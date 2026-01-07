실업률은 멕시코의 전체 민간 노동력과 비교하여 실업 노동자의 비율입니다. 지표는 계절 조정된 데이터를 기반으로 계산됩니다. 실업률 하락은 인구 구매력 증가를 나타내는 것으로, 이는 국가 경제를 활성화시켜 멕시코 페소화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"멕시코 실업률 (Mexico Unemployment Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.