms com conformidade FIFO, gestão controlada de redução.

Recursos e Configuração

Análise de sentimento de IA (ativação opcional)
Smart Loss Reduction com limiares adaptativos
Pausa de sinal de entrada (0-10 velas)
Controle de distância de recuperação (auto/manual)
Operação independente por símbolo
Conveniência de um único gráfico

Instalação e Suporte

Configuração simples: Certifique-se de que todos os 16 pares estão no Market Watch, anexe ao AUDCAD M15, configure o risco, habilite a negociação automática. Suporte do desenvolvedor via mensagens MQL5 com tempo de resposta de 24 horas.

O Pacote Inclui

AOT MT5 Expert Advisor, manual de usuário abrangente, modelos de configuração otimizados, atualizações vitalícias, suporte direto do desenvolvedor.

Cópias limitadas disponíveis para manter a eficácia da estratégia. O preço aumenta a cada marco de vendas.

Aviso de Risco: A negociação envolve risco substancial. O desempenho passado não garante resultados futuros. Teste em demo antes da negociação ao vivo.

Comentários 56
AHT TAR
406
AHT TAR 2025.12.26 07:28 
 

The Best EA I'm Used Thank you Mr.' Thi Ngoc Tram Le

SEAN
191
SEAN 2025.12.18 20:10 
 

I've had a great experience with this bot over the last three weeks. It’s only taken 5 trades, but every single one was a win, and the last one paid for the bot itself! It’s a quiet, steady performer that doesn’t require constant monitoring. Mr. Le is a gentleman and was very patient in helping me get started. A trustworthy developer I'll definitely be back to support.

Violette
428
Violette 2025.12.18 10:35 
 

I use it since 19th November and here are the stats: 14 trades, 100% profit, 9.42% gain. Very satisfied ! Sometimes it doesn't trade during few days but i'm patient :) Also, the seller is very friendly and answers very fast ! Thank you for this nice bot :)

Rajbanul Haque
39
Rajbanul Haque 2025.12.27 00:41 
 

Honest Opinion, Sorry to say this. After observing few weeks, It does not make sense to run that only open handfull trades and huge drawdowns too. I should not have gone through cheap EA.

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.27 00:57
Thanks so much for your feedback!
-
My point is: you’re still new to the bot. It’s December, and right now only the Gold market is moving strongly 😂💪
We all know every trader has different risk tolerance, different trading styles, and no single strategy or bot can fit everyone perfectly.
-
It’s a good idea to attach the bot to a demo account and let it run for a few months. Also, try some backtests when you have time — that way you’ll build a more realistic and objective expectation.
That said, I truly appreciate you joining us. Hopefully we’ll reconnect in the future. Wishing you strong growth ahead.
AHT TAR
406
AHT TAR 2025.12.26 07:28 
 

The Best EA I'm Used Thank you Mr.' Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.26 09:09
Thank you so much for your kind words and support! We really appreciate it and are glad you’re having a good experience with AOT. 🙏
JadeBernard
26
JadeBernard 2025.12.24 15:42 
 

I am leaving this review to warn other buyers about misleading marketing, not about the EA’s technical performance - which I haven't had enough time to test it properly so far. When I purchased this EA, the main product image clearly presented it as a $1999 product discounted to $189. This created a strong sense of urgency and gave the impression that I was buying a premium, high-value Expert Advisor at a massive discount. After purchasing and researching further, I discovered that: This EA has never actually been sold at $1999 The real and only price has always been around $189 The “discount” appears to be purely marketing and manipulative, not a real price reduction Had the product been honestly presented as a $189 EA, I would have evaluated it very differently and likely would not have rushed into the purchase. I believe this kind of pricing presentation is misleading and unfair to customers, and buyers should be aware of this tactic before purchasing. I recommend that future buyers look carefully beyond the promotional images and evaluate the product strictly on real value, not claimed discounts.

EDIT: So why do you deceive people as it being a $1999 product?

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.24 16:14
Thank you sincerely for your thoughtful review 🫡.
To clarify, AOT has been offered at $189 to ensure accessibility for more traders. It has not been sold at $1,999 We wish you continued success in the year ahead and a joyful, Merry Christmas.
SEAN
191
SEAN 2025.12.18 20:10 
 

I've had a great experience with this bot over the last three weeks. It’s only taken 5 trades, but every single one was a win, and the last one paid for the bot itself! It’s a quiet, steady performer that doesn’t require constant monitoring. Mr. Le is a gentleman and was very patient in helping me get started. A trustworthy developer I'll definitely be back to support.

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.19 02:32
Thank you very much for your thoughtful review and support.
We’re glad to hear the EA is performing steadily and that your experience has been positive. Your trust truly means a lot to us.
Zen3.14
19
Zen3.14 2025.12.18 15:48 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.19 02:20
Hi! I reached out to you in a private message — please check it.
Violette
428
Violette 2025.12.18 10:35 
 

I use it since 19th November and here are the stats: 14 trades, 100% profit, 9.42% gain. Very satisfied ! Sometimes it doesn't trade during few days but i'm patient :) Also, the seller is very friendly and answers very fast ! Thank you for this nice bot :)

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 10:52
Thank you very much for your detailed feedback and support.
We’re glad to hear you’re satisfied with the performance and understand the EA’s trading rhythm. Your patience and trust are truly appreciated.
fery379
118
fery379 2025.12.17 20:41 
 

TOP EA. very good with entries and position management. Developer is competent and helpful. I feel safe with this ea. 3% profit in less than two weeks which is good enough for me. good price too. just be patient with it. Also, backtest results are real and accurate similar to live signal.

