소매 판매 y/y, n.s.a. 보고한 달에 전년도 같은 달에 비해 멕시코 소매 부문의 매출 변화율을 반영합니다. 지표 계산에는 식품, 섬유 및 의류, 의료용품, 사무용품, 개인용품, 가정용품, 컴퓨터용품, 가구, 자동차 및 예비부품의 판매와 온라인 소매 판매가 포함됩니다. 연도별 지표는 계절 조정되지 않은 데이터를 제공합니다. 소매 판매 증가는 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"멕시코 소매 판매 n.s.a. y/y (Mexico Retail Sales n.s.a. y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.