무역수지 n.s.a. (계절 조정되지 않음) 멕시코 상품 및 서비스의 수출과 수입 간의 차이를 보여줍니다. 수지 값이 플러스이면 무역 흑자를 나타내고, 마이너스이면 무역 적자를 나타냅니다. 연도별 지표는 계절 조정되지 않은 데이터를 제공합니다. 판독값이 예상보다 높으면 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

"멕시코 무역 수지 n.s.a. (Mexico Trade Balance n.s.a.)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.