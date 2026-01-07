산업생산지수 y/y, n.s.a. 보고된 달의 생산량 변화율을 전년도 같은 달에 비교하여 반영합니다. 지표 계산에는 광공업과 관련된 변수, 전기, 수도 및 가스 생산, 최종 사용자에 대한 전달 및 분배, 건설량, 가공 산업의 생산량 등이 포함됩니다. 지표 데이터는 계절적으로 조정되지 않습니다. 그 지표의 성장은 멕시코 페소 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

"멕시코 산업 생산 n.s.a. y/y (Mexico Industrial Production n.s.a. y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.