멕시코 경상수지 (Mexico Current Account)

국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
소스:
멕시코 은행 (Bank of Mexico)
분야:
무역
낮음 $​2.325 B $​0.637 B
$​-1.791 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​0.392 B
$​2.325 B
다음 발표 실제 예측
이전
경상수지는 신고된 달의 수입상품과 수출상품, 서비스 및 이자 지급 간의 차이를 반영합니다. 플러스 값은 멕시코 경제로의 자본 유입을 나타냅니다. 판독값이 예상보다 높으면 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"멕시코 경상수지 (Mexico Current Account)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
$​2.325 B
$​0.637 B
$​-1.791 B
2 Q 2025
$​0.206 B
$​0.695 B
$​-11.171 B
1 Q 2025
$​-7.613 B
$​0.722 B
$​12.813 B
4 Q 2024
$​12.601 B
$​0.758 B
$​1.104 B
3 Q 2024
$​0.733 B
$​0.593 B
$​2.854 B
2 Q 2024
$​3.639 B
$​0.533 B
$​-21.374 B
1 Q 2024
$​-12.582 B
$​0.503 B
$​11.817 B
4 Q 2023
$​11.662 B
$​-1.976 B
$​0.908 B
3 Q 2023
$​2.628 B
$​-2.676 B
$​3.496 B
2 Q 2023
$​6.247 B
$​-3.399 B
$​-20.289 B
1 Q 2023
$​-14.282 B
$​-2.069 B
$​2.573 B
4 Q 2022
$​4.576 B
$​-2.103 B
$​-5.151 B
3 Q 2022
$​-5.505 B
$​-1.320 B
$​-0.504 B
2 Q 2022
$​-0.704 B
$​1.570 B
$​-8.092 B
1 Q 2022
$​-6.523 B
$​4.688 B
$​2.741 B
4 Q 2021
$​2.958 B
$​6.351 B
$​-4.651 B
3 Q 2021
$​-4.070 B
$​12.029 B
$​6.045 B
2 Q 2021
$​6.286 B
$​5.307 B
$​-5.492 B
1 Q 2021
$​-5.135 B
$​10.751 B
$​17.211 B
4 Q 2020
$​17.409 B
$​10.978 B
$​17.125 B
3 Q 2020
$​17.498 B
$​-0.486 B
$​-0.116 B
2 Q 2020
$​0.005 B
$​4.089 B
$​-2.297 B
1 Q 2020
$​-0.982 B
$​10.437 B
$​3.198 B
4 Q 2019
$​2.487 B
$​11.022 B
$​0.820 B
3 Q 2019
$​2.013 B
$​-3.891 B
$​4.521 B
2 Q 2019
$​5.143 B
$​-1.176 B
$​-8.508 B
1 Q 2019
$​-5.634 B
$​-2.937 B
4 Q 2018
$​-3.424 B
$​-5.703 B
3 Q 2018
$​-5.082 B
$​-3.882 B
2 Q 2018
$​-3.882 B
$​-6.941 B
1 Q 2018
$​-6.941 B
$​-3.207 B
4 Q 2017
$​-3.207 B
$​-5.173 B
3 Q 2017
$​-5.528 B
$​-0.321 B
2 Q 2017
$​-0.321 B
$​-6.859 B
1 Q 2017
$​-6.859 B
$​-2.418 B
4 Q 2016
$​-3.363 B
$​-7.571 B
3 Q 2016
$​-7.571 B
$​-8.041 B
2 Q 2016
$​-7.852 B
$​-6.991 B
1 Q 2016
$​-6.991 B
$​-7.698 B
4 Q 2015
$​-7.698 B
$​-8.856 B
3 Q 2015
$​-8.856 B
$​-7.980 B
2 Q 2015
$​-7.980 B
$​-9.446 B
1 Q 2015
$​-9.446 B
$​-5.310 B
4 Q 2014
$​-5.310 B
$​-2.702 B
3 Q 2014
$​-2.702 B
$​-6.982 B
2 Q 2014
$​-6.982 B
$​-4.533 B
1 Q 2014
$​-4.533 B
$​-4.660 B
4 Q 2013
$​-4.660 B
$​-5.457 B
3 Q 2013
$​-5.457 B
$​-6.008 B
2 Q 2013
$​-6.008 B
$​-5.530 B
12
