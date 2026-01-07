재정 균형은 멕시코 정부나 공공부문의 재정 자원 활용을 반영합니다. 재정수지는 보고된 기간 동안의 소득과 지출의 차이로 계산됩니다. 수입이 지출을 초과하면 예산 흑자가 발생합니다. 그렇지 않으면 무역적자가 발생합니다. 재정 수지 값이 0을 넘으면 멕시코 페소 시세에 플러스 값인 것으로 간주됩니다.

"멕시코 재정 수지 (Mexico Fiscal Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.