캘린더섹션

경제 달력

국가

멕시코 무역 수지 (Mexico Trade Balance)

국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
소스:
국립통계지리연구소(INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
분야:
무역
낮음 N/D
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

무역수지는 특정 기간 동안 멕시코 내에서 상품 및 용역에 관해 수출 및 수입되는 모든 것 사이의 차이를 반영하는 경제 지표입니다. 수지 값이 플러스이면 무역 흑자를 나타내고, 마이너스이면 무역 적자를 나타냅니다. 판독값이 예상보다 높으면 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"멕시코 무역 수지 (Mexico Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
10월 2025
N/D
$​-0.137 B
$​-0.831 B
9월 2025
$​-0.831 B
$​0.382 B
8월 2025
$​0.609 B
$​0.244 B
$​0.296 B
7월 2025
$​0.296 B
$​0.523 B
$​0.595 B
6월 2025
$​0.595 B
$​-0.278 B
$​-0.059 B
5월 2025
$​-0.059 B
$​-0.068 B
$​0.083 B
4월 2025
$​0.083 B
$​1.093 B
$​1.035 B
3월 2025
$​1.035 B
$​0.101 B
$​1.269 B
2월 2025
$​1.269 B
$​-0.357 B
$​-0.423 B
1월 2025
$​-0.423 B
$​-1.439 B
$​-0.684 B
12월 2024
$​-0.684 B
$​1.071 B
$​-0.775 B
11월 2024
$​-0.775 B
$​0.992 B
$​0.463 B
10월 2024
$​0.463 B
$​-0.388 B
$​-0.168 B
9월 2024
$​-0.168 B
$​-0.346 B
$​-2.565 B
8월 2024
$​-2.565 B
$​-0.128 B
$​1.168 B
7월 2024
$​1.168 B
$​-0.039 B
$​-1.944 B
6월 2024
$​-1.944 B
$​-0.804 B
$​0.971 B
5월 2024
$​0.971 B
$​-2.108 B
$​-2.578 B
4월 2024
$​-2.578 B
$​-0.123 B
$​-1.583 B
3월 2024
$​-1.583 B
$​-1.750 B
2월 2024
$​-1.610 B
$​-0.291 B
1월 2024
$​-0.302 B
$​1.659 B
12월 2023
$​1.856 B
$​0.071 B
11월 2023
$​0.030 B
$​0.242 B
10월 2023
$​0.314 B
$​-0.638 B
9월 2023
$​-0.822 B
$​-0.139 B
8월 2023
$​-0.131 B
$​-0.446 B
$​0.532 B
7월 2023
$​0.532 B
$​-0.961 B
$​-1.424 B
6월 2023
$​-1.424 B
$​-1.727 B
$​-0.489 B
5월 2023
$​-0.489 B
$​-1.475 B
$​-2.965 B
4월 2023
$​-2.965 B
$​-1.728 B
$​0.081 B
3월 2023
$​0.081 B
$​-1.809 B
$​-3.537 B
2월 2023
$​-3.537 B
$​-0.898 B
$​0.032 B
1월 2023
$​0.032 B
$​-0.587 B
$​-1.828 B
12월 2022
$​-1.828 B
$​-0.160 B
$​0.666 B
11월 2022
$​0.666 B
$​-0.611 B
$​-0.986 B
10월 2022
$​-0.986 B
$​-1.925 B
$​-0.233 B
9월 2022
$​-0.233 B
$​-4.107 B
$​-3.618 B
8월 2022
$​-3.618 B
$​-5.585 B
$​-4.401 B
7월 2022
$​-4.401 B
$​-5.588 B
$​-6.376 B
6월 2022
$​-6.376 B
$​-4.194 B
$​-3.804 B
5월 2022
$​-3.804 B
$​-3.264 B
$​-4.316 B
4월 2022
$​-4.316 B
$​-0.899 B
$​-1.889 B
3월 2022
$​-1.889 B
$​-1.209 B
$​0.113 B
2월 2022
$​0.113 B
$​-2.221 B
$​-2.531 B
1월 2022
$​-2.531 B
$​-0.696 B
$​-1.838 B
12월 2021
$​-1.838 B
$​-0.813 B
$​0.463 B
11월 2021
$​0.463 B
$​-1.914 B
$​-2.088 B
10월 2021
$​-2.088 B
$​-2.462 B
$​-1.697 B
1234
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드