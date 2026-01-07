멕시코 은행 금리 결정 (Bank of Mexico Interest Rate Decision)
국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
분야:
통화
|중간
|7.00%
|
7.25%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
7.00%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
멕시코 은행의 금리 결정은 일년에 8번 통화 정책 회의에서 내려집니다. 금리 결정은 멕시코의 가장 중요한 경제 사건 중 하나입니다. 금리가 상승하면 멕시코 페소 시세가 상승하고 금리가 하락하면 MXN이 하락합니다.
마지막 값:
실제 자료
"멕시코 은행 금리 결정 (Bank of Mexico Interest Rate Decision)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
7.00%
7.25%
7.25%
7.50%
7.50%
7.75%
7.75%
8.00%
8.00%
8.50%
8.50%
9.00%
9.00%
9.50%
9.50%
10.00%
10.00%
10.25%
10.25%
10.50%
10.50%
10.75%
10.75%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.00%
11.00%
10.50%
10.50%
10.00%
10.00%
9.25%
9.25%
8.50%
8.50%
7.75%
7.75%
7.00%
7.00%
6.50%
6.50%
6.00%
6.00%
5.50%
5.50%
5.00%
5.00%
4.75%
4.75%
4.50%
4.50%
4.25%
4.25%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.50%
4.50%
5.00%
5.00%
5.50%
5.50%
6.00%
6.00%
6.50%
6.50%
7.00%
7.00%
7.25%
7.25%
7.50%
