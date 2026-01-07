총 수요 y/y, n.s.a. 보고 분기의 멕시코 인구가 전년도 같은 분기와 비교하여 소비한 재화 및 서비스의 총량 변화 백분율을 나타냅니다. 총 수요에는 민간 소비, 정부 소비, 총 고정 자본 형성, 재고 변동 및 상품 및 서비스의 수출이 포함됩니다. 모든 산업의 중간 소비를 위한 상품 및 서비스는 계산에서 제외됩니다. 이 수치들은 계절에 따라 조정되지 않습니다. 총수요는 보통 GDP와 병행하여 증가하고 감소하기 때문에, 예상보다 높은 값은 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"멕시코 총 수요 n.s.a. y/y (Mexico Aggregate Demand n.s.a. y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.