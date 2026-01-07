캘린더섹션

멕시코 총 수요 n.s.a. y/y (Mexico Aggregate Demand n.s.a. y/y)

국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
소스:
국립통계지리연구소(INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
분야:
소비자
낮음 1.1% 0.9%
0.3%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.7%
1.1%
다음 발표 실제 예측
이전
총 수요 y/y, n.s.a. 보고 분기의 멕시코 인구가 전년도 같은 분기와 비교하여 소비한 재화 및 서비스의 총량 변화 백분율을 나타냅니다. 총 수요에는 민간 소비, 정부 소비, 총 고정 자본 형성, 재고 변동 및 상품 및 서비스의 수출이 포함됩니다. 모든 산업의 중간 소비를 위한 상품 및 서비스는 계산에서 제외됩니다. 이 수치들은 계절에 따라 조정되지 않습니다. 총수요는 보통 GDP와 병행하여 증가하고 감소하기 때문에, 예상보다 높은 값은 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"멕시코 총 수요 n.s.a. y/y (Mexico Aggregate Demand n.s.a. y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
1.1%
0.9%
0.3%
2 Q 2025
0.3%
0.7%
-0.2%
1 Q 2025
-0.2%
-0.5%
1.9%
4 Q 2024
1.9%
0.1%
2.3%
3 Q 2024
2.3%
0.4%
2.1%
2 Q 2024
2.1%
0.9%
2.6%
1 Q 2024
2.6%
1.3%
2.6%
4 Q 2023
2.6%
2.7%
3 Q 2023
2.7%
2.3%
4.8%
2 Q 2023
4.8%
2.7%
5.4%
1 Q 2023
5.4%
3.0%
4.1%
4 Q 2022
4.1%
3.6%
6.4%
3 Q 2022
6.4%
4.3%
4.8%
2 Q 2022
4.8%
6.2%
2.9%
1 Q 2022
2.9%
9.1%
3.0%
4 Q 2021
3.0%
13.7%
8.1%
3 Q 2021
8.1%
6.2%
23.3%
2 Q 2021
23.3%
-8.5%
-2.9%
1 Q 2021
-2.9%
-3.5%
-5.1%
4 Q 2020
-5.1%
-13.1%
-11.4%
3 Q 2020
-11.4%
-24.6%
-21.6%
2 Q 2020
-21.6%
-1.8%
-1.9%
1 Q 2020
-1.9%
-2.8%
-1.6%
4 Q 2019
-1.6%
-1.2%
-0.3%
3 Q 2019
-0.3%
-3.2%
-1.0%
2 Q 2019
-1.0%
1.8%
1.4%
1 Q 2019
1.4%
4.4%
2.7%
4 Q 2018
2.7%
3.6%
3 Q 2018
3.6%
4.0%
2 Q 2018
4.0%
2.4%
1 Q 2018
2.4%
3.0%
4 Q 2017
3.0%
2.5%
3 Q 2017
2.5%
2.7%
2 Q 2017
2.6%
4.0%
1 Q 2017
4.0%
1.9%
4 Q 2016
1.9%
1.6%
3 Q 2016
1.6%
2.1%
2 Q 2016
2.1%
2.5%
1 Q 2016
2.5%
2.4%
4 Q 2015
2.4%
3.6%
3 Q 2015
3.6%
3.0%
2 Q 2015
3.0%
3.5%
1 Q 2015
3.5%
4.0%
4 Q 2014
4.0%
3.0%
3 Q 2014
3.0%
1.9%
2 Q 2014
1.9%
