Aot
- Experts
- Thi Ngoc Tram Le
- Versão: 2.3
- Atualizado: 2 novembro 2025
- Ativações: 20
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração
Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] | [Satellite Signal] | AOT Official Channel
IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração:
Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files
AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por análise de sentimento de IA e algoritmos de Otimização Adaptativa. Desenvolvido ao longo de múltiplos anos de refinamento, este sistema totalmente automatizado negocia 16 pares de moedas a partir de um único gráfico AUDCAD M15 usando gestão de risco.
Tecnologia Alimentada por IA
Ao contrário dos EAs convencionais que usam indicadores estáticos, o AOT emprega filtragem de sentimento de IA em tempo real através da integração da Claude API. Esta abordagem de nova geração analisa padrões de mercado multidimensionais, oferecendo timing de entrada superior e controle adaptativo de redução. O sistema opera 24/5 sem métodos perigosos como grades excessivas ou estratégias martingale.
O sistema proprietário Smart Loss Reduction (SLR) monitora continuamente as posições, ajustando automaticamente os stop loss durante reversões de mercado. A versão 2.2 introduz controle aprimorado de pausa de sinal de entrada e gestão aprimorada de distância de recuperação, otimizando o desempenho em condições de mercado variáveis.
Especificações de Negociação
Pares negociados: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD...
Símbolo para anexar: AUDCAD M15 (controla todos os pares)
Portfólio: 16 pares de moedas principais e cruzadas
Depósito mínimo: $100 (Recomendado: $300+)
Tipo de conta: ECN/Raw Spread
Alavancagem: 1:30 mínimo
Pronto para Prop Firms
Totalmente otimizado para desafios de prop firms com conformidade FIFO, gestão controlada de redução.
Recursos e Configuração
Análise de sentimento de IA (ativação opcional)
Smart Loss Reduction com limiares adaptativos
Pausa de sinal de entrada (0-10 velas)
Controle de distância de recuperação (auto/manual)
Operação independente por símbolo
Conveniência de um único gráfico
Instalação e Suporte
Configuração simples: Certifique-se de que todos os 16 pares estão no Market Watch, anexe ao AUDCAD M15, configure o risco, habilite a negociação automática. Suporte do desenvolvedor via mensagens MQL5 com tempo de resposta de 24 horas.
O Pacote Inclui
AOT MT5 Expert Advisor, manual de usuário abrangente, modelos de configuração otimizados, atualizações vitalícias, suporte direto do desenvolvedor.
Cópias limitadas disponíveis para manter a eficácia da estratégia. O preço aumenta a cada marco de vendas.
Aviso de Risco: A negociação envolve risco substancial. O desempenho passado não garante resultados futuros. Teste em demo antes da negociação ao vivo.
The Best EA I'm Used Thank you Mr.' Thi Ngoc Tram Le