멕시코 국내총생산(GDP) n.s.a. y/y (Mexico Gross Domestic Product (GDP) n.s.a. y/y)

국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
소스:
국립통계지리연구소(INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
분야:
GDP
중간 -0.2% 0.3%
0.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.1%
-0.2%
다음 발표 실제 예측
이전
연간 국내 총생산(GDP) y/y, n.s.a. 해당 분기 동안 멕시코에서 생산된 모든 상품 및 서비스의 금전적 가치를 전년 같은 분기와 비교하여 반영합니다. 이 계산은 민간 소비, 정부 지출, 모든 기업의 지출 및 국가의 순 수출을 고려합니다. 이 수치들은 계절에 따라 조정되지 않습니다. GDP 성장은 멕시코 페소 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"멕시코 국내총생산(GDP) n.s.a. y/y (Mexico Gross Domestic Product (GDP) n.s.a. y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025 예비
-0.2%
0.3%
0.1%
2 Q 2025 예비
0.1%
0.6%
0.8%
1 Q 2025 예비
0.8%
1.4%
0.6%
4 Q 2024 예비
0.6%
1.1%
1.6%
3 Q 2024
1.6%
1.5%
3 Q 2024 예비
1.5%
1.8%
2.1%
2 Q 2024
2.1%
1.5%
2 Q 2024 예비
2.2%
2.0%
1.6%
1 Q 2024
1.6%
2.5%
1 Q 2024 예비
1.6%
2.8%
2.5%
4 Q 2023
2.5%
3.3%
4 Q 2023 예비
2.4%
3.5%
3.3%
3 Q 2023
3.3%
3.6%
3 Q 2023 예비
3.3%
3.7%
3.6%
2 Q 2023
3.6%
3.7%
2 Q 2023 예비
3.7%
3.8%
3.7%
1 Q 2023
3.7%
3.9%
3.9%
1 Q 2023 예비
3.9%
3.6%
3.6%
4 Q 2022
3.6%
3.5%
3.5%
4 Q 2022 예비
3.5%
4.3%
4.3%
3 Q 2022
4.3%
4.2%
4.2%
3 Q 2022 예비
4.2%
2.0%
2.0%
2 Q 2022
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2022 예비
2.1%
1.7%
1.8%
1 Q 2022
1.8%
1.6%
1.6%
1 Q 2022 예비
1.6%
1.0%
1.1%
4 Q 2021
1.1%
1.0%
1.0%
4 Q 2021 예비
1.0%
4.6%
4.5%
3 Q 2021
4.5%
4.6%
4.6%
3 Q 2021 예비
4.6%
23.9%
19.6%
2 Q 2021
19.6%
19.7%
19.7%
2 Q 2021 예비
19.7%
-3.7%
-3.6%
1 Q 2021
-3.6%
-3.8%
-3.8%
1 Q 2021 예비
-3.8%
-4.4%
-4.3%
4 Q 2020
-4.3%
-4.5%
-4.5%
4 Q 2020 예비
-4.5%
-14.1%
-8.6%
3 Q 2020
-8.6%
-8.6%
-8.6%
3 Q 2020 예비
-8.6%
-20.1%
-18.7%
2 Q 2020
-18.7%
-18.9%
-18.9%
2 Q 2020 예비
-18.9%
-1.6%
-1.4%
1 Q 2020
-1.4%
-1.6%
-1.6%
1 Q 2020 예비
-1.6%
-0.7%
-0.5%
4 Q 2019
-0.5%
-0.3%
-0.3%
4 Q 2019 예비
-0.3%
1.1%
-0.3%
3 Q 2019
-0.3%
-0.4%
-0.4%
3 Q 2019 예비
-0.4%
-0.9%
-0.8%
2 Q 2019
-0.8%
-0.7%
-0.7%
2 Q 2019 예비
-0.7%
1.6%
1.2%
1 Q 2019
1.2%
1.3%
1 Q 2019 예비
1.3%
1.7%
12