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 09:52
Thank you very much for the great feedback.
We’re glad to hear the EA is working as expected and that you’re comfortable with the risk and performance. We really appreciate your trust and support.
Hassetheone
26
Hassetheone 2025.12.17 16:54 
 

Very happy with this EA so far! If there is anything you are wondering about, you always get a quick response from Thi Ngoc Tram Le which is appreciated. Keep up the good work!

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.18 09:51
We’re happy to know you’re satisfied so far, and we’ll continue doing our best to provide stable performance and timely support.
Damien_Baroi
22
Damien_Baroi 2025.12.15 15:32 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.15 15:38
Hi! I reached out to you in a private message — please check it.
Moreno Dainese
1577
Moreno Dainese 2025.12.15 11:54 
 

Excellent seller, excellent support, and from what I can see, excellent results. Recommended, very favorable price. Congratulations to the author.

Ottimo venditore, ottimo supporto, e da quello che vedo, ottimi risultati. consigliato, prezzo molto favorevole. complimenti all'autore.

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.15 12:02
Thank you very much for your kind review and support.
Your feedback motivates us to keep improving AOT.
Thank you for supporting AOT!
natalja1
19
natalja1 2025.12.14 12:13 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.14 12:14
Hi! I just sent you a message to assist you.
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.10 22:59 
 

Well, I can say that it's the best trading robot so far, in my opinion. Well done, author!

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.10 23:49
Thank you so much for your kind review — really appreciate it!
We’re glad the EA is working well for you.
Dany Steyaert
1005
Dany Steyaert 2025.12.09 08:46 
 

This EA is for the patient ones, but since I'm already trading with EA's since years, the patience is with me. Seeing the first results it's looking good and already in profit. Only been running it for a week now, so things can change, but until now, no complaints. Support is also very professional and friendly.

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.09 09:47
Hi there!
Thank you so much for your kind words and for taking the time to leave a review — we truly appreciate it. AOT is indeed designed for patient traders, and you’re using it exactly the right way 👍 If you ever need anything or want help, feel free to reach out.
Thank you for supporting AOT!
dimitrovhristiyan Belagio
56
dimitrovhristiyan Belagio 2025.12.08 13:28 
 

I was impressed by the positive reviews and by the low price but it turns out this EA is complete trash. I guess that if you want something cheap... you will get something cheap. I would not recommend this to anyone.

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 13:45
Hi Belagio!
Thank you for supporting the product, and I’m sorry to hear about your experience with the bot. It’s either a good bot or trash—time will tell through live signal accounts.
AOT is affordable, but it’s not for everyone. It requires patience and strong risk management skills. It’s not a golden ticket. 😊🙏 Wish you all the best on your trading journey. PS: You contacted us on December 5th (Friday) asking for the installation setup, and the market was closed during the weekend.
We replied immediately with the full instructions, but there has been no message from you since then. Today is the first market day after your purchase, and we were still waiting for your reply so we could help you finish the setup. We are always happy to assist every user step-by-step, but in this case we have not received any follow-up message from you before this review.
Abram Nkune
26
Abram Nkune 2025.12.07 20:03 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 00:36
Hi! I just sent you a message to assist you.
Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 15:40 
 

Great bot with real AI integration. Also great risk management options. I used it for a while now on my live accounts and it generates profit. I really like its strategy and use of AI. Highly recommended!

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.08 00:35
Thank you so much for your wonderful review! We truly appreciate your support
If you ever need help or have any questions, feel free to reach out anytime.
Thank you for supporting AOT!
KARMIC
94
KARMIC 2025.12.04 15:23 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.04 15:28
Thank you so much for your kind feedback! We truly appreciate your support, and we’re very happy to hear the EA is performing well for you.
If you ever need help or have any questions, feel free to message us anytime.
Thank you for supporting AOT!
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.01 02:05 
 

Highly recommend! Le always emphasizes on risk management! Respect that and this EA works wonders! Also, LE is very helpful and will respond promptly to your concerns!

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.12.01 02:09
Thank you so much for your kind words! We really appreciate your support and we’re glad to hear the EA is working well for you.
If you ever need help, feel free to message us anytime.
Thank you for supporting AOT!
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.11.30 12:06 
 

I bought AOT at the end of October. Since the beginning of November, the EA has been running very successfully on one of my ICM accounts. I'll post the results in the comments. I'm using it without AI, but that remains an option for my decisions. It's a very sophisticated system. I'm very impressed and give it 5 stars in all categories. I'm looking forward to everything else with this excellent EA. Happy trading, Markus

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.11.30 12:16
Thank you so much for your detailed feedback, Markus. We’re glad to hear that AOT is running smoothly on your IC Markets account.
If you need help or have any questions, feel free to message us.
Miran Akram
23
Miran Akram 2025.11.29 20:43 
 

The bot on my side has not been working for three days. I already have a VPS. Please double-check why the bot is not opening any orders for EURUSD and GBPUSD. I bought it three days ago.

Thi Ngoc Tram Le
13632
Resposta do desenvolvedor Thi Ngoc Tram Le 2025.11.30 00:55
Hi Miran Akram, thank you for your feedback. I've checked our live signal - the last entry signal was Nov 26th. If you installed after that date, the bot is working correctly but waiting for the next optimal entry. AOT is designed to be selective - this protects your capital during unfavorable conditions. I've sent you a private message with setup verification steps.
I'm confident once you see the next trade cycle, you'll appreciate this approach. Please update your review after running it through a full market cycle. 🙏
123
Responder ao comentário