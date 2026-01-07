캘린더섹션

멕시코 민간 지출 n.s.a. y/y (Mexico Private Spending n.s.a. y/y)

국가:
멕시코
MXN, 멕시코 페소
소스:
국립통계지리연구소(INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
분야:
소비자
낮음 1.6% -0.5%
-0.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
1.4%
1.6%
다음 발표 실제 예측
이전
민간 지출 y/y, n.s.a. 보고된 달의 멕시코 가계의 소비재 및 서비스에 대한 지출의 변화를 전년도 같은 달과 비교하여 반영합니다. 이 수치들은 계절에 따라 조정되지 않습니다. 민간 지출은 총 국민 수요와 밀접한 관련이 있으므로 예상보다 높은 가치는 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"멕시코 민간 지출 n.s.a. y/y (Mexico Private Spending n.s.a. y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
1.6%
-0.5%
-0.4%
2 Q 2025
-0.4%
-0.2%
-0.6%
1 Q 2025
-0.6%
2.2%
0.4%
4 Q 2024
0.4%
2.8%
3.0%
3 Q 2024
3.0%
3.7%
3.5%
2 Q 2024
3.5%
2.6%
3.5%
1 Q 2024
3.5%
2.7%
5.1%
4 Q 2023
5.1%
4.3%
3 Q 2023
4.3%
3.3%
4.3%
2 Q 2023
4.3%
3.9%
4.8%
1 Q 2023
4.8%
4.4%
4.5%
4 Q 2022
4.5%
5.2%
6.4%
3 Q 2022
6.4%
6.1%
6.5%
2 Q 2022
6.5%
7.9%
7.2%
1 Q 2022
7.2%
9.7%
5.7%
4 Q 2021
5.7%
2.3%
8.9%
3 Q 2021
8.9%
8.4%
22.6%
2 Q 2021
22.6%
-10.8%
-4.2%
1 Q 2021
-4.2%
-8.9%
-7.2%
4 Q 2020
-7.2%
-14.2%
-12.7%
3 Q 2020
-12.7%
-22.1%
-20.6%
2 Q 2020
-20.6%
0.2%
-0.5%
1 Q 2020
-0.5%
-12.8%
0.9%
4 Q 2019
0.9%
0.6%
0.8%
3 Q 2019
0.8%
0.7%
-0.3%
2 Q 2019
-0.3%
1.6%
1.1%
1 Q 2019
1.1%
2.4%
1.4%
4 Q 2018
1.4%
2.2%
3 Q 2018
2.2%
3.0%
2 Q 2018
3.0%
2.6%
1 Q 2018
2.6%
2.5%
4 Q 2017
2.5%
3.1%
3 Q 2017
3.1%
3.2%
2 Q 2017
3.4%
3.1%
1 Q 2017
3.1%
2.8%
4 Q 2016
2.8%
3.5%
3 Q 2016
3.5%
2.6%
2 Q 2016
2.6%
3.3%
1 Q 2016
3.3%
3.5%
4 Q 2015
3.5%
2.9%
3 Q 2015
2.9%
3.0%
2 Q 2015
3.0%
3.2%
1 Q 2015
3.2%
2.7%
4 Q 2014
2.7%
2.2%
3 Q 2014
2.2%
1.2%
2 Q 2014
1.2%
1.4%
1 Q 2014
1.4%
1.5%
4 Q 2013
1.5%
2.3%
3 Q 2013
2.3%
3.5%
2 Q 2013
3.5%
2.6%
12
