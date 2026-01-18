국내총생산(GDP) q/q는 이전 분기와 비교하여 주어진 분기에 멕시코에서 생산된 모든 상품과 서비스의 통화 가치를 반영합니다. GDP 계산은 또한 제조 상품과 제공된 서비스에 대한 지출을 포함합니다. GDP 성장에 기초한 지출은 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"멕시코 국내총생산(GDP) q/q (Mexico Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.