상반기 CPI m/m은 기준 기간(2018년 7월 상반기)과 비교하여 보고된 기간의 소비재 및 서비스 바구니에 대한 평균 가격 변동을 보여줍니다. 이 바스켓은 멕시코의 대표적인 가구이며 멕시코의 총 소비를 반영합니다. 지수 성장은 멕시코 페소 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

"멕시코 상반기 CPI m/m (Mexico First Half-Month CPI m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.