멕시코 소비자 물가 지수(CPI) y/y (Mexico Consumer Price Index (CPI) y/y)

국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
소스:
국립통계지리연구소(INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
분야:
가격
중간 3.80% 3.29%
3.57%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
3.96%
3.80%
다음 발표 실제 예측
이전
소비자 물가 지수(Consumer Price Index)는 지정된 달에 전년도 같은 달에 비해 멕시코에서 소비재 및 서비스 바구니에 대한 가격 변동을 반영합니다. 이 지수는 국가의 기본 경제 지표 중 하나로 여겨집니다. 시간 경과에 따른 소비자 바스켓의 변화를 분석하여 국가의 전반적인 인플레이션 수준을 평가할 수 있습니다. CPI의 성장은 멕시코 페소 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"멕시코 소비자 물가 지수(CPI) y/y (Mexico Consumer Price Index (CPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
3.80%
3.29%
3.57%
10월 2025
3.57%
3.87%
3.76%
9월 2025
3.76%
4.20%
3.57%
8월 2025
3.57%
3.53%
3.51%
7월 2025
3.51%
3.89%
4.32%
6월 2025
4.32%
4.43%
4.42%
5월 2025
4.42%
3.99%
3.93%
4월 2025
3.93%
3.43%
3.80%
3월 2025
3.80%
3.53%
3.77%
2월 2025
3.77%
3.77%
3.59%
1월 2025
3.59%
3.96%
4.21%
12월 2024
4.21%
4.04%
4.55%
11월 2024
4.55%
4.15%
4.76%
10월 2024
4.76%
4.21%
4.58%
9월 2024
4.58%
7.65%
4.99%
8월 2024
4.99%
5.34%
5.57%
7월 2024
5.57%
1.07%
4.98%
6월 2024
4.98%
2.38%
4.69%
5월 2024
4.69%
0.97%
4.65%
4월 2024
4.65%
-0.41%
4.42%
3월 2024
4.42%
0.95%
4.40%
2월 2024
4.40%
0.37%
4.88%
1월 2024
4.88%
4.65%
4.66%
12월 2023
4.66%
4.18%
4.32%
11월 2023
4.32%
4.31%
4.26%
10월 2023
4.26%
4.42%
4.45%
9월 2023
4.45%
4.43%
4.64%
8월 2023
4.64%
4.16%
4.79%
7월 2023
4.79%
4.56%
5.06%
6월 2023
5.06%
5.51%
5.84%
5월 2023
5.84%
5.77%
6.25%
4월 2023
6.25%
6.28%
6.85%
3월 2023
6.85%
7.30%
7.62%
2월 2023
7.62%
8.34%
7.91%
1월 2023
7.91%
8.28%
7.82%
12월 2022
7.82%
7.62%
7.80%
11월 2022
7.80%
8.58%
8.41%
10월 2022
8.41%
8.96%
8.70%
9월 2022
8.70%
8.60%
8.70%
8월 2022
8.70%
8.06%
8.15%
7월 2022
8.15%
8.29%
7.99%
6월 2022
7.99%
8.32%
7.65%
5월 2022
7.65%
8.18%
7.68%
4월 2022
7.68%
6.86%
7.45%
3월 2022
7.45%
6.33%
7.28%
2월 2022
7.28%
6.67%
7.07%
1월 2022
7.07%
7.76%
7.36%
12월 2021
7.36%
8.01%
7.37%
11월 2021
7.37%
7.14%
6.24%
10월 2021
6.24%
6.44%
6.00%
