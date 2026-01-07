멕시코 경상수지 (Mexico Current Account)
국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
분야:
무역
|낮음
|$2.325 B
|$0.637 B
|
$-1.791 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|$0.392 B
|
$2.325 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
경상수지는 신고된 달의 수입상품과 수출상품, 서비스 및 이자 지급 간의 차이를 반영합니다. 플러스 값은 멕시코 경제로의 자본 유입을 나타냅니다. 판독값이 예상보다 높으면 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"멕시코 경상수지 (Mexico Current Account)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
$2.325 B
$0.637 B
$-1.791 B
2 Q 2025
$0.206 B
$0.695 B
$-11.171 B
1 Q 2025
$-7.613 B
$0.722 B
$12.813 B
4 Q 2024
$12.601 B
$0.758 B
$1.104 B
3 Q 2024
$0.733 B
$0.593 B
$2.854 B
2 Q 2024
$3.639 B
$0.533 B
$-21.374 B
1 Q 2024
$-12.582 B
$0.503 B
$11.817 B
4 Q 2023
$11.662 B
$-1.976 B
$0.908 B
3 Q 2023
$2.628 B
$-2.676 B
$3.496 B
2 Q 2023
$6.247 B
$-3.399 B
$-20.289 B
1 Q 2023
$-14.282 B
$-2.069 B
$2.573 B
4 Q 2022
$4.576 B
$-2.103 B
$-5.151 B
3 Q 2022
$-5.505 B
$-1.320 B
$-0.504 B
2 Q 2022
$-0.704 B
$1.570 B
$-8.092 B
1 Q 2022
$-6.523 B
$4.688 B
$2.741 B
4 Q 2021
$2.958 B
$6.351 B
$-4.651 B
3 Q 2021
$-4.070 B
$12.029 B
$6.045 B
2 Q 2021
$6.286 B
$5.307 B
$-5.492 B
1 Q 2021
$-5.135 B
$10.751 B
$17.211 B
4 Q 2020
$17.409 B
$10.978 B
$17.125 B
3 Q 2020
$17.498 B
$-0.486 B
$-0.116 B
2 Q 2020
$0.005 B
$4.089 B
$-2.297 B
1 Q 2020
$-0.982 B
$10.437 B
$3.198 B
4 Q 2019
$2.487 B
$11.022 B
$0.820 B
3 Q 2019
$2.013 B
$-3.891 B
$4.521 B
2 Q 2019
$5.143 B
$-1.176 B
$-8.508 B
1 Q 2019
$-5.634 B
$-2.937 B
4 Q 2018
$-3.424 B
$-5.703 B
3 Q 2018
$-5.082 B
$-3.882 B
2 Q 2018
$-3.882 B
$-6.941 B
1 Q 2018
$-6.941 B
$-3.207 B
4 Q 2017
$-3.207 B
$-5.173 B
3 Q 2017
$-5.528 B
$-0.321 B
2 Q 2017
$-0.321 B
$-6.859 B
1 Q 2017
$-6.859 B
$-2.418 B
4 Q 2016
$-3.363 B
$-7.571 B
3 Q 2016
$-7.571 B
$-8.041 B
2 Q 2016
$-7.852 B
$-6.991 B
1 Q 2016
$-6.991 B
$-7.698 B
4 Q 2015
$-7.698 B
$-8.856 B
3 Q 2015
$-8.856 B
$-7.980 B
2 Q 2015
$-7.980 B
$-9.446 B
1 Q 2015
$-9.446 B
$-5.310 B
4 Q 2014
$-5.310 B
$-2.702 B
3 Q 2014
$-2.702 B
$-6.982 B
2 Q 2014
$-6.982 B
$-4.533 B
1 Q 2014
$-4.533 B
$-4.660 B
4 Q 2013
$-4.660 B
$-5.457 B
3 Q 2013
$-5.457 B
$-6.008 B
2 Q 2013
$-6.008 B
$-5.530 B
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용