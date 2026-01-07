캘린더섹션

멕시코 총 수요 q/q (Mexico Aggregate Demand q/q)

국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
소스:
국립통계지리연구소(INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
분야:
소비자
낮음 0.7% 0.2%
1.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.1%
0.7%
다음 발표 실제 예측
이전
총 수요 지수 q/q는 보고된 분기에 멕시코 인구가 소비한 재화 및 서비스의 총량 변화율을 전 분기와 비교하여 나타냅니다. 총 수요에는 민간 소비, 정부 소비, 총 고정 자본 형성, 재고 변동 및 상품 및 서비스의 수출이 포함됩니다. 모든 산업의 중간 소비를 위한 상품 및 서비스는 계산에서 제외됩니다. 총수요는 보통 GDP와 병행하여 증가하고 감소하기 때문에, 예상보다 높은 값은 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"멕시코 총 수요 q/q (Mexico Aggregate Demand q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
0.7%
0.2%
1.4%
2 Q 2025
1.4%
0.2%
-1.1%
1 Q 2025
-1.1%
0.3%
0.0%
4 Q 2024
0.0%
0.3%
1.2%
3 Q 2024
1.2%
0.4%
-0.4%
2 Q 2024
-0.4%
0.4%
1.5%
1 Q 2024
1.5%
-0.1%
0.3%
4 Q 2023
0.3%
0.0%
0.0%
3 Q 2023
0.0%
2.2%
1.3%
2 Q 2023
1.3%
-2.9%
1.8%
1 Q 2023
1.8%
3.3%
-0.1%
4 Q 2022
-0.1%
-2.0%
1.5%
3 Q 2022
1.5%
1.5%
2.2%
2 Q 2022
2.2%
-1.7%
1.2%
1 Q 2022
1.2%
1.6%
0.1%
4 Q 2021
0.1%
-2.2%
0.3%
3 Q 2021
0.3%
2.9%
1.2%
2 Q 2021
1.2%
-4.0%
2.0%
1 Q 2021
2.0%
4.1%
4.8%
4 Q 2020
4.8%
11.5%
12.9%
3 Q 2020
12.9%
-20.0%
-19.8%
2 Q 2020
-19.8%
-0.9%
-1.1%
1 Q 2020
-1.1%
-0.2%
-0.8%
4 Q 2019
-0.8%
0.1%
0.3%
3 Q 2019
0.3%
-0.3%
-0.2%
2 Q 2019
-0.2%
0.0%
-0.5%
1 Q 2019
-0.5%
0.6%
0.5%
4 Q 2018
0.5%
1.1%
3 Q 2018
1.1%
-0.3%
2 Q 2018
-0.3%
3.7%
1 Q 2018
3.7%
2.9%
4 Q 2017
2.9%
2.6%
3 Q 2017
2.6%
0.2%
2 Q 2017
0.2%
2.0%
1 Q 2017
2.0%
0.5%
4 Q 2016
0.5%
1.2%
3 Q 2016
1.2%
-0.2%
2 Q 2016
-0.2%
0.5%
1 Q 2016
0.5%
0.1%
4 Q 2015
0.1%
1.1%
3 Q 2015
1.1%
0.7%
2 Q 2015
0.7%
0.5%
1 Q 2015
0.5%
1.0%
4 Q 2014
1.0%
0.6%
3 Q 2014
0.6%
1.4%
2 Q 2014
1.4%
