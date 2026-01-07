핵심 소비자 물가 지수(Core CPI) m/m는 멕시코 가구가 구매한 상품과 서비스의 가격 변동을 반영합니다. 지수는 해당 달의 소비자 관점에서 이전 달에 비해 가격 변동을 추정합니다. 이 계산에는 가계 지출을 특징짓는 상품과 서비스가 포함되며 세금과 사회 납부는 포함되지 않습니다. 식품 가격은 높은 변동성으로 인해 지표에서 제외됩니다. 그 지수는 그 나라의 인플레이션을 측정하는 데 사용됩니다. 지수 성장은 멕시코 페소 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

"멕시코 핵심 소비자 물가 지수(CPI) m/m (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.