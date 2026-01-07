경제활동지수 m/m는 멕시코 경제의 실제 부문 개발을 전월과 비교하여 보고한 달에 반영합니다. 지수는 연간 및 분기 GDP 계산에 사용되는 개념적 프레임워크, 방법론적 기준, 경제활동 분류 및 정보 소스를 사용하여 계산합니다. 이러한 이유로, 이 지수는 멕시코의 GDP의 초기 추정치로 간주됩니다. 예상보다 높은 판독치는 멕시코 페소 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"멕시코 경제 활동 m/m (Mexico Economic Activity m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.